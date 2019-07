Šekspīriskā mīla Amerikā. Interesanti fakti par leģendāro mūziklu 'Vestsaidas stāsts'

"Vestsaidas stāsts" ir arī gandrīz viscaur dejisks. Pirmuzvedumam un filmai veidotā Džeroma Robinsa horeogrāfija ir asa, stūraina, klusināti vai atklāti agresīva, virpulīga, tā runā pati savu valodu un ir būtiska izrādes un filmas sastāvdaļa. Populārākā epizode droši vien būs "Mambo", kuras kodolā ir 30. gadu beigās Kubā dzimusī deja ar tādu pašu nosaukumu, un sevišķu nozīmīgumu mambo atsvešināti zibošajiem ritmiem piešķir tas, ka tieši šīs dejas laikā Marija un Tonijs pirmoreiz ierauga viens otru.

Ieskaņojumi

Divi populārākie "Vestsaidas stāsta" ieskaņojumi ir pirmuzveduma sastāva ieraksts un 1985. gada ieraksts.

Pirmuzveduma ierakstu klausoties, nāk prātā tas, ko teikuši vairāki "Vestsaidas stāsta" veidotāji, arī pats Bernsteins – nokomplektēt sastāvu ir mežonīgi grūti, jo nepieciešami dziedoši un dejojoši aktieri, kas turklāt vēl arī izskatās pēc vēlīniem pusaudžiem vai agrīniem jauniešiem. "Mēs veidojām jauktu sastāvu – daži bija pusaudži, dažiem bija 21 gads, citi bija trīsdesmit gadu veci, bet izskatījās kā sešpadsmitgadīgi. Daži bija izcili dziedātāji, bet pavāji dejotāji. Daži teicami dejoja, bet ne īsti labi dziedāja. Tie, kas varēja padziedāt un padejot, izrādījās nespējīgi aktieri. Tā bija elle," atceras Bernsteins (no Džonatana Kota lielās intervijas "Pusdienas ar Leniju").

Izvēloties 1957. gada sastāvu, prioritāte dažos gadījumos patiešām nebija pretendentu balss kvalitāte, sevišķi tas dzirdams, klausoties Tonija lomas iemiesotāju Leriju Kertu, kurš neliekas arī necik temperamentīgs un aktieriski spožs. Toties liels pārsteigums ir Konsuelas lomā ieraudzīt vēlāko zvaigzni Rēriju Gristu. Kopumā teiksim tā – vokālās kvalitātes vērtējamas dažādi, tomēr viss izklausās ļoti cilvēcisks un īsts, ne skatuviski mākslīgs.

Cita lieta – 1985. gada ieraksts, kas liekas kaut kādā ziņā cēli pasargāts no Ņujorkas nelabvēlīgāko rajonu raupjās realitātes. Te vērā ņemams fakts ir tas, ka diriģē pats meistars. Šī ir pirmā reize, kad viens no 20. gadsimta nedaudzajiem īsteni ģeniālajiem diriģentiem pagodina klausītājus, diriģējot pats savu "Vestsaidas stāstu", līdz šim to darījuši citi. Otrkārt – Bernsteins intervijās uzsver, ka te sapulcēts ideālais zvaigžņu sastāvs. Jā, varbūt uz skatuves tas nebūtu pats labākais, toties ierakstā gan.

Ne mazums remarku joprojām var lasīt par faktu, ka Mariju dzied maoru soprāns Kiri Te Kanava ar britu akcentu, savukārt vienīgajam šīs spožās kompānijas spānim Hosē Karerasam piekrīt loma iemiesot dzimušu ņujorkieti. Labs angļu valodas un tās teritoriālo variāciju pazinējs droši vien pasmaidīs, klausoties šo ierakstu, tomēr Kiri Te Kanavas un Hosē Karerasa augstā vokālā meistarība, gaumīgā emocionalitāte un izteiksmes patiesīgums, iespējams, atbruņos kritiķus-valodniekus.

Tatjanu Trojanosu jau piesaucām šī teksta sākumā – pavisam negaidīta varētu likties viņas žilbinošā pārtapšana puertorikāņu bandas vadoņa Bernardo mīļotās Anitas lomā, ja mēs nezinātu viņas bērnības lokāciju. Zelta griezuma slavenajā epizodē "Somewhere" savukārt skan dīvas Merilinas Hornas balss, kas līst kā tikko sviests medus un šķietami prognozē to, ka sižeta nejēdzīgo nāvju kaskāde galu galā tomēr liks uzvarēt cilvēcīgumam, ne idiotiskam, pusaudziskam naidam.

Pazīstamajā vietnē "youtube.com" var uzmest aci dažam kadram no šī vēsturiskā ieskaņojuma. Ir pilnīgi skaidrs, ka dziedāt Bernsteina vadībā gan ir neaptverama laime, bet arī nemitīga ugunsbīstamība.

Marija

Nesen kolēģe pavaicāja – kā tad īsti ir, vai Marija beigās paliek dzīva? To uzzināsim 3. augustā Cēsu Pilsparka estrādē. Andris Akmentiņš dzirkstīgi iztulkojis dialogus un pavisam atjautīgi mirdz viņa dotie dziesmu tekstu latviskojumi. Visi sapratīs visu.