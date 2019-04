Rudenī Rigā uzstāsies metālmūzikas grupa 'Behemoth'

Koncertzālē "Palladium" šā gada 3. oktobrī ar koncertu un pirotehnikas šovu uzstāsies metālmūzikas grupa "Behemoth", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Rīgā grupa uzstāsies sava vienpadsmitā studijas albuma "I Loved You at Your Darkest" turnejas "Ecclesia Diabolica Baltica" ietvaros. Albums tika izdots pagājušā gada oktobrī.

Turnejā "Behemoth" sniegs koncertus Baltijas valstīs un savā dzimtajā Polijā.

""Ecclesia Diabolica Baltica" ir mūsu vislielākais šovs, kur mēs pārsteigsim ar scenogrāfiju un jaunu programmu. Kopā ar mums būs arī laba kompānija. Nepalaid garām. Nāc un piebiedrojies!", aicina "Behemoth" līderis Adams Darskis, kurš pazīstams arī ar pseidonīmu Nergal.

Grupa "Behemoth" dibināta 1991. gadā Polijas pilsētā Gdaņskā. Kopumā kolektīvs ir izdevis 11 studijas albumus.

Plašu atpazīstamību "Behemoth" guvusi ar albumiem "Demigod" (2004), "The Apostasy" (2007) un "Evangelion" (2009). Kritiķu visaugstāk novērtētais ir grupas 2014. gadā izdotais ieraksts "The Satanist", par kuru "Behemoth" saņēma vairākus apbalvojumus, tai skaitā "Metal Hammer" gada albuma balvu.

Tieši 2014. gadā bija atcelti grupas koncerti Krievijā, bet pašus mūziķus arestēja. Kā iemesls tika minēts nepareizi noformētas vīzas. Kolektīva aizturēšana, kurai sekoja arī tiesa, izsauca plašu rezonansi smagas mūzikas pasaulē. Kā atgādina koncerta rīkotāji, Krievijā bieži tiek atcelti metālgrupau koncerti, tajā skaitā arī "Cannibal Corpse" un "Bephegor".

"Behemoth" jaunākais albums "I Loved You at Your Darkest" (2018) arī saņēmis vairāku atpazīstamu metāla mūzikas kritiķu atzinību, galvenokārt skanējumā radītās atmosfēras dēļ.

Grupa Latvijā atgriežas pēc 14 gadu pārtraukuma – iepriekšējais "Behemoth" koncerts notika nu jau slēgtajā Rīgas klubā "Salamandra".

Kopā ar "Behemoth" uzstāsies arī poļu death metal grupa "In Twilight`s Embrace", norvēģi "Whoredom Rife" un šveiciešu avangarda projekts "Zeal & Ardor".

Koncerta sākums pulksten 18.30.