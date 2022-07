Sāksies 24. Saulkrastu džeza festivāls

Pienācis viens no vērienīgākajiem džeza mūzikas festivāliem Latvijā – 24. "Saulkrasti Jazz Festival". No 21. līdz 23. jūlijam atjaunotajā Saulkrastu pilsētas estrādē uz skatuves kāps izcili džeza mūzikas mākslinieki no Baltijas valstīm, Slovēnijas, Polijas, Spānijas, Šveices un džeza mūzikas dzimtenes ASV. Šī gada "Saulkrasti Jazz Festival"galvenais viesis ir spožais spāņu saksofonists Kiko Berengers (Kiko Berenguer), kurš savā mūzikā apvieno džeza un flamenko ritmus un festivāla noslēgumā uzstāsies kopā ar Vidzemes Kamerorķestri, portālu "Delfi" informēja festivāla pārstāve.

Trīs dienās festivāla koncertu apmeklētājiem būs iespēja klausīties lieliskus mūziķus, kuri pārstāv džeza, tango, bossa un dienvidu skaņu sajaukumu, fanka, diksilenda, flamenko un protams arī bigbenda mūziku.

"Saulkrasti Jazz Festival" 21. jūlijā pulksten 19.00 atklās ikgadējais konkurss "VI Baltijas Bundzinieku Līga 2022", kurā tiks noskaidrots spēcīgākais jaunais bundzinieks Baltijā. Vēlāk uz skatuves kāps trombonista Laura Amantova kvartets un dziedātāja Rūta Dūduma (Latvija). Festivāla pirmo dienu noslēgs Adam Wendt Acoustic Band (Polija), kas uzstāsies kopā ar spāņu vokālisti Lauru Kubi (Laura Cubi).

Piektdien, 22. jūlijā, pulksten 20.00 Saulkrastu pilsētas estrādē uzstāsies viens no Latvijas zināmākajiem un pieredzes bagātākajiem džeza orķestriem "Mirage Jazz Orchestra" kopā ar pianistu, akordeonistu un dziedātāju Urošu Periču (Uros Peric) no Slovēnijas, kuram pieder pasaules rekords nospēlēto koncertu "Celebrating Ray Charles" skaita ziņā. Koncertu noslēgs eksplozīvā "groove" fanka mūzikas trio no Šveices "The Next Movement".

Festivāla gala koncertu 23. jūlijā pulksten 18.00 atklās mūziķi no Nebraskas universitātes Omahā "UNO JAZZ COMBO" (ASV), kuri uzstāsies kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas džeza katedras studentu kombo (Latvija). Gala koncerta turpinājumā uz skatuves kāps Kauņas Bigbends kopā ar Lauru Budreckīti (Laura Budreckyte) ar īpašu veltījumu Ellai Ficdžeraldai. Festivāla noslēgumā uzstāsies viens no spožākajiem šī brīža saksofonistiem Kiko Berengers (Spānija) ar kvartetu, kuri muzicēs kopā ar Vidzemes Kamerorķestri Andra Veismaņa vadībā (Latvija).

Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad festivāls piedāvās vairākus bezmaksas koncertus. Ja aizvadītajos gados bezmaksas koncerti bija baudāmi Saulkrastu pilsētas centrā – Saules laukumā, tad šogad tos varēs klausīties arī pie kultūras nama "Zvejniekciems" un Pabažu ezera krastā, mājīgā kafejnīcā "Pozitīvās Straumes". Jaunumi klausītājus sagaida arī Saulkrastu pilsētas estrādē, kur stundu pirms koncerta sākuma darboties sāks rotaļu laukums mazajiem džeza mīļotājiem. Lai vecāki varētu mierīgi izbaudīt koncertu, "Saulkrasti Jazz Festival" komanda parūpēsies par kārtību un drošību rotaļu laukumā.