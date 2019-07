Senās mūzikas festivālā spēlēs leģendārais baroka arfists Endrū Lourenss-Kings

25. Starptautiskajā Senās mūzikas festivālā 12. jūlijā Rīgas Sv. Pētera baznīcā viens no pasaules vadošajiem senās mūzikas interpretiem, arfists un diriģents Endrū Lourenss-Kings no Lielbritānijas satiksies ar Latvijas Radio kori un augstas raudzes kamermūziķiem, kuri atskaņos Latvijā mazpazīstamu baroka laikmeta mūziku no Meksikas, portālu "Delfi" informē "Latvijas koncertu" pārstāve Rinta Bružēvica.

Endrū Lorenss-Kings ir pasaulē pieprasīts solists un diriģents, iestudējis baroka operas, oratorijas un kamermūziku Milānas "La Scala" operteātrī, Sidnejas un Tokijas operā, Berlīnes filharmonijā, Vīnes "Konzerthaus", Ņujorkas Kārnegija zālē, Maskavas filharmonijā, Mehiko "Palacio de Bellas Artes".

Kā arfists Lorenss-Kings izpelnījies "Grammy" godalgu (2011) kā labākais ansambļa mūziķis Žordi Savalla "Dinastia Borgia". Endrū Lorenss-Kings ir viesdiriģents Eiropas, Skandināvijas un ASV orķestros, koros un baroka operu iestudējumos. Viņš ir Pērtas Rietumaustrālijas universitātes vecākais viespētnieks, Londonas Gildholas Mūzikas un teātra skolas senlaiku arfas profesors, arfas un continuo pasniedzējs Dānijas Karaliskajā mūzikas akadēmijā Kopenhāgenā.

Savukārt 1994. gadā Endrū Lourenss-Kings nodibināja pats savu ansambli "The Harp Consort". Viņš ir arī Karaliskās Burāšanas asociācijas sertificēts okeāna braukšanas meistars. Lielāko daļu brīvā laika Endrū pavada uz savas jahtas, ko nosaucis par "Continuo".

"Vakars ar britu mūzikas māksliniekiem bija iedvesmojošs visos aspektos. Te varēja baudīt Endrū Lorensa-Kinga arfas toņa neparasto daiļumu un eleganto virtuozitāti", ar saviem iespaidiem pēc koncerta Lielajā ģildē 2014. gadā dalās "Dienas" žurnāliste Inese Lūsiņa. "Gan Endrū Lorensa-Kinga spēlē, gan visā viņa radošajā darbībā, sākot ar mūziķu izglītošanu un beidzot ar veidu, kā viņš vēršas pie klausītājiem savos kompaktajos, saturīgi asprātīgajos vēstījumos par konkrētajiem skaņdarbiem, apbur izsmalcinātība un vienlaikus ļoti tieši uzrunājošs dzīvīgums."

12. jūlija koncertā Rīgas Sv. Pētera baznīcā Endrū Lourensa-Kinga īpaši atlasītajā repertuārā atbalsosies ne tikai Latīņamerikāņu temperaments, karstasinīgie ritmi un sirdi plosošā smeldze, bet arī Spānijas mūzikas tradīcijas. Koncertprogrammā savīsies dažādas izcelsmes mūzika – līdzās reliģiska rakstura skaņdarbiem skanēs laicīgas izcelsmes skaņu māksla, tradicionālās un labi zināmās mesas daļas sabalsosies ar dejām vai balādēm, un dziļai nopietnībai līdzās uzplauks humora dzirkts un augsta parodijas māksla. Skanēs Huana Gutjeresa de Padiljas, Gaspara Fernandesa, Santjago de Mursijas, Luisa Milansa tālās Latīņamerikas zemes komponistu skaņu māksla, kurai noteikti piemīt potenciāls kļūt par šīs vasaras muzikālo atklājumu.

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.