Sestdien, 27. jūlijā, Salacgrīvā turpinās 13. "Positivus" festivāls, piedāvājot virkni aktuālu koncertu, kā arī citas izklaides. Sestdienas pēcpusdienā un vakarā uz festivāla skatuvēm kāps grupas "Royal Blood", "Superorganism", Ivans Dorns, "Ewert And The Two Dragons" un citas. Vakaru uz lielās skatuves noslēgs elektroniskās mūzikas veterāni – grupa "Underworld", savukārt dejas dažādām gaumēm turpināsies līdz rīta gaismai.

Arī sestdien "Delfi" komanda veidos multimediālu teksta tiešraidi, ziņojot par notikumiem un piedzīvojumiem Salacgrīvas Zvejnieku parkā. Teksta tiešraidi sestdien, 27. jūlijā, veido žurnālistes Nora Rieksta, Sabīne Košeļeva, sociālo tīklu satura redaktore Andra Čudare, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Romāns Kundeckis, kā arī video operators Miks Siliņš.

Positivus 2019 otrā diena

Sabīne Košeļeva: Un viņš to izdarīja atkal! Dāmas un kungi, Ivana Dorna kailais torss!

Sabīne Košeļeva: Un kā allaž pirms festivāla hedlaineriem uzstājas viena no Latvijas spožākajām sviestroka blicēm – grupa "Sūdi". "Latvieti, tev laba sirds, neļauj sevi čakarēt!"

Andra Čudare: Ja rodas pārdomas, kā tas nākas, ka Ivans nemaz nepagurst, dauzoties pa skatuvi, jāpastāsta - viņš ir aktīvi nodarbojies ar burāšanas sportu, peldēšanu un dejojis balles dejas.

Sabīne Košeļeva: Kamēr vieni ārdās mošpitos, citi tikmēr sveicina rietošo sauli. View this post on Instagram Goodnight 🌅 #positivus A post shared by 𝙺𝚊𝚛𝚕𝚒𝚜 (@dambranslv) on Jul 27, 2019 at 12:05pm PDT

Andra Čudare: Jau pērn Positivus satikām sprigano ukraiņu mākslinieku Ivanu Dornu, kad viņš aplaimoja skatītājus ar kailu torsu, kāpelēšanu pa skatuves konstrukcijām un mežonīgu plosīšanos. Savu karjeru viņš sāka jau 2006. gadā, dziedot sirdi plosošas mīlas balādes duetā "Para Normalnyh". Viņu gaida makans pūlis!

Andra Čudare: Mošpits ir nevaldāms, bet galants - ja kāds krīt, to pieceļ. Fantastiska pieredze, kas pārbaudīta uz savas ādas.

Sabīne Košeļeva: "Royal Blood" nudien kārtīgi nodod uguņus – Salacgrīvas priedēs skan kārtīgs vecais labais roks. Ja gaisa temperatūra bija jau kļuvusi remdenāka, tad britu puiši to atkal uzkarsēja. https://g4.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140075

Andra Čudare: Kas par mošpitu! Esiet uzmanīgi un nāciet ālēties!

Andra Čudare: Nemaz nešķiet, ka publikā ir saules nogurdinātas miesas. Kas par jandāliņu "Royal Blood" koncertā!

Sabīne Košeļeva: Un šādi izskatījās igauņi "Ewert and The Two Dragons" uz galvenās skatuves. Bija jaudīgi! https://g3.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140073

Andra Čudare: 2013. gadā Glastonberijas festivālā grupa "Arctic Monkeys" bundzinieks kāpa uz skatuves "Royal Blood" krekliņā un vēlāk uzaicināja iesildīt viņu koncertus. Grupa ir devusies tūrēs arī ar Igiju Popu un "Foo Fighters". Sasodīts, cik blīvi ar skaņu viņi piepilda Salacgrīvas priedes!

