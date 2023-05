Rokenrola slavas zālē uzņems Keitu Bušu, Džordžu Maiklu un RATM

Rokenrola slavas zālē šogad tiks uzņemtas dziedātājas Keita Buša un Šerila Krova, popmūziķis Džordžs Maikls, repere Misija Eliota, kā arī grupa "Rage Against the Machine" (RATM), vēsta ārvalstu mediji.

Tāpat svinīgā ceremonijā Rokenrola slavas zālē tiks uzņemti "country" mūzikas leģenda Villijs Nelsons un grupa "The Spinners".

Dziedātāja Keita Buša šim pagodinājumam iepriekš tikusi izvirzīta trīs reizes – 2018., 2021., un 2022. gadā. Šobrīd 64 gadus vecā britu mūziķe lielu popularitāti piedzīvoja 70. gadu beigās un 80. gados, kad iznāca tādi viņas hiti kā "Babooshka", "Army Dreamers", "Running Up That Hill", kā arī "Don't Give Up" kopā ar Pīteru Gabrielu.

Keita Buša jaunas dziesmas nav izdevusi kopš 2011. gada, taču jaunu popularitātes vilni piedzīvojusi, pateicoties seriālam "Stranger Things", kura skaņu celiņā ir iekļauts viņas 1985. gada singls "Running Up That Hill".

Bušas nominācija šogad raisījusi arī skandālu melomānu aprindās. Viens no Rokenrola slavas zāles žūrijas locekļiem anonīmā komentārā medijam "Vulture" iepriekš paudis, ka īsti nepārzina Keitas Bušas mūziku, piezīmējot, ka māksliniece nekad nav bijusi īsti populāra ASV, bet spožākos panākumus mirkļus piedzīvojusi dzimtajā Lielbritānijā.

Uz to sociālajā medijā "Twitter" asi reaģējusi dziedātāja, grupas "Hole" līdere Kortnija Lova, rakstot, ka "mēs visi pārējie ar Keitas Bušas mūziku dzīvojam kopš 1977. gada." "Pārāk daudz varas pamuļķu rokās," tvīto Lova.

90. gadu rokmūzikas skandāliste un grupas "Nirvana" līdera Kurta Kobeina atraitne Kortnija Lova publicējusi arī viedokļrakstu britu medijā "The Guardian", kurā pārmet Rokenrola slavas zālei mākslinieču – sieviešu marginalizēšanu. Viņa norāda, ka no 13 dažādās kategorijās šogad Rokenrola slavas zālē iekļautajiem māksliniekiem tikai četras ir sievietes.

Vēl viena māksliniece, kura šogad tiks uzņemta Rokenrola slavas zālē, ir repere Misija Eliota (Missy Eliott). Viņas debijas albums "Supa Dupa Fly" iznāca 1997. gadā – pirms 25 gadiem. Pēc nolikuma mākslinieks var tiks virzīts uzņemšanai Rokenrola slavas zālē ne agrāk kā 25 gadus kopš debijas albuma izdošanas. Tas nozīmē, ka Misija Eliota tikusi Rokenrola slavas zālē jau ar pirmo nominēšanas reizi.

Tāpat Rokenrola slavas zāli šogad papildinās Šerila Krova, kura karjeru sāka kā Maikla Džeksona fona vokāliste, bet debijas albumu "Tuesday Night Music Club" izdeva 1993. gadā. Savukārt kategorijā "Mūzikas izcilības balva" (Musical Excellence Award) tiks godināta soulmūzikas dziedātāja un dziesmu autore Čaka Hāna (Chaka Khan).

Savukārt grupas "Wham!" līderis un popmūziķis Džordžs Maikls Rokenrola slavas zāles sarakstā iekļauts pateicoties auditorijas balsojumam, nevis žūrijas izvēlei.

Ārpus Rokenrola slavas zālē iekļauto mākslinieku saraksta šogad palika kulta grupa "Joy Division" un tās turpinājums "New Order", dziedātāja Sindija Laupere, "The White Stripes" un hip-hopa grupa "A Tribe Called Quest".

Svinīgā ceremonija ar teju visu šogad Rokenrola slavas zālē uzņemto mākslinieku koncertu norisināsies šī gada novembrī Ņujorkā.