Siguldā notiks dueta ‘Hurts’ pirmais Baltijas brīvdabas solokoncerts

26. jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē ar vienīgo koncertu Baltijas valstīs uzstāsies Mančestras duets "Hurts", informē koncerta organizētāji.

Britu dueta "Hurts" koncertā izskanēs gan jaunākā, nu jau piektā albuma "Faith" pazīstamākās kompozīcijas, gan bagātīgā iepriekšējo hitu plejāde: "Wonderful Life", "Better Than Love", "Stay" u. c.

Albuma "Faith" materiāls tapis Covid-19 laikā. Intervijā izdevumam NME grupas solists Teo Hačkrafts par albumu stāsta: "Mēs vēlējāmies atgriezties pie būtības, pie tā, ko mēs darām un kas mēs esam. Mums bija jāiemīlas mūzikas stilā, kuru mēs sākotnēji plānojām izveidot. Mūs vienmēr ir vilinājuši tumšākie popmūzikas elementi. Šis ir neparasts laiks tā [albuma] izdošanai, taču vienlaikus arī labs, jo dziesmās ir vēstījums, kas sniedz cerību. Runa ir par spēju mainīties un tikt galā ar šīm lietām. Cerams, ka cilvēki tajā to atradīs."

Duetu "Hurts" 2009. gadā Mančestrā nodibināja vokālists Teo Hačkrafts un multiinstrumentālists Ādams Andersons. Par grupas vizītkarti kļuvis elegants, mazliet atsvešināts ģērbšanās stils, drīzāk 20. gadsimta 80. gadiem nekā mūsdienām raksturīgas melodijas, bieži padrūma, bet intriģējoša tekstuāla noskaņa, ko paspilgtina smeldzes un izmisuma caurausts vokāls.