Rudens kamermūzikas festivālā skanēs Bēthovena, Baha un Šūmaņa mūzika

No 2. līdz 17. oktobrim notiks ikgadējā Rudens kamermūzikas festivāla koncerti, kuros uzstāsies viens no pasaules izcilākajiem stīgu kvartetiem - Berlīnē bāzētais "Artemis Quartet", vitalitāti izstarojošais vācu talants – klarnetists un komponists Jērgs Vidmanis, kurš muzicēs kopā ar "Sinfonietta Rīga", kā arī pianisma zvaigzne Reinis Zariņš, Amsterdamas Karaliskā "Concertgebouw" orķestra altu grupas mūziķe Santa Vižine, pianiste Agnese Egliņa, klarnetists un diriģents Guntis Kuzma.

Kā "Delfi" informē organizatori, koncertos skanēs Ludviga van Bēthovena, Roberta Šūmaņa, Johana Sebastiāna Baha un citu komponistu mūzika. Īpašais festivāla notikums būs Pētera Vaska Sestā stīgu kvarteta pirmatskaņojums.

Rudens kamermūzikas festivālu atklās viens no meistarīgākajiem stīgu kvartetiem –

"Artemis", kur pirmo vijoli kopš 2012. gada spēlē latviešu mūziķe Vineta Sareika. Kvartets uzstāsies 2. oktobrī koncertzālē "Lielais dzintars" un 3. oktobrī Dzintaru Mazajā zālē. Koncertos skanēs šī gada lielā jubilāra Ludviga van Bēthovena vēlīnās daiļrades paraugs – 15. stīgu kvartets. Skaņdarbs, kurā koncentrējas gan uzkrātās meistarības, gan cilvēcības pieredze.

Festivāla īpašais notikums šogad ir Pētera Vaska Sestā stīgu kvarteta pirmatskaņojums. Skaņdarba četras daļas, kā autobiogrāfisks atskats uz pieredzēto, vēstī par atvadīšanos, atskatīšanos, aiziešanu un satikšanos – arī ar paša Bēthovena pārpasaulīgo mūziku.

Savukārt 7. oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks dokumentālās filmas "Artemis: The Neverending Quartet" pirmizrāde Latvijā. Nepilnu stundu garā kinolente ir pārsteidzoši atklāta, līdz aizkustinājumam tieša un aizrautīga dokumentālā filma par cilvēcību un izvēlēm; par skatuves partneriem, kas it kā nav tava ģimene, bet reizē ir kas vairāk nekā tikai kolēģi un draugi; par zaudējumiem, ko pieprasa smalkākā no muzicēšanas formām, kā arī par laimes mirkļiem, ko tā spēj sniegt. Pirms filmas būs iespēja tikties ar Vinetu Sareiku.

9. oktobrī Lielajā ģildē koncertā "Bēthovena Septītā simfonija un Vēbera klarnetes koncerts" kopā ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" uz skatuves kāps klarnetists un komponists Jērgs Vidmanis. Viņš sacer un spēlē gan savu mūziku, gan jaundarbus, ko viņa klarnetei raksta citi. 2019. gadā Vidmanis saņēmis vācu "Opus Klassik" balvu kā labākais komponists, bet gada nogali aizvadījis, baudot rezidējošā mūziķa statusu vienā no pasaules ietekmīgākajām koncertvietām – Ņujorkas Kārnegija zālē. Rīgā Jērgs Vidmanis atgriezīsies ar klasisku vācu mūzikas repertuāru, piedāvājot gan Kārļa Marijas fon Vēbera dejojamās koncertepizodes, gan arī Bēthovena Septīto simfoniju. Turpretim paša Vidmaņa komponētais, diriģenta Marisa Jansona un Bavārijas Radio simfoniskā orķestra pasūtītais "Con brio" tiek pieteikts kā īsts sprints ar Bēthovena mūzikai raksturīgām pieturzīmēm.

15. oktobrī Mazajā ģildē Roberta Šūmaņa 210. dzimšanas dienas gadā komponista iedvesmotajiem muzikālu baudījumu sarūpējuši trīs izcili solisti – pianiste Agnese Egliņa, klarnetists un diriģents Guntis Kuzma un altiste Santa Vižine. Līdzās Šūmaņa muzikālajām fantāzijām skanēs ungāra Ģerģa Kurtāga skaņdarbs, kurš tajā iekļāvis arī Šūmaņa klaviermūzikas raksturīgāko tēlu Meistaru Raro, kā arī Jērga Vidmaņa kompozīcija.

Rudens kamermūzikas festivālu 17. oktobrī noslēgs pianists Reinis Zariņš. Koncertā tiks atskaņots viens no Johana Sebastiana Baha pašiem zināmākajiem opusiem – "Goldberga variācijas". Koncerts notiks Dzintaru Mazajā zālē.

Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs, kā arī internetā.