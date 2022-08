Siguldā uzstāsies romantiskais britu dziesminieks Džeimss Arturs

24. augustā ar īpašu koncertu, kurā tiks atskaņota pilnībā jauna koncertprogramma, Siguldas pilsdrupās Latvijā atgriežas romantiskais britu dziesminieks Džeimss Arturs (James Arthur), portālu "Delfi" informēja koncerta rīkotāju preses pārstēve. Iepriekšējo Džeimsa Artura uzstāšanos Lucavsalā 2018. gada maijā apmeklēja aptuveni 30 000 skatītāju.

Atpazīstamību Džeimss Arturs ieguva ar hitu "Impossible", 2012. gadā uzvarot devītajā britu šova “X Factor” sezonā. Šī kompozīcija drīz vien nokļuva britu mūzikas topa virsotnē, un joprojām ir vispārdotākais singls šova vēsturē. Nākamajā gadā pēc uzvaras iznāca Džeimsa Artura debijas albums, kurā bez "Impossible" iekļauti arī singli "You're Nobody 'til Somebody Loves You" un "Recovery".

2016. gada nogalē iznāk otrs Dž.Artura albums “Back From The Edge”, kas vienā mirklī kļūst par pirktāko Lielbritānijā un iegūst Platīna disku virknē citu valstu. Tajā iekļautā dziesma "Say You Won't Let Go" ir mākslinieka līdz šim veiksmīgākā kompozīcija - vietnē "Spotify" oficiāli noklausīta vairāk nekā miljards reižu.

Džeimss Arturs turpinājis aktīvi strādāt arī pandēmijas laikā, un pagājušā gada nogalē pie klausītājiem nonāca jaunākais viņa studijas albums “It'll All Make Sense in the End”. Pats mūziķis albumu raksturojis šādi: “[man] bija noteikts žanrs vai virziens, kurā vēlējos iet, proti, sajaukt roku, ģitāras skaņas ar triphopu, hiphopu un popu”. No šī albuma lielāko atzīnību ieguvis singls "Medicine".

Kopumā Džeimsa Artura ieraksti pārdoti vairāk nekā 25 miljonu tirāžā. Katru mēnesi viņa dziesmas klausās 22 miljoni "Spotify" lietotāju, bet viedoklipi lielākajiem hitiem platformā "YouTube" skatīti 1,5 miljardus reižu.