Sāksies pirmie festivāla 'Summer Sound' koncerti

Jau trešdien, 31. jūlijā, Liepājā sāks skanēt pirmie festivāla "Summer Sound" koncerti – uz īpašas festivāla skatuves "Juliannas pagalmā" norisināsies festivāla ieskaņas pasākums, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Trešdien, 31. jūlijā, un ceturtdien, 1. augustā, liepājnieku iecienītajā atpūtas vietā "Juliannas pagalms" atradīsies viena no festivāla skatuvēm – "Barley Bros./Priekšnams" uz kuras uzstāsies gan pavisam jaunās, gan jau pieredzi guvušās latviešu grupas un mākslinieki.

Trešdien, 31. jūlijā, uzstāsies "The Citizens LV", Alise Haijima, "Tornhill", "B Optimist", "Simple Man". Savukārt 1. augustā – "Jauda", "Mazie meža dīvainīši", Marks Felšs, "Frequent Mood" un "Sapņu fragmenti".

Koncertu sākums pulksten 18.00, ieeja – bez maksas.

Festivāla rīkotaji atgādina, ka 31. jūlijā darbu uzsāk arī aproču maiņas punkti. Rīgā – t/k "Spice", Liepājā – t/n "Kurzeme" un pludmales bārā "Red Sun Buffet".

Piektdien, 2. augustā, no Rīgas uz Liepāju ir norīkots vilciena papildreiss – Rīga-Liepāja, kas no Rīgas Centrālās stacijas aties pulksten 13.50. Sadarbībā ar DPD kurjeru uz festivālu ir iespējams bez maksas nosūtīt savas mantas. Bez maksas tās būs iespējams nosūtīt arī atpakaļ no festivāla teritorijas uz mājām. Plašāka informācija – festivāla mājaslapā.

Jau ziņots, ka festivālā "Summer Sound" uzstāsies čigānu panki "Gogol Bordello", pasaules elektroniskās mūzikas topu līderis Sigala, lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlēcošo zvaigzne Dynoro, nīderlandiešu DJ duets "The Him" un pašmāju grupas un izpildītāji – "Bermudu divstūris", "The Sound Poets", Aija Andrejeva, Jānis Stībelis, ansis, "Carnival Youth", "Singapūras satīns", Ozols, "Labvēlīgais tips", "Laime pilnīga", "Very Cool People" feat. ansis, Edavārdi un Kristīne Prauliņa, Viņa, "Double Faced Eels", Makree (Live), Kriss Noa, leģendārais festivāla dīdžejs Toms Grēviņš, DJ Aspirīns, DTD, ekstravagantā apvienība "Ziedu Vija", lietuvieši - Jauti, Jurga un "Antikvariniai Kašpirovskio Dantys" un vēl citi mākslinieki.