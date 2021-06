Rundāles pils dārzā būs muzikāls uzvedums bērniem 'Meža gulbji'

Senās mūzikas festivālā 3. jūlijā Rundāles pils dārzā notiks uzvedums bērniem – Hansa Kristana Andersena pasakas "Meža gulbji" muzikālā izrāde.

Kā "Delfi" informē VSIA "Latvija Koncerti" pārstāve Rinta Bružēvica, uzvedumā darbosies ne viens vien spilgts tēls, bet galvenais izteiksmes līdzeklis būs pagātnes dižgaru Klaudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Johana Sebastiāna Baha un Georga Frīdriha Hendeļa mūzika.

Uzvedumā piedalīsies Jolanta Strikaite-Lapiņa, Dināra Rudāne, Atis Ieviņš, Jānis Strazdiņš, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti, Rīgas Horeogrāfijas skolas un Rīgas Doma kora skolas audzēkņi, kā arī instrumentālā grupa Pētera Vaickovska vadībā. Stāstniece – muzikoloģe Karina Bērziņa.

"Latvijas Koncertu" producente, muzikoloģe Karina Bērziņa saka: "Mēs, bērnu koncerta veidotāji, skaidri zinām, ka mūsu mazie klausītāji apzināti vēl neuztver to, ko senajā mūzikā meklē un atrod pieaugušie - harmoniju, mieru un apskaidrību. Un tomēr šīs kvalitātes neizpaliks arī uzveduma "Meža gulbji" mūzikas autoru Monteverdi, Vivaldi, Baha un Hendeļa skaņdarbos, un to visu dzirdēs arī bērni. Taču pavisam tieši bērni uztvers to, kā pasakā sastopas labais un ļaunais; kā ļaunajai ķēniņienei un viltīgajam Bīskapam pretī nostājas Elīza un savus 11 brāļus izglābj ar savu drosmi, neatlaidību un mīlestību. Un nav šaubu, ka visi uzveduma dalībnieki sev uzticētos varoņus atveidos ar visspilgtākajām muzikālajām krāsām."

Organizatori atgādina, ka koncerta apmeklētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgs (mašīnlasāms QR kods) vakcinācijas, izslimošanas vai testēšanas sertifikāts. Muzikālā uzveduma sākums pulksten 13. No pulksten 11 līdz 12.50 apmeklētājiem, kuri nevarēs uzrādīt QR kodu, vai tā nolasīšana nebūs tehniski iespējama, tiks piedāvāta iespēja veikt SARS-CoV-2 antigēna testu. To veiks sertificētas laboraforijas personāls pie Rundāles pils. Testu veikšana būs bez maksas. Berniem līdz 12 gadu vecumam SARS-CoV-2 antigēna testu nav jāveic. Ierašanās koncerta norises vietā ne vēlāk kā pulksten 12. Ieeja koncertā tiks pārtraukta plkst. 12.50.

Apmeklētājiem (tajā skaitā bērniem) būs jālieto mutes un deguna aizsegs visā pasākuma norises laikā.

Koncerta apmeklētāji tiek aicināti prioritāri izmantot attālināto biļešu iegādes iespējas. Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.

Jau ziņots, ka Senās mūzikas festivāls šogad notiek no 30. jūnija līdz 3. jūlijam.