Sākas ikgadējais klasiskās mūzikas jauno izpildītāju konkurss 'Ineses Galantes talanti'

Ikgadējā klasiskās mūzikas jauno izpildītāju konkursa "Ineses Galantes talanti" organizatori paziņo, ka ir uzsākta pieteikumu pieņemšana prestižajās muzikālajās sacensībās.

Pretendentiem priekšnesumu video un anketas jāiesniedz konkursa oficiālajā interneta vietnē līdz 15. septembrim. Konkurss tradicionāli norisināsies četrās kategorijās: vokālā māksla, taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle. Piedalīšanās ir bez maksas.

Jauno talantu konkursu atbalsta ievērojami Latvijas un starptautiskie partneri un mecenāti. Tā, konkursa ilggadējais partneris ir Rietumu bankas dibinātais Nākotnes Atbalsta fonds, kas katru gadu piešķir līdzekļus tā organizēšanai.

Kā atzīst Nākotnes Atbalsta fonda valdes priekšsēdētāja Inga Šīna: "Mēs ar prieku atbalstām šo talantu konkursu, kas sniedz jaunajiem mūziķiem iespēju sevi parādīt, atklāj tiem jaunas perspektīvas un stimulē viņu radošo izaugsmi. Ir brīnišķīgi, ka šī konkursa filosofija ir vērsta uz nākotni, taču ne mazāk brīnišķīgi, ka to vada izcila, visā pasaulē atzīta dziedātāja no Latvijas. Es no visas sirds vēlu konkursam veiksmi, bet visiem tā dalībniekiem – lielisku uzstāšanos un gūt ne tikai unikālu pieredzi, bet arī pozitīvas emocijas."

Jau trešo reizi konkursu atbalsta labdarības fonds "VIVAT Future", kas sniedz tiešu atbalstu talantīgiem mūziķiem un izpildītājiem, kuriem ir ļoti nepieciešams finanšu atbalsts talanta attīstībai. Fonda "VIVAT Future" dibinātās stipendijas pretendentu atlasē kā garanti piedalās konkursa organizatori – Ineses Galantes fonds un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāji. 2021.gada konkursa laureātiem fonds "VIVAT Future" piešķīra stipendijas 8200 eiro apjomā.

Zviedrijas labdarības fonds "Anders Wall Foundation" atkal vienam no konkursa finālistiem piešķirs unikālas tiesības pretendēt uz ikgadējo grantu, kas tiek piešķirts Zviedrijas jaunajiem vokālistiem.

Tāpat trīs finālisti saņems konkursa mūzas un dibinātājas, operas dīvas Ineses Galantes personisko balvu – naudas prēmiju un individuālu meistarklasi.

Līdztekus naudas balvām un stipendijām konkursa laureāti iegūst nenovērtējamu iespēju piedalīties svarīgos kultūras pasākumos, ko organizē Ineses Galantes fonds un tā partneri. Jau pavisam drīz jaunie talanti uzstāsies vienā no vasaras visgrandiozākajiem muzikālajiem notikumiem – festivālā "THE BEST OF Summertime – aicina Inese Galante", kas norisināsies Jūrmalā no 18. līdz 21. augustam.

Četrus vakarus uz vienas skatuves ar pasaules līmeņa māksliniekiem uzstāsies iepriekšējo konkursu laureāti: dueta Igudesman & Joo muzikālajā komēdijšovā piedalīsies Matvejs Fokins (klavieres), Katrīna Anna Rando (čells) un Marta Aurēlija Rando (vijole). Kopā ar azartisko Shantel un viņa "Bucovina Club Orkestar" uzstāsies Pāvels Vasiļkovs (akordeons), koncertā Viva Mīlestība! piedalīsies jaunais baritons Daniils Kuzmins, spožais LNO solists, tenors Artjoms Safronovs, saksofonists Ignātijs Triškins, Aleksandrs Komka (klavieres), bet festivāla noslēguma pasākumā – muzikālajā šovā "Piaf! The Show" – jaunā talantīgā pianiste Melisa Takanbekova.