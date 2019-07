Senās mūzikas festivālā Rīgas Sv. Jāņa baznīcā skanēs Hendeļa mūzika

25. Starptautiskajā senās mūzikas festivālā 11. jūlijā Rīgas Sv. Jāņa baznīcā tiks atskaņota Georga Frīdriha Hendeļa mūzika, kas rakstīta pēc britu monarha karaļa Džordža II aicinājuma – komponēt kronēšanas antēmus. Tie skanēs Rīgas Doma zēnu kora balsīs, kā arī "Sinfonietta Rīga" un itāļu diriģenta Kristiana Fratimas sniegumā, savukārt dziedātāja Elīna Šimkus koncertprogrammai ir izvēlējusies ārijas no trīs Hendeļa operām, kuras komponists rakstījis Persijas, Indijas un Vācijas karaļu slavināšanai, portālu "Delfi" informē "Latvijas koncertu" pārstāve Rinta Bružēvica.

Vācijā dzimušais, Itālijā skolotais un Anglijā dzīvojošais baroka komponists Georgs Frīdrihs Hendelis, saņemot britu monarha karaļa Džordža II aicinājumu komponēt kronēšanas antēmus, radīja četrus šodien labi zināmus kora opusus. Antēms ir Anglijā izplatīts neliels dziedājums ar garīga vai laicīga satura tekstu (kā itāļiem madrigāls), savukārt kronēšana – augstmaņa iecelšana monarha kārtā. Nav zināms, kuru no četriem antēmiem Džordžs II izvēlējies savai kronēšanai, taču vēsture apstiprina, ka Vestminsteras abatijā šie darbi, kronējot monarhus, skanējuši jau kopš 1727. gada.

Koncertā pie diriģenta pults stāsies savulaik par brīnumbērnu atzītais itāļu vijolnieks, komponists un diriģents – Kristians Fratima, kuru Latvijas klausītāji iepazina iepriekšējo gadu Senās mūzikas festivālos, kuros Fratima viesojās ar baroka orķestri "Coin du Roi", kurā muzicē augstas klases senās mūzikas speciālisti ne vien no Itālijas, bet arī no citām pasaules valstīm. "Ja ticam, ka visi cilvēki, kurus savā dzīvē sastopam, ir ar nodomu sūtīti, tad senajā mūzikā man tādi ir divi: Māris Kupčs Latvijā un Kristians Fratima Itālijā – viņi man ir Augstākās mūzikas dotie cilvēki," saka Elīna Šimkus.

25. Starptautisko Senās mūzikas festivāls notiks Rīgā un Rundālē no 10. līdz 13. jūlijam, pieskandinot koncertzāles, baznīcas un Rundāles pils krāšņās zāles ar baroka mūzikas meistardarbiem. Klausītāji varēs baudīt Georga Frīdriha Hendeļa mūziku, Rietumeiropas baroka smalkumus, angļu renesanses mūzikas pērles. Uz skatuves kāps spožie vijolnieki Dmitrijs Siņkovskis un Vadims Gluzmans, vēsturisko arfu spēles lietpratējs Endrū Lourenss-Kings no Anglijas, mūsu iemīļotie dziedātāji – Elīna Šimkus un Sergejs Jēgers, klavesīniste Ieva Saliete, senās mūzikas ansamblis no Vācijas "Paper Kite", Rīgas Doma zēnu koris, baroka orķestris "Collegium Musicum Riga", Latvijas Radio koris, "Sinfonietta Rīga" u.c.

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.