Sabīne Košeļeva: Uz galvenās skatuves izskanējis eklektiskās popa apvienības "Superorganism" koncerts. Kā bija? O, interesanti! https://g3.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140071

Andra Čudare: Aši teciet uz galvenās skatuves pusi, te jau dārd "Royal Blood". Šo grupu vērts paklausīties tiem, kas ciena "The White Stripes" un "The Black Keys".

Sabīne Košeļeva: Tiešām nedari tā! https://twitter.com/Valsts_policija/status/1155157446060625920?ref_src=twsrc%5Etfw

Sabīne Košeļeva: Londonieši "Husky Loops" daudziem bija festivāla atklājums un pārsteigums, kas pierādīja, ka rokmūzika vēl aizvien ir dzīva. https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140069

Andra Čudare: Mūsu dārgie kaimiņi "Ewerts and the Two Dragons" pulcē ļaudis pie Lāčplēša skatuves.

Sabīne Košeļeva: Uz "Piena svētku" skatuves psihedēlija pēc pilnas programmas – "The Bad Tones". https://g3.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140067

Sabīne Košeļeva: Mūsu Andra Čudare dūšīgi izvaicā ukraiņu dziedātāju Ivanu Dornu pirms šī vakara uzstāšanās. Dorns sarunā uzsvēra, ka galvenais mūzikā ir patiesums, un tieši tāds arī viņš šovakar būs uz "Lāčplēša" skatuves – patiess. Bet par visu pārējo, ko abi paspēja sarunāt, izrunāt un aprunāt, varēs lasīt portālā "Delfi" pēcāk.

Sabīne Košeļeva: "Underworld" stūrē uz "Positivus"! View this post on Instagram Rhythm on the road to @positivus (k) A post shared by Underworld (@underworld) on Jul 27, 2019 at 10:13am PDT

Sabīne Košeļeva: Augstākās raudzes džezs no Lielbritānijas komponistes un dziedātājas Emmas Džīnas Takrejas (Emma-Jean Thackray) izpildījumā uz festivāla galvenās skatuves. https://g3.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140065

Sabīne Košeļeva: Krievu dzejnieku teksti sintīpopa pavadījumā – uz "Piena skatuves" par līganām gurnu kustībām gādā projekts "Nastavševs/Lubennikov".

Sabīne Košeļeva: Mediju teltī ieradās dikti priecīgs mūzikas žurnālists Uldis Rudaks un paziņoja, ka ir iemīlējies. Kamī? Jaunajā franču dziedātājā Ādamā Nāsā (Adam Naas). Nevar neko pārmest. https://g4.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140063

Sabīne Košeļeva: Karstums neatlaižas ne mazdrusciņas, bet mūzika kļūst arvien skaļāka – ideāli nosacījumi vasaras ballītei. Un "Positivus" cilvēki māk vasaras ballīti! https://g4.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140061

Andra Čudare: "Popmūzika ir pārāk nopietna pēdējos gados, mēs vēlamies tai piešaut nedaudz jautrības," stāsta grupas dalībnieki. "SUPERORGANISM" mūzika varētu patikt tiem, kas ciena "Gorillaz" un "The Avalanches" daiļradi. Video projekcijas ir 90. gadu stilā un sajūsmina gan kungus, gan daiļās drostaliņas. Soliste saka, ka kāds no skatītājiem ir dīvains, bet viņai tas patīkot. Viņa aicina dejot pēc iespējas jancīgāk. Aiziet!

Andra Čudare: "Husky Loops" pēc koncerta labprāt aprunājas ar faniem.

Andra Čudare: Tikai pirms diviem gadiem dibināto indie popa grupu "SUPERORGANISM" veido astoņi cilvēki no kuriem septiņi dzīvo vienā dzīvoklī un paštaisītā ierakstu studijā rada mūziku. Gliterotos apmetņos tērpušies, viņi šobrīd iekaro galvenās skatuves dēļus.

Andra Čudare: Kungi uz pucēšanos ir īsti zibenszeļļi - steidziet iepirkties, pirms viss vēl nav izķerts.

