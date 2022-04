Leģendārās britu rokgrupas "Pink Floyd" dalībnieki Deivids Gilmors un Niks Meisons atkal apvienojušies zem grupas nosaukuma un izdevuši jaunu singlu "Hey Hey Rise Up", lai atbalstītu Krievijas iebrukumā cietušo Ukrainu. Dziesmas ierakstā dzirdams ukraiņu grupas "Boombox" līderis Andrijs Hļivņuks, kurš izpilda ukraiņu tautasdziesmu "Ak, pļavas sārtās irbenes". Visi no dziesmas gūtie ienākumi tiks ziedoti Ukrainas humānās palīdzības fondam, raksta "The Rolling Stone".

Dziesmas tapšanas iniciators ir "Pink Floyd" ģitārists Deivids Gilmors. Viņu aizkustināja Hļivņuka "Instagram" kontā publicētais video, kurā "Boombox" vokālists izpilda minēto tautasdziesmu pilnībā tukšā Kijivas Sofijas laukuma centrā, tērpies pilnā militārajā ekipējumā. Gilmors sazinājās ar grupas bundzinieku Niku Meisonu, basģitāristu Gaju Pratu un taustiņinstrumentālistu Nitinu Soni, lai noorganizētu ierakstu sesiju, kā rezultātā tapa "Hey Hey Rise Up". Ieraksta laikā uz sienas tika projicēts iepriekšminētais Hļivņuka video, kas redzams arī dziesmai "Hey Hey Rise Up" tapušajā videoklipā, kas filmēts Gilmora lauku īpašumā. Scenogrāfiju klipa tapšanai veidojusi Gilmora audžumeita Janīna, kas pati ir ukrainiete.

Šī ir pirmā reize, kad grupa "Pink Floyd" ierakstījusi jaunu mūziku kopš 1994. gadā izdotā albuma "The Division Bell". Grupas pēdējā iznākušajā albumā "The Endless River" (2014) tika apkopoti vēl "Division Bell" ierakstu sesijas laikā tapuši skaņdarbi. Iepriekš grupa bija paziņojusi, ka līdz ar taustiņinstrumentālista Rika Raita aiziešanu mūžībā (viņš mira no vēža 2008. gadā) tā savu darbību faktiski izbeidz. Albums "The Endless River" tika izdots Raita piemiņai.

"Mēs, tāpat kā daudzi citi, esam nikni un šokēti par šo noziedzīgo rīcību – pasaules lielvaras iebrukumu neatkarīgā, miermīlīgā demokrātiskā valstī un tās iedzīvotāju slepkavošanu," grupas izplatītajā paziņojumā norāda Gilmors. "Es ceru, ka mūsu dziesma gūs plašu atbalstu un publicitāti. Mēs vēlamies vāktu līdzekļus humānajai palīdzībai un celt morāli. Mēs vēlamies paust mūsu atbalstu Ukrainai un tādējādi parādīt, ka lielākā daļa pasaules uzskata to par pilnīgi nepieņemamu, ka kāda lielvalsts var iebrukt tādā neatkarīgā un demokrātiskā valstī, par kādu šodien ir kļuvusi Ukraina."

Grupas paziņojumā Gilmors atklāj, ka 2015. gadā viņam vajadzēja uzstāties Londonā, kur piedalījās arī grupa "Boombox". Taču Hļivņukam toreiz bija problēmas ar vīzu, tāpēc viņš netika ielaists valstī, un Gilmors izpildīja vienu no kanoniskajām "Pink Floyd" dziesmām "Wish You Were Here" kopā ar pārējiem "Boombox" mūziķiem. "Nesen es lasīju, ka Andrijs ir pārtraucis Amerikas tūri kopā ar "Boombox", lai atgrieztos Ukrainā un pievienotos teritoriālās aizsardzības spēkiem. Pēc tam es ieraudzīju šo satriecošo "Instagram" video, kurā viņš stāv viens pats Kijivas centrā ar apzeltīto katedrāli fonā un dzied pilnīgā klusumā, bez jebkāda satiksmes un fona trokšņa, ko noslāpējis karš. Tas bija tik spēcīgi, ka vēlējos to izmantot savā mūzikā," stāsta "Pink Floyd" ģitārists.

Gilmors ir paudis spēcīgu atbalstu Ukrainai jau kopš paša invāzijas sākuma. Marta sākumā viņš publicēja savā "Twitter" kontā šādu vēstījumu: "Krievijas karavīri, pārtrauciet slepkavot savus brāļus. Šajā karā nebūs uzvarētāju. Mana audžumeita ir ukrainiete, un manas mazmeitas vēlas apciemot un iepazīt savu brīnišķīgo valsti. Izbeidziet, pirms tā tiek iznīcināta. Putinam ir jāiet projām." Vēl pusotru nedēļu vēlāk viņš no mūzikas straumēšanas platformām Krievijā un Baltkrievijā izņēma savus solo albumus un visus "Pink Floyd" albumus, kas izlaisti no 1987. gada līdz mūsdienām.