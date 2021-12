Sākas publiskā biļešu tirdzniecība uz 'The Cure' koncertu Rīgā

Piektdien, 10. decembrī, pulksten 10 "Biļešu servisa" tīklā sāksies publiskā biļešu tirdzniecība uz "The Cure" koncertu, kas 2022. gada 6. oktobrī notiks "Arēnā Rīga".

Jau ziņots, ka iepriekšpārdošanā biļetes bija nopērkamas jau kopš 8. decembra.

Par koncerta īpašajiem viesiem apstiprināta skotu postpanka apvienība "The Twilight Sad", atgādina koncerta rīkotāji no "L Tips Agency".

Kā atgādina organizatori, šis būs kulta grupas "The Cure" pirmais un vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Tas nozīmē, ka pastiprinātu interesi par biļešu iegādi izrāda ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī tuvāki un tālāki kaimiņi, pauž "L Tips Agency" pārstāve Līva Toniņa.

"The Cure" Eiropas koncertturneja aizsāksies tieši Rīgā. Jāatgādina, ka grupas iepriekšējā turneja noslēdzās 2016. gadā. Kopš tā brīža Roberts Smits un pārējā grupa uzstājušies tikai festivālos.

Tāpat ir zināms, ka 2022.gadā plānota jauna "The Cure" studijas albuma iznākšana. Iepriekšējais ieraksts "4:13 Dream" klajā nāca 2008.gada oktobrī un jauno ierakstu pēc tik ilga pārtraukuma ar īpašu nepacietību gaida tūkstošiem fanu visā pasaulē. Attiecīgi Rīgā būs unikāla iespēja dzīvajā priekšnesumā baudīt vismaz dažus grupas pirmatskaņojumus. Kopumā tiek solīta vismaz divu stundu ilga uzstāšanās.

Jau iepriekš solīts, ka "The Cure" koncerts 6. oktobrī "Arēnā Rīga" būs kulminācija vairāku grupai veltītu pasākumu kopumam un biļešu īpašniekiem būs iespēja apmeklēt ne tikai uzstāšanos. Par pasākumu programmu organizatori sola informēt atsevišķi.

Koncerta rīkotāji vēlreiz uzsver, ka vairāk nekā 40 gadu laikā harizmātiskā Roberta Smita vadītās grpas daiļrade kļuvusi par sajūsmas, iedvesmas, atdarināšanas, uzmundrinājuma vai pat mierinājuma avotu nu jau vairākām klausītāju, mūziķu, mākslinieku, dizaineru u.c. radošu cilvēku paaudzēm.

Karjeras laikā "The Cure" izdevusi 13 studijas, vairākus koncertu un izlašu albumus, vairāk nekā 40 singlus, kopā pārdodot vairāk nekā 30 miljonus ierakstu. Vēl viņu kontā ir vairākas koncertfilmas, kā arī viņu radīto kompozīciju izmantojums kinolentēs.

"The Cure" saņēmusi dauzus prestižus muzikālus apbalvojumus, tai skaitā "Brit Award", "MTV Music Video Award", "Ivor Novello Award" u.c. 2019.gadā grupa uzņemta Rokenrola slavas zālē.

"The Smashing Pumpkins", "Interpol", "Placebo", "Jane's Addiction", "Nine Inch Nails", "30 Seconds To Mars", arī "The Killers", "Fall Out Boy", "My Chemical Romance" un pat "Deftones", "Blink 182" vēl daudzas citas, ka dažādos veidos to daiļradi ietekmējusi "The Cure" un tās līderis Roberst Smits.