Rundāles pili ar krāšņu programmu un nakts koncertu piepildīs Liepājas Simfoniskais orķestris

5. augustā Liepājas Simfoniskais orķestris aicina mūzikas mīļotājus uz ikgadējo muzikālo piedzīvojumu "Liepājas skaņas Rundāles pilī". Šogad festivāla programmā iekļauti trīs pasākumi, kuros tematiski tiks savienota kultūras un mākslas vēsture no antīkās pasaules līdz pat mūsdienām, "Delfi" informē pasākumu rīkotāji.

Festivāla ievadā (pulksten 16.00) gaidāma koncertsaruna par pārmantoto un pazaudēto no antīkās pasaules, klasicisma laika un mūsdienām; turpinājumā (pulksten 19.00) Rundāles pils Baltajā zālē koncertēs Liepājas Simfoniskais orķestris; festivāls noslēgsies ar maģisku nakts koncertu (pulksten 22.00) Johana Sebastiāna Baha un Bendžamina Britena mūzikā.

Foto: Jānis Vecbrālis

Nakts koncertā izgaismosies Rundāles pils Franču dārzs, ko piepildīs Johana Sebastiāna Baha un Bendžamina Britena mūzika, kas klausītājus aizvedīs ceļojumā cauri laikam un telpai, atklājot Rundāles pils fasādi un Franču dārza strūklaku jaunās krāsās un noskaņās.

Koncertā muzicēs divi Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi – čellists Klāvs Jankevics un vijolnieks Gunārs Mūrnieks, kurš šajā koncertā atskaņos Johana Sebastiana Baha reminora partitas solo vijolei pirmās četras daļas: Allemandi, Kurantu, Sarabandu un Žīgu. "Izvēle par labu tieši šim skaņdarbam ir gluži sentimentāla, jo reminora partita bija mans pirmais logs Baha vijoles solo repertuāra daiļradē, tāpēc gribu novēlēt klausītājiem baudīt šo seno deju ciklu kopā ar mani un to sirsnību, ko jūtu pret šo mūziku," stāsta Gunārs Mūrnieks.

Foto: Jānis Vecbrālis

Gunārs Mūrnieks ir jauns, ļoti talantīgs un mērķtiecīgs mūziķis, kurš patlaban turpina studijas maģistrantūrā pie profesora Gunara Larsena. Ar lielu entuziasmu jaunais vijolnieks piedalās dažādos festivālos un projektos gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Bijis viens no tiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem, kas ticis pie iespējas uzstāties kopā ar Amsterdamas Karaliskā "Concertgebouw" orķestra mūziķiem.

Muzicēšanas prieku Gunārs no sirds izbauda ne tikai orķestrī, bet arī dažādos kamersastāvos. Viens no tādiem ir savulaik kopā ar studiju biedriem izveidotais "Amicorum String Quartet", kas nopelnījis Latvijas Mūzikas akadēmijas labākā studentu kameransambļa godu, savukārt kopā ar kolēģiem Liepājas Simfoniskajā orķestrī, tostarp arī čellistu Klāvu Jankevicu viņš izveidojis ievērojamā Liepājas arhitekta Paula Maksa Berči vārdā nosauktu stīgu kvartetu, ko 10. augustā varēs klausīties arī Gramzdas baznīcā, vienā no Dienvidkurzemes festivāla "Rimbenieks" notikumiem.

Savukārt Liepājas Simfoniskā orķestra čellu grupas koncertmeistars Klāvs Jankevics šajā koncertā atskaņos britu komponista Bendžamina Britena Pirmo svītu čellam. "Šis emocijām un kontrastiem bagātais skaņdarbs nevar atstāt vienaldzīgu. No mākslinieka tas pieprasa lielu tehnisko varēšanu un muzikalitāti. Pirmā svīta ir apliecinājums komponista meistarībai un ir tikai taisnīgi, ka tā ieņem nozīmīgu vietu 20. gadsimta čella repertuārā," stāsta Klāvs Jankevics.

Viņš ir viens no pēdējiem leģendārās čellistes Eleonoras Testeļecas studentiem. Arī Klāvs turpina studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā – šobrīd maģistrantūrā pie Gunas Šnē. Daudzu gadu garumā viņš savas prasmes ir slīpējis arī neskaitāmās meistarklasēs un konkursos. Klāvs vairākus gadus bijis gan čellu grupas koncertmeistars Jāzepa Vītola Latvijas Mūzika akadēmijas simfoniskajam orķestrim, gan aizvadījis daudzus koncertus kamerorķestra "Sinfonietta Riga" sastāvā. Kā Latvijas Jaunatnes orķestra dalībnieks piedalījies arī Amsterdamas Karaliskā "Concertgebouw" orķestra projektā "RCO meets Europe" diriģenta Filipes Herevega vadībā.

Biļetes uz koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" tīklā.