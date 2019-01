Sāksies 'Melodiju serpentīna' jaunās programmas 'Skolas gadi' koncerti

VEF Kultūras pilī notiks no 7. līdz 20. janvārim notiks "Melodiju serpentīna" jaunās programmas "Skolas gadi" koncerti, kuros būs iespēja atcerēties vai iepazīt no jauna dziesmas, kas tapušas latviešu estrādes ziedu laikos no 1958. līdz 1988. gadam, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Untitled".

Koncertsērijas ''Melodiju serpentīns. Skolas gadi'' programmā skanēs četrdesmit piemirstas, bet labi pazīstamas un populāras latviešu estrādes zelta fonda melodijas - "Silavas valsis" (1959), "Atvadas vasarai" (1969), "Caur manu sirdi naivu" (1975), "Vasarnieku rudens" (1979), "Ar mīlestības pinekļiem" (1981) "Paņemt tevi aiz rokas" (1983), un daudzas citas.

Kopā ar vakara vadītāju Valteru Krauzi uzstāsies solisti Ieva Kerēvica, Ginta Krievkalna, Kristīne Zadovska, Jānis Apeinis, Andris Ērglis un Mārtiņš Ruskis, kā arī ''Melodiju Serpentīna'' deju trupa, sieviešu vokālā grupa un instrumentālais ansamblis Kristapa Krievkalna vadībā.

"Daļai skatītāju būs iespēja atcerēties 20. gadsimta estrādes mūzikas un sadzīves līkločus, savukārt jaunākajiem koncertu apmeklētājiem šī būs iespēja iepazīt vecāku un vecvecāku iemīļoto latviešu estrādi, tā laika dzeju un koncertu estētiku," raksta koncerta rīkotāji.