Sadalīta VKKF nauda popmūzikai; lielākais finansējums – grupai 'Carnival Youth'

Vairākas pašmāju grupas, tostarp "Carnival Youth", "Domenique Dumont" un "Very Cool People", saņēmušas Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) līdzfinansējumu ārvalstu koncertturneju rīkošanai, liecina VKKF neakadēmiskās mūzikas atbalsta mērķprogrammas konkursa rezultāti.

VKKF konkursa rezultātā sadalījusi 50 000 eiro starp 13 pašmāju mūziķu starptautiskajiem projektiem. Lielākā finansējuma daļa jeb 10 000 eiro piešķirti grupas "Carnival Youth" albuma "Good Luck" starptautiskās turnejas rīkošanai.

Krisa Noa koncertturnejas atbalstam VKKF lēmusi piešķirt finansējumu 8000 eiro apmērā, bet elektroniskās mūzikas dueta "Domenique Dumont" turnejai un "džezfanka" žanra grupas "Very Cool People" turnejai Eiropā – finansējumu 6000 eiro apmērā.

Grupas "Skyforger" atbalstam Eiropas koncertturnejas rīkošanā un dalībai ASV festivālā "70000 Tons of Metal" no VKKF mērķprogrammas novirzīti 4000 eiro, bet mūziķes Evijas Vēberes Eiropas turneja tiks atbalstīta ar 3600 eiro līdzfinansējumu. Tāpat grupas "The Bad Tones" albuma "Is it Good Enough?" prezentācijas koncertturnejai tiks novirzīts finansējums 2500 eiro apmērā, bet mūziķes Sabīnes Moores projekta "Waterflower" koncertiem Lietuvā, Francijā un Vācijā – finansējums 400 eiro apmērā.

Līdzās turneju atbalstam VKKF lēmis piešķirt līdzfinansējumu arī mūziķu un viņu pārstāvju dalībai dažādās starptautiskās konferencēs. "Very Cool People" šim mērķim saņems 3000 eiro, bet menedžmenta kompānija "Every Little Thing" – 2000 eiro. Tāpat 1500 eiro dalībai konferencēs novirzīti grupas "Dagamba" menedžmentam, Krisa Noa menedžmentam un Kultūras menedžmenta centram "Lauska".