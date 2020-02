Rudenī Rīgā ar iespaidīgu šovu atgriežas 'OneRepublic'

14. novembrī ar koncertu “Arēnā Rīga” atgriežas viena no pasaules vispopulārākajām poproka grupām “OneRepublic”. Labi zināmo hitu “Stop and Stare”, “Counting Stars”, “Secrets”, “Good Life”, “Wanted”, “I Lived”, “If I Lose Myself”, “Rescue Me”, “Kids” un, protams, “Apologize” izpildītāji sniegs iespaidīgu vismaz pusotru stundu garu priekšnesumu, portālu “Delfi” informē pasākuma organizētāji.

Pirms 6 gadiem, atvadoties no skatītājiem, grupas līderis Raiens Teders teica šādus vārdus: “Es apsolu, ka tad, kad mums būs jauns albums, jauna tūre un jauns apģērbs, mēs atbrauksim uz Rīgu vēlreiz.” Un viņš tur vārdu – pēdējos gados iznācis 1 studijas albums, nākamo plānots izdot 2020. gada pavasarī.

Grupu “OneRepublic” ASV pilsētā Kolorādospringsā 2002.gadā nodibināja bijušie skolasbiedri - solists, multiinstrumentālists un galvenais dziesmu autors Raiens Teders un ģitārists Zaks Filkinss. Pašreizējo sastāvu veido vēl ģitārists Drū Brauns, basists un čellists Brents Kacls, bundzinieks Edijs Fišers un taustiņistrumentālists Braiens Willets.

Kopš kopā sanākšanas līdz plašākai atpazīstamībai grupai bija jāgaida pieci gadi. Tai laikā populārais producents Timbalends 2007. gada kompilāciju albumā iekļāva savu “OneRepublic” kompozīcijas “Apologize” versiju, kura drīz vien kļuva par spēcīgu hitu visā pasaulē. Dziesma 16 valstīs ierindojās pirmajā vietā, un ASV vien tika pārdoti vairāk nekā 6 miljoni tās kopiju. Likumsakarīgi, ka “Apologize” panākumi pievērsa uzmanību grupas debijas albumam “Dreaming Out Loud”, kurā bija arī tādi spilgti singli kā “Stop and Stare”, “Say (All I Need)” un “Come Home”.

2009. gadā iznākušais albums “Waking Up” pasauli iepazīstināja ar tādiem hitiem kā “All The Right Moves” un “Secrets”. Savukārt trešajā albumā “Native” (2012) tiem pievienojās “Counting Stars”, “Feel Again”, “If I Lose Myself” un “Something I Need”.

Līdz ar 2016. gadā iznākušo albumu “Oh My My” iezīmējas grupas stilistikas maiņa no klasiskiem poproka hitiem uz daudzpusīgāku, žanriski bagātāku skanējumu. Rezultātā albums ar tādiem hitiem kā “Wherever I Go”, “Kids” un “Let's Hurt Tonight” sasniedza līdz šim visaugstāko, trešo, vietu “Billboard” topā.

Par jaunāko albumu “Human” zināms, ka to paredzēts laist klajā šopavasar un tajā būšot iekļautas jau agrāk izskanējušās kompozīcijas “Rescue Me” un “Wanted”.

Kā zināms, Raiens Teders ir arī ļoti produktīvs un augsti pieprasīts dziesmu sacerētājs un producents. Viņa radošajam garam pieder vairāki desmiti topu augšgalā atradušos kompozīciju, tai skaitā Leonas Luisas “Bleeding Love”, Bejonses “Halo”, Adeles “Rumour Has It” un “Turning Tables”, Demijas Lovato “Neon Lights”, Dženiferas Lopesas “Do It Well”, Ellas Hendersones “Ghost” utt.

Producenta vai komponista statusā Teders sadarbojies ar tik dažādiem māksliniekiem kā Polu Makartniju, Vitniju Hjūstoni, Edu Šīranu, Teilori Sviftu, Džeimsu Blantu, U2, Maroon 5, Pinku, Šonu Mendezu, Backstreet Boys, Deividu Getu un milzu skaitu citu.

“OneRepublic” saņēmuši virkni atzinības balvu un to nomināciju, tai skaitā “American Music Awards”, “Billboard Music Awards”, “World Music Awards” un “Grammy Awards”. Raiens Teders sadarbībā ar Adeli un Teilori Sviftu saņēmis 3 “Grammy” balvas.