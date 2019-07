Rūjienā notiks otrais rokfestivāls 'Vērte'

Sestdien, 24. augustā, Rūjienas estrādē notiks otrais rokfestivāls "Vērte", kurā būs iespējams dzirdēt gan labi zināmus smagās mūzikas izpildītājus, gan iepazīties ar jaunajiem talantiem, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Kas gan būtu Rūjienas rokfestivāls bez savas rokgrupas – pilsētas godu reprezentē grupa "Refleksija". Ņemot vērā grupas līdera Artura Gruzdiņa fokusu uz solo karjeru, festivālā "Vērte" pagaidām būs vienīgā plānotā "Refleksijas" uzstāšanās. Festivālā varēs dzirdēt arī grupu "Sanctimony", kuru mūzika tiek dēvēta par death'n'roll tās enerģiskā ritmiskuma dēļ. Šogad grupa svinēs savu 25. skatuves jubileju. Rokenrola enerģijas lādiņš būs atrodams arī jaunās grupas "Tape Electro" mūzikā. Grupa ir konkursa "Nemiera Blice'19" uzvarētāji.

Festivālā uzstāsies arī "Rusted Wheel", kurus klausītāji iepazinuši festivālos "Saldus saule" un "Kulakova nakts", kā arī koncertos kopā ar Fēliksu Ķiģeli. Savukārt alternatīvā metāla grupa "Harta" tik tikko izdevusi savu jauno albumu "Timeline", un šī būs tā reize, kad grupu šajā vasarā varēs dzirdēt koncertā. Grupa "Ability" savu 17 gadu gaitā skanējumu attīstījusi vairākkārt, un mūzikas spēku un aktualitāti apliecina arī konkursā "Nemiera Blice'19" iegūtā 2. vieta. Viena no festivāla smagākajām grupām būs "Darrva", kas ļauj klausītājam iegrimt cilvēka un dabas stihiju sarežģītajā attiecību virpulī. Uzstāsies arī "The Factor", kas ir viena no starptautiskas pieredzes bagātākajām Latvijas grupām.

"Arī rokmūzika ir kultūras sastāvdaļa – veids, kā izpaust savu radošumu un domas, tādēļ priecājamies, ka Rūjienas novada pašvaldība festivālā "Vērte" redz vērtību. Kopumā vēlamies "Vērti" izveidot par ilgdzīvojošu festivālu, kurā būs iespēja spēlēt gan uzlecošām mūzikas zvaigznēm, kas vēl cenšas sevi pierādīt, gan arī jau zināmiem mūzikas karognesējiem," saka festivāla organizators Matīss Galzons.

Pasākumā ieeja sāksies no pulksten 17.00 un pēdējā grupa beigs spēlēt īsi pirms rītausmas. Tiem, kuri mērojuši tālāku ceļu vai vienkārši vēlās turpināt pasākumu pēc grupu uzstāšanās, būs pieejama apsargāta bezmaksas telšu pilsētiņa.

Vairāk informācijas – festivāla "Facebook" lapā.