Andra Čudare: Kurš gan teicis, ka festivālā tikai jālēkā? Var nodoties arī labas literatūras baudījumam.

Andra Čudare: Nenovērtējiet "Husky Loops" par zemu - šī grupa ir iesildījusi "The Kills" un "Placebo"! Ieskanas arī fragmenti no Eda Šīrana dziesmas, publikai tas patīk. Puiši ir meistarīgi arī dīdžejošanā!

Andra Čudare: Lāčplēsis skatuvi tricina Londonas rokgrupa "Husky Loops", tās dalībnieki oriģināli nāk no Boloņas Itālijā. Savu mūzikas stilu viņi raksturo kā vienkāršu, šiku un melnu. Solists ziņo, ka pārmīs kādu vārdu ar festivāla saimnieku, jo nav pieņemami, ka tik daudzi sēž uz soliņiem, nevis dejo.

Andra Čudare: Kas par dančiem tiek griezti! Svārki plīvo, sviedri līst.

Andra Čudare: Ancuks ballītei jau ir? Tepat festivāla teritorijā var iegādāties visādas glaunas štātes!

Sabīne Košeļeva: Saksofonists Deniss Paškevičs un viņa grupa "Funk Therapy Collective" pilnīgi noteikti zina, ko nozīmē enerģija un dzīvesprieks. https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140055

Andra Čudare: Ķiploku grauzdiņu un burgeru smārda pavadībā muzicē "The Bad Tones". Nāciet baudīt gardumus un mūziku pie Piena svētki skatuves.

Andra Čudare: Piekāpiet līdz kino teltij, uz beigām iet "Pulp Fiction", bet pēc tam pašmāju labums - "Kriminālās ekselences fonds".

Nora Rieksta: Kā allaž, "Positivus" apmeklē arī mūsu ziemeļu kaimiņi. Un braši dzied.

Sabīne Košeļeva: Par jautrību un jestrām dejām pie "Piena svētku" skatuves parūpējās radošā apvienība "Kapelmeistars Group". https://g1.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140053

Nora Rieksta: Kā “Underworld” Rīgu meklēja View this post on Instagram Essex to Latvia (k) A post shared by Underworld (@underworld) on Jul 26, 2019 at 1:30am PDT

Andra Čudare: Ar Emma-Jean Thackray mūziku vērts iepazīties tuvāk, viņa no trompetes izvilina jaudīgu mūziku. Ikdienā viņa sadarbojas ar Londonas simfonisko orķestri un vada savu radio šovu. Emmai patīk, ka mūzika liek padomāt, kā arī uzdancāt. Positivus dejotāju ir maz, gan jau visi taupa spēkus Ivanam Dornam.

Sabīne Košeļeva: Uz "Lāčplēša" skatuves izskanējis džezfanka grupas "Very Cool People" koncerts. https://g1.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140051

Nora Rieksta: “Positivus” rīkotājs Ģirts Majors intervijā DELFI stāsta par pārmaiņām un izaicinājumiem festivāla rīkošanā. https://www.delfi.lv/kultura/news/music/runat-par-krizi-ir-absoluti-nepamatoti-saruna-ar-positivus-rikotaju-girtu-majoru.d?id=51303739

Andra Čudare: Ja nevari saprast, ko Adam Naas atgādina, pačukstēšu priekšā - leģendāro mākslinieku Prinsu. Graciozās kustības uz skatuves un ģērbšanās stils šarmē, dziesmas par bailēm un cerību apbur, Adam savaņģo Positivus klausītāju sirdis un noslēdz koncertu ar dziesmu "Cherry lipstick". Viņš aicina šovakar iemalkot kādu dzērienu un mīlēties.

Andra Čudare: Tikmēr uz Lāčplēsis skatuves - franču izcelsmes mākslinieks Adam Naas, kas par sevi raksta tā - "Šķirmice teica, ka esmu Grifidors, man gan likās, ka Kraukļanags". Viņa jutekliskā mūzika rada sajūtu, ka viņa vārdu vēl dzirdēsim.

