Saulkrastos norisināsies 22. starptautiskais 'Saulkrasti Jazz Festival'

No 15. līdz 20. jūlijam norisināsies 22. starptautiskais "Saulkrasti Jazz Festival", kura galvenie viesi būs tieši no džeza mūzikas dzimtenes ASV – Deniss Čembers (Dennis Chambers), Džefs Berlins (Jeff Berlin), Deivids Sančess (David Sancious) un Ozs Nojs (Oz Noy), kuri apvienojušies ansamblī "Moshulu", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Līdzās jau iepriekš pieminētajam festivāla galvenajam viesiem, leģendārajam sastāvam "Moshulu", kas ar savu sniegumu 20. jūlija vakarā noslēgs "Saulkrasti Jazz Festival 2019", visas nedēļas garumā uz skatuves kāps ne mazums atzītu un izcilu džeza mūziķu, tādi kā virtuozais saksofonists Klodenss Luī (Claudens Louis) ar grupu "CieL Experience" no Floridas, grupa no Ungārijas "Silhoiette" kopā ar nepārspējamo perkusionistu, vokālistu un komponistu no ASV Vinx, pašmāju veiksmīgākā džezfanka grupa "Very Cool People" kopā ar viesmāksliniekiem, muzicēs trīs bigbendi – Kauņas Bigbends no Lietuvas, RDKS JVLMA Bigbends no Latvijas un Interfak Bigbends no Beļģijas, kā arī divi atšķirīgi, taču izcili basģitāristi – jaunā, strauji uzlecošā zvaigzne no Polijas Kinga Glyk, un vispasaules mūzikas aprindās plaši pazīstamais franču basģitārists SHOB. Uz festivāla skatuves ar savu maigo kontrabasa spēles manieri šogad atgriezīsies arī Ehuds Etuns, kura trio sastāvam ir pievienojies ģitārists Rafals Serneckis un brīnišķīgās balss īpašniece Bogna Kicinska. Jāuzsver, ka tieši šis piecinieks šogad ir arī neizpaliekošās ikvasaras džeza nometnes meistarklašu vadītāji. Visiem interesentiem "Saulkrasti Jazz Festival" piedāvā intensīvu nodarbību kursu – vokālās, taustiņinstrumentu, ģitāras, basģitāras, sitaminstrumentu, kā arī pūšamo instrumentu spēlē. Sadarbības ietvaros ar Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju meistarklašu pasniedzēju komandā būs arī trombonists Pīts Madsens un saksofonists Dasrens Petits no Nebraskas universitātē Omahā (UNO) ASV.

Katru otro gadu "Saulkrasti Jazz Festival" rīko jauno bundzinieku konkursu "Baltic Drummers League", kurā piedalās bundzinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vecumā līdz 25 gadiem. Šovasar, 17. jūlijā, tiks noskaidrots labākais bundzinieks Baltijā, kurš balvā iegūs apmaksātu iespēju piedalīties "New Mexico Jazz" festivāla organizētajās meistarklasēs Ņūmeksikā.

"Mūsdienās, kad pastāv tik plašas izvēles iespējas, kurp doties, ko darīt, kādu izstādi, koncertu vai festivālu apmeklēt, organizatoriem ir ļoti daudz jāstrādā, lai savu piedāvāto produktu padarītu interesantu un apmeklēšanas vērtu. Savas pastāvēšanas laikā, kas nebūt nav mazs – 22 gadi, "Saulkrasti Jazz Festival" ir kļuvis zināms ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām un izveidojis noturīgas pozīcijas savas mērķauditorijas apziņā kā festivāls, kas atbilst augstiem kvalitatīvajiem kritērijiem. Viens no šī gada interesantākajiem festivāla koncertiem noteikti būs noslēguma koncerts, kur muzicēs grupa "Moshulu", tāpēc lielu paldies vēlos teikt visiem festivāla atbalstītājiem, bez kuru atbalsta mēs nevarētu organizēt pasākumu, kurā piedalās pasaules līmeņa zvaigznes!" saka festivāla direktors Raimonds Kalniņš.

Sīkāka informācija par "Saulkrasti XXII Jazz Festival 2019" koncertprogrammu un meistarklasēm ir pieejama festivāla mājaslapā www.saulkrastijazz.lv.