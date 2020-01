Siguldā šovasar uzstāsies britu dziedātāja Daido

Siguldas pilsdrupu estrādē 27. jūnijā uzstāsies britu dziedātāja Daido (Dido) – labi zināmo hitu "Here With Me", "White Flag", "Life For Rent", "Thank You", "No Freedom", "Hunter", "Don't Leave Home", "Sand In My Shoes", "End Of Night" u.c. izpildītāja.

Kā informē koncerta rīkotāji no "L Tips Agency", šī būs līdz šim pirmā un vienīgā mākslinieces uzstāšanās Baltijas valstīs.

"Klusas skumjas un neviltots prieks, apgarota melanholija un mirdzoša svētlaime – tik plašu sajūtu spektru spēj radīt unikālais Daido vokāls. Viņas kompozīcijas iznākušas piecos albumos, kuru kopējā tirāža pārsniedz 40 miljonu un sasniegumi novērtēti ar tādām prestižām balvām, kā "Brit Awards", "MTV Europe Music Award", "Ivor Novello" un citām," raksta koncerta rīkotāji.

Siguldā skanēs jaunākā albuma "Still On My Mind" zināmākās kompozīcijas un pārējie Daido hiti.

Britu māksliniece Daido Ārmstronga jau bērnībā un pusaudžu gados saņēma labu muzikālo izglītību, ko vēlāk padziļināja ar popmūzikas pieredzi, dziedot bekvokālu un sarakstot dažas kompozīcijas populārajā elektronikas grupā "Faithless", kuras līdzdibinātājs ir viņas brālis Rollo.

Paralēli darbam grupā, 90. gadu otrajā pusē tapa dziesmas savam albumam, kas ar nosaukumu "No Angel" 1999. gadā iznāca ASV, bet 2001. gadā Eiropā.

Atpazīstamību Ziemeļamerikā ļoti veicināja jauniešu seriāls "Rozvela" (demonstrēts arī Latvijā), kurā izmantotā ievadkompozīcija "Here With Me" kļuva par absolūtu hitu. Savukārt Eiropā un arīdzan Latvijā būtiska loma ir populārajai britu romantiskajai Ziemassvētku komēdijai "Love Actually" (Tāda ir mīlestība), kuras skaņu celiņā arī izmantota "Here With Me". Papildu artavu sniedza Eminems, kurš savai kompozīcijai "Stan", nolēma izmantot fragmentu no albuma otra singla "Thank You".

Rezultātā Daido pirmais albums "No Angel" tika pārdots vairāk nekā 21 miljonu lielā tirāžā, padarot to par visu laiku veiksmīgāko britu sieviešu debiju (pirmā vieta topos Lielbritānijā, Austrālijā un Jaunzēlandē, Austrijā, Francijā, Somijā u.c valstīs, otrā vieta ASV). Apbalvojumu birumā divas "Brit Awards" (Labākā dziedātāja un albums), "MTV Europe Music Award" (Labākā jaunā māksliniece) un virkne citu.

Arī nākamais albums "Life For Rent" (2003) veiksmes ziņā daudz neatpalika, kļūstot par vienu no visu laiku vislabāk pārdotajiem britu mūzikas vēsturē. Abus pirmos albumus pavadīja intensīvas koncertturnejas.

Pēc nākamajiem diviem albumiem "Safe Trip Home" (2008) un "Girl Who Got Away" (2013) Daido zināmu laiku koncentrējās uz ģimenes dzīvi, lai 2018.gadā atkal ķertos pie jauna materiāla sacerēšanas (jau ierasti sadarbojoties ar brāli Rollo), kas 2019. gada pavasarī iznāca ar nosaukumu "Still on My Mind".

Tas esot radies nepiespiesti un viegli: "Kādu rītu pamodos un secināju, ka atkal vēlos pastrādāt kopā ar savu brāli Rollo. Mēs esam lieliski kopā, mums patīk viens otra sabiedrība un mēs tik sinhroni saprotamies. Albums radās kaut kā pats no sevis, vienkārši jauki pavadot laiku ar viņa ģimeni, pastaigājoties ar suņiem, runājot par mūziku un pasauli kopumā".

Līdz ar jauna albuma izdošanu Daido devusies turnejā. "Esmu mazliet nobijusies, ka atkal kāpšu uz skatuves," atzīst Daido. "Pagājuši 15 gadi, kopš es pēdējo reizi uzstājos kādā lielākā koncertā. Bet domāju, ka tas būs forši. Ir ļoti daudz dziesmu, kuras cilvēki zina un izbaudīs. Piemēram, man ir tikai lieliskas atmiņas par "Thank You" izpildīšanu. Kad tu dziedi, un visi dzied tev līdzi, tā ir pati lieliskākā sajūta, ko vien koncerts var sniegt, labākas vienkārši nav".