Andra Čudare: Šobrīd dots vārds apvienībai "Brīvrunu projekts", kur skan repa frīstails. Skatītāji laipni aicināti iesaistīties - ieteikumus puiši pārvērš komiskās etīdēs un dziesmās. Piena skatuve rīb kā pērkona negaisa dārdos. Arī Edavārdi bliež!

Nora Rieksta: Brīnišķīgs džeziņš jau pēc 15 minūtēm uz “Positivus” lielās skatuves. Tā ir talantīgā Emma Jean Thackrey

Andra Čudare: Ūdens gan nav silts kā piens, bet pēc karstām dejām lieliski der, lai veldzētu sakarsušās miesas.

Nora Rieksta: Vēl mazliet koncerta foto no vakardienas – Elderbrook https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140041

Nora Rieksta: Un šeit arī video ieraksts no izaicinošās Roja Rodžera modes skates

Nora Rieksta: Iespējams, gaidītākā šīs dienas galerija ir klāt! Roja Rodžera modes skate telšu pilsētiņā. https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140043

Andra Čudare: Gatavojoties koncertiem, vēlams laicīgi atrast ērtu vietiņu, no kurienes to baudīt.

Nora Rieksta: Uz “Lāčplēša” skatuves sestdienas koncertu programmu atklāja šā gada Latvijas pārstāvji Eirovīzijā – “Carousel”. Foto atskats uz koncertu https://g1.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140039

Nora Rieksta: Būtisks atgādinājums no Valsts policijas https://twitter.com/Valsts_policija/status/1155066329856131073?ref_src=twsrc%5Etfw

Nora Rieksta: Vēl kavējamies atmiņās par vakardienas enerģiskajiem koncertiem. Bildēs – “Bezgalībieši”, “Riga Reggae”, ansis un repere Viņa uz “Positivus” skatuvēm. https://g4.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140035

Nora Rieksta: Atgādinām, ka šogad “Positivus” teritorijā nav pieejamas drukātās programmiņas. Mākslinieku uzstāšanās laikus meklē pie skatuvēm, festivāla mājas lapā sadaļā Programma, kā arī mobilajā lietotnē Positivus Festival '19, kas bez maksas pieejamanone;text-underline:none"> App Store un Google Play veikalos.

Nora Rieksta: Diena ir iesākusies ar nešpetniem jokiem un brangu izsmiešanos. Daži kadri no “Comedy Latvia” priekšnesuma uz “Piena svētku” skatuves. https://g3.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140033

Nora Rieksta: Jau pavisam drīz – pulksten 15.00 – pie telšu pilsētiņas sāksies jūtūbera Roja Rodžera nelegālā modes skate.

Nora Rieksta: Foto no vakardienas enerģiskās “Cut Copy” uzstāšanās https://g3.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140031

Nora Rieksta: https://twitter.com/Valsts_policija/status/1155007637886590977?ref_src=twsrc%5Etfw

Nora Rieksta: “Positivus” apmeklētāji rīta cēlienā baudīja saules vannas, peldējās jūrā un vienkārši zvilnēja telšu pilsētiņā vai festivāla teritorijā. Ieskatam – laiski kadri no sestdienas rīta telšu pilsētiņā. https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140029

Nora Rieksta: Rīts ir iesācies svelmaini. Gaisa temperatūra ir sasniegusi +28 grādus. Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢM) prognozes karstums turēsies visu dienu, nokrišņi nav gaidāmi. Tāpat priekšā silta nakts – LVĢM prognozē, ka temperatūra nebūs zemāka par +19 grādiem.

Nora Rieksta: DELFI komanda saka labrīt. Jā tieši labrīt ir normāla sasveicināšanās festivālā ap pulksten 14.00. Arī šodien ziņosim par aktualitātēm “Positivus” teritorijā, uz skatuvēm un telšu pilsētiņā.