Rokenrola slavas zālei jāskaidrojas par 'Iron Maiden' neizraudzīšanos pagodinājumam

ASV Rokenrola slavas zāles vadītājam Gregam Harisam nākas skaidroties par lēmumu no nominantu vidus šogad pagodinājum neizraudzīties smagā metāla grupu "Iron Maiden", kritiķiem pārmetot, ka šī mūzikas virziena pārstāvji tiek ignorēti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

12. maijā tika paziņots, ka šogad slavas slavas zālē tiks uzņemta grupa "Foo Fighters", reperis Jay-Z un Tīna Tērnere, kā arī grupa "The Go-Gos", Kerola Kinga un Tods Randgrens.

Tomēr nedz "Rage Against The Machine", nedz "Iron Maiden", par kuru nominēšanu tika paziņots februārī, galīgajā sarakstā neiekļuva, liekot no jauna atskanēt kritiķu balsīm, ka smagā metāla pārstāvji nesaņem viņiem pienākošos atzinību.

"Nav šaubu, ka "Iron Maiden" ir iespaidīga, ietekmīga grupa," radio WBAB sacīja Hariss, "un tāpēc viņi šogad tika nominēti līdzās 15 citiem māksliniekiem un grupām."

"Kad tika saņemtas balsis, šie seši bija līderi," par uzvarētāju izraudzīšanās procesu skaidroja slavas zāles vadītājs. "Tātad nav šaubu, ka viņi ir svarīga grupa, viņi ir iespaidīgi un ietekmīgi."

"No tiem, kas vēstures gaitā tikuši nominēti, vairāk nekā 80% tiek galu galā uzņemti Rokenrola slavas zālē," viņš piebilda.

"Visiem ir savi favorīti. Visiem ir dažādi mākslinieki, kas ir ietekmējuši viņus vai kas ir ietekmējuši citus māksliniekus. Tāpēc, ja paraugās uz šo sarakstu, var izteikt argumentus par visiem šiem cilvēkiem, nevis tikai tiem, kas tagad runā par "Iron Maiden"."

2014. gadā slavas zālē uzņemtās rokgrupas "Kiss" mūziķis Pols Stenlijs sociālajos medijos iepriekš pauda sašutumu par "Iron Maiden" neuzņemšanu slavas zālē, par "vājprātu" dēvējot to, ka grupai nav izdevies savākt pietiekami daudz balsu.

"Lai arī kas balsotu vai nebalsotu, komitejai viņi ir jāuzņem," mudināja Stenlijs. "Viņi ir palīdzējuši paplašināt visu šo mūzikas žanru. Kas vēl būtu jādara? "

Stenlijam piebalsoja grupas biedrs Džīns Simonss, "Iron Maiden" neuzņemšanu slavas zālē dēvējot par pretīgu.

Šogad slavas zāles uzņemšanas ceremonija Klīvlendā, Ohaio, notiks 30. oktobrī.