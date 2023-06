Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies britu mūziķis Džeimss Bejs

Svētdien, 25. jūnijā, Siguldas pilsdrupu estrādē uzstāsies dziesminieks un ģitārists, hitu "Hold Back the River" un "Let it Go" autors Džeimss Bejs.

Vairākas "BRIT Awards" balvas saņēmušais un "Grammy" balvai nominētais Latvijas klausītājiem ir pazīstams, jo 2019. gadā Lucavsalā iesildīja Eda Šīrana koncertu. Savukārt mazie klausītāji atpazīs Džeimsa Beja versijuToma Petija dziesmai "King's Highway", kas skan animācijas filmā "Vāģi 3".

Kā vēsta Siguldas koncerta rīkotāji, Lietuvas aģentūra "8 Days A Week", šovasar Džeimss Bejs uzstājas uz lielajām skatuvēm Eiropā un Ziemeļamerikā un pēc dažām nedēļām būs redzams kopā ar leģendāro Brūsu Springstīnu koncertā Haidparkā, Londonā.

Savukārt šīs vasaras izskaņā Džeimss Bejs kā īpašais viesis dosies turnejā ar slaveno amerikāņu folkroka grupu "The Lumineers". Dziedātājs jau ir dalījis skatuvi ar tādiem māksliniekiem kā Hozjē vai jau pieminētais Eds Šīrans, kā arī savulaik iesildījis dzīvos klasiķus "The Rolling Stones".

Džeimsa Beja ceļš mūzikā sācies 11 gadu vecumā, kad modes žurnālu ilustratores un vīna tirgotāja dēls, iedvesmojies no Ērika Kleptona "Layla", atrada vecu piecu stīgu ģitāru un sāka apgūt klasiskās ģitārspēles pamatus. Pēc tam kad jaunais mūziķis devās uz Braitonu, lai studētu mūziku, viņš sāka spēlēt "brīvā mikrofona" vakaros, kur varēja uzstāties ikviens. Iespējams, Džeimss tā arī būtu turpinājis spēlēt tiem dažiem garlaikotajiem klausītājiem, ja kāds no viņiem nebūtu augšupielādējis viņa uzstāšanās ierakstu tiešsaistē. Pēc nedēļas jaunais mūziķis noslēdza līgumu ar ietekmīgo ierakstu kompāniju "Republic/Universal", 2013. gadā izdeva savu debijas minialbumu "The Dark of the Morning", bet gadu vēlāk jau koncertēja visā Lielbritānijā, prezentējot pirmo pilna garuma albumu "Chaos on the Calm".



2022. gadā iznāca Džeimsa Beja trešais albums "Leap". Šo albumu "Clash Magazine" nosaucis par "siltu apskāvienu, īpaši tiem, kas starp dzīves negaisiem vēlas ieraudzīt mākoni ar sudraba maliņu".