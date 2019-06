Rudenī norisināsies devītais festivāls 'Zemlika'

Biļetes uz festivālu "Zemlika" jau šobrīd ir nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē "Bezrindas.lv".

Arī līdzšinējie mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāli "Zemlika" Durbē notikuši oktobra mēneša nogalēs. Festivālos iepriekš uzstājušies vairāki atpazīstami ārvalstu un vietējie mūziķi un kolektīvi – Nilss Frāms (Nils Frahm) no Vācijas, Jairs Elazars Glotmans no Izraēlas, "Horse Lords", "Lichens", Karla Bozulika un Olga Bella no ASV, "The Necks" no Austrālijas, "Larsen" no Itālijas, Gregs Hainzs (Greg Haines), "Blanck Mass" un "Guapo", "Lone Taxidermist" no Lielbritānijas, "Sun Glitters" no Luksemburgas, "Aluk Todolo" un "High Wolf" no Francijas, "Lust For Youth" no Dānijas, Lukrēcija Dalta (Lucrecia Dalt) no Kolumbijas, Džesika Mosa (Jessica Moss), "Jerusalem In My Heart", Greiems van Pelts (Graham Van Pelt) no Kanādas, "Hatis Noit" no Japānas, VAK "Latvija", "Iļģi", "Tesa", Kaspars un Jēkabs Dimiteri, "Zāle", Mielavs un Pārcēlāji, kā arī daudzi citi. Notikušas arī vairākas bezmaksas muzikālas un mākslas meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem, publiskas diskusijas, jau pieminētais tirgus, teātra izrādes, filmu seansi un vairākas citas aktivitātes.