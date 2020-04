Septembrī Rīgā koncertēs postroka grupa 'God Is an Astronaut' no Īrijas

Ceturtdien, 24. septembrī, klubā "Melnā piektdiena" , ar koncertu Latvijā atgriezīsies īru postroka grupa "God Is an Astronaut", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Plānots, ka pasaulē pazīstamā īru postroka apvienība "God Is an Astronaut" dosies ekskluzīvā turnejā par godu leģendārā studijas ieraksta "All Is Violent All Is Bright'' 15. jubilejai – pirmo reizi faniem koncertos nospēlējot ierakstu no sākuma līdz beigām.

Koncertturnejā gaidāms īpaši izveidots šovs, kas tapis, lai izceltu mūzikas estētisko baudījumu un skatītājus vestu ceļojumā pa albuma koncepciju, noskaņām un emocijām.

"God is an Astronaut" 2002. gadā izveidoja dvīņubrāļi Niels un Torstens Kinsellas, un, lai arī sākumā grupa nebija iecerēta kā dzīvās mūzikas projekts, kopš 2008. gada apvienība aktīvi koncertē, un šī būs viņu jau ceturtā viesošanās Latvijā.

"'All Is Violent All Is Bright" (2005) ir grupas otrais albums un ieraksts, kas atnesa grupai atpazīstamību žanra cienītāju aprindās. ""All Is Violent All Is Bright" caurvīts ar izvērstām melodijām, tas ierauj klausītāju sevī un ļauj izdzīvot grupas smalki būvēto, melanholiski skaisto un dinamisko emociju pasauli," tā raksta koncerta rīkotāji.

Grupa izdevusi deviņus albumus, no tiek jaunākais – "Epitaph" – iznāca 2018. gadā.