Sākas festivāls 'Sansusī', kas aicina uz 25 pasākumiem trīs dienās

Šogad festivāla "Sansusī" organizatori labklājības rezidenču centrā Aknīstē no 12. līdz 14. augustam aicina uz vairāk nekā 25 notikumiem trijās diennaktīs, kurus nodrošinās vairāk nekā 130 pašmāju un ārzemju mākslinieku, portālu "Delfi" informēja festivāla pārstāve. Kā ierasts, programma līdz ierašanās festivāla teritorijā nebūs zināma, tomēr neviens no priekšnesumiem nepārklāsies, izturīgākajiem būs iespējams piedzīvot pilnīgi visu devītajā festivāla gadā sarūpēto programmu.

Festivāla celšanas nedēļas trijos vakaros varēs baudīt bezmaksas ugunskurkoncertus. Pirmdien, 8. augustā pulksten 18.00 cirka mākslinieki Lizeth Valme (Igaunija) un Aleksejs Smolovs izrādīs savu Sansusī labklājības rezidenču nosolēguma darbu. Otrdien, 9. augustā pulksten 21.00 pianists Kārlis Tirzītis sniegs solo programmu. Savukārt trešdien, 10. augustā pulksten 21.00 piedāvājumā pianista Ērika Lazareviča un vijolnieces Markéta Fraňková (Čehija) duets.

Festivāla mākslinieciskais vadītājs: "Ieskicējot nedēļas nogales norises – būs gan kamermūzikas koncerti, gan teātra un dejas izrādes, tāpat fiziskais teātris un citi muzikāli piedzīvojumi, tradicionālie un nu jau slavenie kautiņi, kas šogad vienā vakarā solās būt visdaudzskaitlīgākie un kas notiks pārbūvētajos bāros, 20 minūšu diskotēkas un performances. Notikumi būs gan festivāla teritorijā, gan ārpus tās – būs gan zināmas, gan jaunas vietas, piemēram, tiks "apdzīvota" jauna pļava un vecie kapi. Vēršu uzmanību, ka šogad festivāla programma sāksies piektdienā (12. augusts) ar prelūdiju Aknīstes centrā pēc Sansusī laika pulksten 17.00. Noslēgums gan, kā ierasts, paredzēts svētdienā (14. augustā) festivāla teritorijā ap pulksten 17.00."

Festivāls ir bērniem, suņiem, dabai un laipniem cilvēkiem draudzīgs. Kā ierasts pēdējos gados par mazākajiem festivāla dalībniekiem rūpi palīdzēs nodrošināt "Babyroom" telts. Savukārt ēdināšanu nodrošinās "Nata cafe", kas šogad pirms festivāla jau iepriekšpārdošanā piedāvā iegādāties ēšanas talonus. Lai mazinātu atkritumu daudzumu, aicinām ņemt līdzi savus traukus, vienlaikus arī šogad uz vietas darbosies trauku depozītsistēma.

Biļetes var iegādāties festivāla mājaslapā un šeit. Pieejamas gan trīs, gan vienas dienas biļetes. Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja festivālā bez maksas, bērnu biļete līdz 14 gadiem. Biļetes, norēķinoties skaidrā naudā, varēs iegādāties arī uz vietas festivālā.

Biedrība "Sansusī" dibināta 2013. gadā, sanākot domu biedru grupai, lai 2014. gada augusta otrajā nedēļas nogalē brīvdienu mājas pagalmā organizētu vairāku dienu pasākumu – alternatīvu kamermūzikas festivālu "Sansusī". Kopš tā laika festivāls "Sansusī" notiek ik gadu. Sākotnējā ideja bija izveidot brīvdabas kamermūzikas festivālu, apvienojot to ar maza rokfestivāla gaisotni – dzīvo teltī, bet klausies klasisko mūziku.

Lai arī festivāla programmā ik gadu ir daudz dažādu gadsimtu un stilu kamermūzikas opusu, viens no galvenajiem akcentiem ir laikmetīgās kamermūzikas popularizēšana. Sākot no 2016. gada, festivālā tiek iekļautas arī citas laikmetīgās skatuves formas – laikmetīgais cirks, laikmetīgā deja, teātra izrādes un performances. Liela vērība tiek pievērsta mākslas darbu pasniegšanai, kas rezultējas to izrādīšanā netradicionālās vietās un formās. Viens no lielākajiem "Sansusī" priekiem ir eksperimentēšanas prieks, ar kuru daudzkārt izdodas pārsteigt publiku.