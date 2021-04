Jaunā albuma "Typhoons" gaidās, Anglijas rokgrupa "Royal Blood" izdevusi oficiālo studijas ieraksta versiju dziesmai "Boilermaker" un publicējusi tās videoklipu.

Dziesma "Boilermaker" ieguva tūlītēju fanu uzmanību 2019. gada vasarā, kad grupa to nospēlēja koncertos Redingas un Līdsas festivālos, un līdz šim dziesma bija pieejama tikai dzīvo izpildījumu video fragmentos "YouTube". Atgādinām, ka 2019. gada vasarā "Royal Blood" uzstājās arī Latvijā, "Positivus" festivālā.

Kā atklāj grupas izdevēji no "Warner Music", izrādās šī ir pirmā dziesma, kas grupai likusi domāt par jauna albuma radīšanu.

Dziesmas producents ir grupas "Queens of the Stone Age" līderis – Džošs Homme (Josh Homme), dziesmas ieraksts veikts viņa "Pink Duck" studijā Losandželosā. Iepriekš abas grupas ir devušās kopīgā koncerturnejā, "Royal Blood" basista un vokālista Maika Kera (Mike Kerr) balss ir dzirdama dziesmā "Crucifire" no "Homme Desert Sessions" projekta.

Līdz ar jaunās dziesmas izdošanu, tiek publicēts arī tās videoklips, kura autors ir režisors Laiens Linčs, kurš iepriekš strādājis ar grupām "Foo Fighters" un "Queens of the Stone Age"

"Boilermaker" ir ceturtā dziesma no gaidāmā albuma "Typhoons". Iepriekšējie singli ir "Trouble's Coming", "Limbo" un albuma tituldziesma "Typhoons". Visu dziesmu klausījumu skaits sniedzas pāri 40 miljoniem.