Siguldas pilsdrupās uzstāsies Maikls Kivanuka

Siguldas pilsdrupas šā gada 21. jūnijā uzstāsies ievērojamais britu mūziķis Maikls Kivanuka, portālu "Delfi" informē koncertaģentūras "8 Days A Week" pārstāvji.

Kivanuka tiek dēvēts par īstu tīrradni. Atgādinām, ka viņš jau reiz uzstājies Latvijā, "Positivus" festivālā, savas karjeras sākuma posmā, 2013. gadā.

Kopš šīs uzstāšanās, ko daudzi atzina par festivāla labāko priekšnesumu, Kivanuka Latvijā ir īpaši gaidīts. Ugandas bēgļa bērns ir patiesi izcils mākslinieks, kurš nebaidās dziedāt par neērtām tēmām. Savās dziesmās viņš bieži skar rasu nevienlīdzībai veltīto notiekošo cīņu. Viņš ar lepnumu nes Ugandas vārdu, un sapņo kādreiz uzstāties arī tur.

Savas darbības pirmsākumos Maikls piedalījās citu mūziķu projektos un ierakstos, un nekad nav pat sapņojis par solo karjeru. Vēl pirms sava debijas albuma iznākšanas viņš uzstājās uz vienas skatuves ar populāro dziedātāju Adeli. Popmūzikas superzvaigzne izvēlējās Kivanuku par iesildītāju savai vērienīgajai koncertturnejai. Tobrīd Kivanukam bija iznākušas vien pāris dziesmas.

Kritiķu atzinību viņš izpelnījās 2012. gadā ar debijas albumu "Home Again". Otrais albums "Love & Hate" ir ievērojami vairojis Kivanukas atpazīstamību un popularitāti, nodrošinot stabilu vietu slavas virsotnē.

Pēc tam viņš parakstīja līgumu ar "Polydor", ieguva "BBC Sound of 2012" balvu, pārspējot tādas zvaigznes, kā Skrillex un Frenku Oušenu, kam sekoja uzstāšanās dažādos festivālos.

Gadu vēlāk viņš saņēma zvanu no Kanjes Vesta, kurš piedāvāja sadarboties, veidojot tobrīd vēl tikai topošo albumu "Yeezus".

Par saviem iedvesmotājiem Kivanuka sauc Džimiju Hendriksu, Bilu Vitersu, Otisu Redingu, Bobu Dilanu un Džilu Skotu Heroni. Šobrīd pats Kivanuka bieži tiek salīdzināts ar viņiem.

"Man regulāri vaicā, kāpēc es izvēlos vienkārši saukt sevi vārdā. Man deva mājienu, ka, iespējams, es pārdošu vairāk albumu, ja izdomāšu kādu oriģinālu nosaukumu vai pseidonīmu. Bet es nevēlos to darīt, pasaulei nav nepieciešams vēl viens Ziggy Stardust. Es esmu Maikls Kivanuka un vienmēr tāds būšu," ir teicis mūziķis.

Koncertā Siguldā Kivanuka prezentēs savu jaunāko paštitulēto albumu "Kiwanuka". Tas tika nosaukts mākslinieka uzvārdā, lai īpaši uzsvērtu viņa identitāti. Daudzas ietekmīgas publikācijas un mūzikas kritiķi šo ierakstu uzskata par gada svarīgāko albumu. "The Guardian" albumu sauca par "vienu no desmitgades nozīmīgākajiem", un žurnāls "Rolling Stone" ierosina noteikti noklausīties to no sākuma līdz beigām. Šis ir mūziķa trešais studijas albums. Tomēr ar trīs jau pilnībā pietiek, lai stabili ierakstītu viņa vārdu mūzikas vēsturē.

Šogad "Brit Awards" izvirzīja šo ierakstu gada albumam, un tā autors tika nominēts par gada mākslinieku. Līdz šim Kivanuka ir divas reizes nominēts arī "Mercury" balvai. Rudenī viņam tika piešķirta speciālbalva no žurnāla "Q Magazine", bet mūzikas apskatnieki Maiklu Kivanuku dēvē par vienu no interesantākajiem šā brīža britu mūziķiem.