Saulkrastu džeza festivālā uzstāsies jaunie talanti, eksperimentālā džeza kvartets un bigbends

Trešdien, 17. jūlijā, XXII starptautiskā džeza mūzikas festivāla "Saulkrasti Jazz Festival 2019" ikvakara koncertā uzstāsies jaunie talanti "New Mexico Workshop Quartet" no ASV, eksperimentālā džeza kvartets "Motel Kaijū" no Itālijas un "Interfak" bigbends no Beļģijas, informēja festivāla organizatori.

Pulksten 19 koncertu uz brīvdabas skatuves atpūtas kompleksā "Minhauzena Unda" atklās talantīgu jauno džeza mūziķu kvartets "New Mexico Workshop Quartet" no ASV. Daudzsološās muzikālās apvienības pamatsastāvā esošie mākslinieki – pianists Evans Forts, bundzinieks Jonas Minkus un basists Mateo Rembe - kopā muzicē jau vairāk nekā sešus gadus un Ņūmeksikas štatā savā vecuma grupā (vidusskola/augstskola) ir atzīti par izcilākajiem improvizatoriem. Pagājušajā gadā, pievienojoties aklajam saksofona virtuozam Paulam Lavato, tika nodibināts kvartets, kurš jau šogad debitēja "New Mexico Jazz" rīkotajā jauno talantu konkursā.

Pēc viņiem uzstāsies eksperimentālā džeza kvartets "Motel Kaijū" no Itālijas. Šī modernā, pasaules pieredzes bagātā kvarteta dzimtene ir Milāna, un tā dibinātājs ir pazīstamais džeza kontrabasistiem un basģitārists Nikolo Farači. Četriem erudītiem mūziķiem kopā sapludinot vairākus mūzikas stilus, tiek radīta jauna, īpaša mūzika. Oriģinālās skaņas veidošanai tiek izmantotas dažādas vērtīgas pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu tehnoloģijas - "Rolands" un "Yamaha" sintezatori, digitālais balss sintezators "Vocoder" un dažādi citi skaņas ģeneratori.

Tulkojumā no japāņu valodas "kaijū" nozīmē "dīvains zvērs", un "Motel Kaijū" radītā mūzika ir radošs visums, kurā nekas netiek uzskatīts par pārāk dīvainu vai jocīgu, norāda festivāla pārstāvji. Farači šo jauno piedzīvojumu apraksta kā ceļojumu atmiņās par pagātni, taču vienlaikus uzsver, ka tas viss notiek, izvairoties no jebkāda veida nostalģiskām, nepiepildītām idejām vai ilgām.

Šī vakara koncertu noslēgs "Interfak" bigbends no Beļģijas, kas izveidots 1984. gadā Lēvenes Katoļu universitātē. Šobrīd bigbendā spēlē aptuveni 25 mūziķi. Viņi visi ir studenti, absolventi vai universitātes darbinieki. Grupas diriģents un dibinātājs ir Lēvenes Katoļu universitātes profesors Barts Prenēls. Bigbends spēlē plašu repertuāru, kas svārstās no klasiskā bigbenda (Bobs Mincers, Djūks Elingtons, Vudijs Hermans, Glens Millers) un džeza standartiem (Mailss Deiviss, Dizijs Gilespijs, Čārlijs Pārkers, Horass Silvers), līdz mūsdienu mūzikai (Rendijs Brekers, Henrija Mančini, Džako Pastorius, Džo Zavinuls, Gordons Gudvins). Bigbends spēlē arī kompozīcijas, kuru autori ir tā dalībnieki. Bigbenda vokāliste ir dziedātāja no Latvijas Jeļena Stupaka.

Festivāla laikā katru dienu Saulkrastu Saules laukumā Ainažu iela 15, pulksten 15 notiek arī bezmaksas koncerts. Trešdien šajā koncertā uzstāsies Nebraskas Universitātes Omahā ansamblis "Jazz Combo I" no ASV, kura sastāvā līdz ar talantīgiem studentiem muzicē arī pasniedzēji - trombonists Pīts Madsens un saksofonists Darens Petits.

Jau ziņots, ka festivāla "Saulkrasti Jazz Festival 2019" ilgs līdz 20. jūlijam, ik vakaru no pulksten 19 uz brīvdabas skatuves atpūtas kompleksā "Minhauzena Unda" kāpjot pieredzējušiem un izciliem mūziķiem no visas pasaules. Festivāla galvenie viesi būs no džeza mūzikas dzimtenes ASV - leģendārie Deniss Čeimberss, Džefs Berlins, Deivids Senšess un Ozs Nojs, kuri apvienojušies muzikālā apvienībā "Moshulu" un 20. jūlija vakarā noslēgs Saulkrastu festivāla programmu.

Katru otro gadu "Saulkrasti Jazz Festival" rīko jauno bundzinieku konkursu "Baltic Drummers League", kurā piedalās bundzinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vecumā līdz 25 gadiem. Labākais jaunais bundzinieks Baltijā tiks noskaidrots 17.jūlijā. Uzvarētājs balvā iegūs apmaksātu iespēju piedalīties "New Mexico Jazz" festivāla organizētajās meistarklasēs Ņūmeksikā, ASV.

Sīkāka informācija par festivāla koncertprogrammu un meistarklasēm ir pieejama festivāla mājaslapā.