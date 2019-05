Rokzvaigzne Pīts Dohertijs savainojies ar ezi

Britu rokzvaigzne Pīts Dohertijs nokļuvis slimnīcā pēc tam, kad savainojies ar eža adatām un savainojumu vietās radies iekaisums, raksta "The Guardian".

Reiz skandalozais grupas "The Libertines" dalībnieks un dziesmu autors par notikušo paziņojis ar "Twitter" un "Instagram" starpniecību. Viņš pastaigājies ar saviem suņiem Zevu un Narko, kuri, sastopot adataini, tam uzbrukuši. Ezis jau bijis vienam no suņiem mutē, bet mūziķis, ietinis roku kreklā, lai dzīvnieciņu atbrīvotu, tomēr guvis nelielu ievainoju no eža adatām, kas vēlāk iekaisis un nācies vērsties pie mediķiem.

Kā raksta "Pitchfork", 30. aprīlī Dohertijam bija paredzēts viesoties BBC Radio 5, tomēr tas ticis atcelts.

Dohertijs, kurš nupat izdevis albumu ar savu pašreizējo grupu "Puta Madres", ar "Twitter" starpniecību arī izteicis pateicību mediķiem, kuri viņaprāt esot gluži kā eņģeļi.

Pīts Dohertijs ir britu rokmūziķis, pirmkārt pazīstams kā viens no grupas "The Libertines" līderiem, kas spoži sevi pieteica jaunās tūkstošgades sākumā. Mūziķis savulaik izpelnījās skandaloza brīvdomātāja slavu, gan nesavaldības, gan vētrainā dzīvesveida un atkarību dēļ. Dohertijs muzicējis arī kā solomākslinieks, iegūstot bēdīgu slavu ar pašam savu koncertu neapmeklēšanu, izveidojis grupas "Babyshambles" un "Peter Doherty and the Puta Madres". Kā solomākslinieks 2009. gadā uzstājies Latvijā, "Positivus" festivālā.

Zeus and Narco had the cute wee verminous Shnuffle shuffle Pig of the the Hedge in their gobs and I wrapped my hand in a tshirt and freed the wee bugger and got a tiny cut.. That was Wednesday night/Thursday morning..