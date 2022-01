'Sinfonietta Rīga' izpildījumā skanēs Prauliņa roksimfonija un Lāča jaundarbs

Kultūrvietā "Hanzas perons" piektdien, 21. janvārī, pulksten 19 klausītājus uz pirmo šī gada koncertu aicina diriģenta Normunda Šnē vadītais kamerorķestris "Sinfonietta Rīga".

Kā "Delfi" informē orķestra pārstāvis Gints Ozoliņš, pēc pirmatskaņojuma koncertzālē "Cēsis" pirmo reizi klātienē Rīgā būs iespēja dzirdēt Uģa Prauliņa monumentālo crossover žanra darbu - roksimfoniju "Elementi", kurā savijušās 20. gadsimta progresīvā roka un fusion džeza ietekmes, kā arī akadēmiskā tradīcija. Savukārt džeza pianists, komponists Kārlis Lācis klausītājiem piedāvās savu pandēmijas laika dienasgrāmatu - svītu stīgu orķestrim "Momenti".

Raksturojot savu jaundarbu, Kārlis Lācis pauž: "Savā darbā es runāju par skaņu momentiem. Tos varam salīdzināt arī ar dzīves un sajūtu mirkļiem, to netveramību un vienlaikus nozīmību. Šajā darbā velti meklēt kādu plašāku kontekstu, vai monumentālu koncepciju. Īsie, acumirklīgie dzīves fragmenti ir patiesā šī brīža īstenība. Tie izaug viens no otra, tie nemitīgi mainās, tie pārplūst viens otrā. Darba tapšanas laiks manās lauku mājās, tālu prom no pandēmijas trauksmes, ir bijis harmonisks un mierpilns process, tas lielā mērā līdzinās paša darba uzstādījumam – dzīves mirkļu pierakstam. Tīri fakturāli mans pašmērķis bija šo momentu plūsmu likt izteikt stīgu orķestrim, panākt skanējuma sulīgumu ar stīgām, ar stīgu vibrācijām".

Kā uzskata muzikologs Dāvis Eņģelis – Kārļa Lāča mūzika spēj sacelt putekļus no teātra skatuves dēļiem un pārbaudīt simfoniskā orķestra izturību: "Tajā spraigs ātrums, sapņains un smeldzīgs lirisms, muzikālas atsauces, dejas un motorika, neapšaubāms dziesminieka un melodiķa talants".

Ar "Sinfonietta Rīga" Kārli Lāci saista sadarbība jau iepriekš. Tieši viņu kā vienu no pirmajiem uz sadarbību ar nule dibināto kamerorķestri Normunds Šnē uzaicināja 2007. gadā. Savā otrajā koncertsezonā "Sinfonietta Rīga" sagatavoja un festivālā "Vidzemes vasaras mūzika" Valmieras teātrī atskaņoja Lāča opusu "Rhythm and Drive". Vēlāk šis skaņdarbs atskaņots arī Jelgavā un Rīgā, tā fragmenti iekļauti arī "Lielās Mūzikas balvas 2007" ceremonijas programmā Latvijas Nacionālājā operā.

Savukārt par Uģa Prauliņa darbu koncerta rīkotāji raksta šādi: "Viņa mūzika ir sazarojums. Prauliņš būvē elektroniskas partitūras un spēlē progresīvu roku, viņš ceļ pagāniskas katedrāles un ar tīru gaisu piesmeltas liturģijas. Ar saknēm viņš stāv stipri Latvijas zemē. Ne bez iemesla vārds "saplūsme" vīd Prauliņa roksimfonijā."

Normundu Šnē un Uģi Prauliņu vieno interese par 20. gadsimta septiņdemito gadu progresīvā roka un fusion roka fenomeniem. Viņa Cēsis pirms diviem gadiem pirmatskaņotā roka saplūsmes simfonija "Elementi" ir muzikāliem citātiem bagāts, dinamisks un atraktīvs skaņu audekls, kurā līdzās stīgu un pūtēju grupām dzirdams arī klasiskā roka trio – ģitāra, basģitāra un sitamie instrumenti, vēsta "Sinfoietta Rīga" pārstāvis.

Gatavojoties skaņdarba pirmatskaņojumam koncertzālē "Cēsis" Uģis Prauliņš savās piezīmēs rakstīja: "Es vēlējos beidzot rakstīt to, kas mani mūzikā ir fascinējis, bieži vien - neaizsniedzami apvāršņi, virsotnes, skats no ideālu virsotnēm, vai tas ir klasiskais progresīvais smagais roks vai fusion džezs un šīs valodas legalizēšana akadēmiskās mūzikas vidē (ko izdarīja pazīstamie, mūsdienās jau bieži atskaņotie 'minimālisti' - - - pirms četrdesmit / piecdesmit! gadiem…)"

Pēc ilgāka pārtraukuma "Sinfonietta Rīga" atjaunos arī pēckoncertu sarunu tradīciju, kurā klausītājiem iespējams tikties ar māksliniekiem, uzdot jautājumus, dalīties iespaidos par dzirdēto. Šoreiz ciklā "Pēckoncertu sarunas" uz sarunu ar publiku aicināti abi programmas komponisti Kārlis Lācis un Uģis Prauliņš, kā arī diriģents Normunds Šnē. Sarunu vadīs žurnāliste Krista Vāvere.