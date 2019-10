Rudens kamermūzikas festivāla atklāšanā Daumants Liepiņš atskaņos Bēthovena klaviersonātes

Rudens kamermūzikas festivāla atklāšanā 9. oktobrī Mazajā ģildē uzstāsies viens no latviešu jaunās paaudzes spožākajiem pianistiem un daudzu ievērojamu konkursu laureāts Daumants Liepiņš, kurš cikla "Bēthovena klaviersonātes" koncertā atskaņos komponista "Pastorālo" sonāti, kā arī pirmo un pēdējo sonāti, portālu "Delfi" informē VSIA "Latvijas koncerti" pārstāve Rinta Bružēvica.

Daumants Liepiņš šā gada vasarā ar žūrijas vienbalsīgu lēmumu uzvarējis vienā no prestižākajiem pasaules pianistu konkursiem – "The 2019 Vendome Prize for Piano at the Verbier Festival" (Šveice). Talantīgais mūziķis izpelnījies ne tikai publikas ovācijas un žūrijas atzinību, bet arī iespēju ar solokoncertu nākamgad debitēt Verbjē festivālā Šveicē un ierakstīt disku "Steinway" ierakstu kompānijā. Savukārt šā gada sākumā Daumants kļuva par prestižā Marijas Kanalsas Starptautiskā pianistu konkursa laureātu. 2017. gadā Daumants saņēma Lielo mūzikas balvu kategorijā "Gada jaunais mūziķis", kā arī kļuva par pirmās vietas ieguvēju Ziemeļvalstu starptautiskajā pianistu konkursā Zviedrijā.

Konkursu uzvaras Daumants Liepiņš izcīnījis jau Dārziņskolas pirmajās klasēs. Latvijā gūtajām drīz piepulcējās arī panākumi Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā Oldenburgā, Vācijā, Džordžes Enesku starptautiskajā konkursā Rumānijā un Džeimsa Motrama pianistu konkursā Mančestrā, Lielbritānijā, kur viņš ieņēma 3. vietu. 2016. gadā Daumants saņēma Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas LMT Studentu Gada balvu.

Daumants Liepiņš ir daudzpusīgs mākslinieks, kurš sevi pierādījis gan kā harismātisks solists, gan kā iejūtīgs un smalks kamermūziķis. Viņa klavierspēle tiek raksturota kā tehniski nevainojama, interpretācijas ir emocionāli aizraujošas, saturiski dziļas un spilgtas. Daumants regulāri koncertē Latvijā un citviet Eiropā, ir uzstājies ar tādiem simfoniskajiem orķestriem kā Liverpūles Karalisko filharmonijas orķestri, Rumānijas Nacionālo simfonisko orķestri, Gruzijas Nacionālo simfonisko orķestri, Helsingborgas simfonisko orķestri, Kauņas simfonisko orķestri u.c.

Šobrīd Daumanta Liepiņa studiju ceļi aizveduši uz Kārlstādes universitāti Zviedrijā. Zviedru prese viņu jau nodēvējusi par pasaules klases mūziķi ar ģēnija auru.

Koncerts "Bēthovena klaviersonātes" notiks arī Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā 15. oktobrī un Talsu Tautas namā 17. oktobrī. Savukārt 16. oktobrī Madonas mūzikas skolā Daumants sniegs meistarklases jaunajiem pianistiem.

Rudens kamermūzikas festivāla koncerti notiks no 9. līdz 20. oktobrim Rīgā, Talsos, Daugavpilī, Madonā un Jūrmalā. Klausītājus gaida tikšanās ar pasaulslaveniem kamermūzikas ansambļiem – "Quatuor Modigliani" un "Ensemble Raro", ar spožiem solistiem – franču čellistu Žanu Gijēnu Keirasu un britu vijolnieku Tomasu Gūldu, kamerorķestri "Sinfonietta Rīga". Festivāla patrons – komponists Pēteris Vasks.

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.