'Rolling Stone' publicē jaunu sarakstu ar 500 labākajiem mūzikas albumiem

Amerikāņu popkultūras žurnāls "Rolling Stone" publicējis atjauninātu sarakstu ar 500 visu laiku labākajiem mūzikas albumiem. Autoritatīvais saraksts pirmo reizi publicēts 2003. gadā, pēc tam 2012. gadā piedzīvojis nelielas izmaiņas.

Saraksta veidošanā tika iesaistīti vairāk nekā 300 mūzikas industrijas profesionāļi – mūziķi, producenti, kritiķi un citas ietekmīgas personas. Viņu vidū arī Bejonse, Teilora Svifta, Billija Ailiša, Ādams Kleitons un Edžs no "U2", Stīvija Niksa no "Fleetwood Mac" u.c.

Pirmo vietu jaunajā saraksta versijā ieņem amerikāņu soulmūzikas un R&B mākslinieka Mārvina Geja 1971. gada albums "What's Going On", kas izstūmis no līderpozīcijas "The Beatles" albumu "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967).

Jaunā saraksta Top 10 albumu saraksts izskatās šādi:

1. Marvin Gaye, "What's Going On" (1971)

2. The Beach Boys, "Pet Sounds" (1966)

3. Joni Mitchell, "Blue" (1971)

4. Stevie Wonder, "Songs in the Key of Life" (1976)

5. The Beatles, "Abbey Road" (1969)

6. Nirvana, "Nevermind" (1991)

7. Fleetwood Mac, "Rumours" (1977)

8. Prince and the Revolution, "Purple Rain" (1984)

9. Bob Dylan, "Blood on the Tracks" (1975)

10. Lauryn Hill, "The Miseducation of Lauryn Hill" (1998)

Pilnais saraksts ir pieejams šeit.