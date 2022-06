Rokgrupa 'The Bad Tones' izdod minialbumu 'Back Together Forever'

Trešdien, 29. jūnijā, grupa "The Bad Tones" laidusi klajā minialbumu jeb EP "Back Together Forever", kurā apkopotas piecas kompozīcijas, tai skaitā nesen izdotie singli "Nest" un "Sunny Side".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grupas "The Bad Tones" dalībnieks Edvards Broders, daloties savās sajūtās par jauno ierakstu, stāsta: "Nosaukums "Back Together Forever" runā pats par sevi. Paši to uzskatām par pagrieziena punktu mūsu pastāvēšanas vēsturē. Iespējams ne gluži skaņas vai kādā citā muzikālā ziņā, bet pavisam noteikti grupas dinamikā. Šis ir pirmais ieraksts, kas veikts visiem apvienības dalībniekiem atrodoties kopā vienā valstī, vienā pilsētā, vienā studijā. Un te būtiski piebilst, ka esam satikušies jau pirms desmit gadiem!"

Jauno skaņdarbu pirmās skices un demo ieraksti ir tapuši pie dabas, apvienības ikgadējās radošās nometnes laikā. Vēlāk tie pašu ierakstīti studijā "Red House", kopā veidojot piecu kompozīciju albumu. EP ierakstā piedalījies arī taustiņinstrumentālists Teodors Kerimovs. Minialbumu producējis un miksējis Jaspers Rass (Jasper Ras), savukārt masterējis Rengerts Eginks (Rengert Eggink), kas ir grupas draugi un sadarbības partneri no studiju laikiem Nīderlandē.

Svētdien, 10. jūlija, vakarā kultūrvietā "M/Darbnīca" norisināsies albuma prezentācijas pasākums, kurā būs dzirdams mazalbuma "Back Together Forever" dzīvais pirmatskaņojums, kā arī būs iespēja aprunāties ar grupas "The Bad Tones" dalībniekiem un uzzināt ko vairāk par albuma tapšanas procesu.

Dabas un blūza iedvesmotā apvienība izveidojusies 2012. gadā, bet nosaukumu "The Bad Tones" ieguvusi 2017. gadā. To pārstāv Edvards Broders (balss, ģitāra, taustiņinstrumenti), Rūdolfs Ozols (balss, ģitāra, taustiņinstrumenti), Alberts Levics (balss, basģitāra) un Kalvis Sležis-Zaļkalns (balss, bungas). Līdz šim "The Bad Tones" laiduši klajā EP "Bad Tunes" (2018), studijas albumu "Is It Good Enough?" (2019) un dzīvā ieraksta albumu "Ezera Skaņas" (2020).