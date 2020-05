Pēc vairāk nekā divu mēnešu pārtraukuma, 29. maijā pulksten 20.00 tiešsaistes videotranslācijā no Dzintaru koncertzāles ar publiku "neklātienē" tiksies diriģenta Normunda Šnē vadītais kamerorķestris "Sinfonietta Rīga", piedāvājot programmu "Citāds sezonas noslēguma koncerts".

Kā informē rīkotāji, koncerta programmā skanēs daudzveidīgi skaņu raksti un sarunas – Karla Fīlipa Emanuela Baha Pirmā simfonija, mūsdienu somu komponista Magnusa Lindberga reti atskaņotais opuss "Aventures", Volfganga Amadeja Mocarta leģendārais Klarnetes koncerts. Koncerta soliste būs Lielās Mūzikas balvas laureāte, klarnetiste Anna Gāgane. Koncertu vadīs Latvijas radio 3 "Klasika" galvenā redaktore Inga Saksone.

Tiešsaistes koncerts būs skatāms "Biļešu paradīzes" mājas lapā, iegādājoties tiešsaistes pieejas kodu. Cena — 7 eiro. "Sinfonietta Rīga" 2020. gada pavasara abonementu īpašniekiem pasākuma organizētāji koncertu piedāvā noskatīties bez maksas, sūtot nofotogrofētu abonementu uz e-pastu: koncerti@latvijaskoncerti.lv . Koncertu tiešraidē iespējams noklausīties arī Latvijas Radio 3 "Klasika".

"Jau programmas nosaukums vien — "Citāds sezonas noslēguma koncerts" — pauž neziņu par tagadni un, jo vairāk, par nākotni. Tomēr vienlaikus tas apliecina orķestra vēlmi un gatavību kalpot mūzikai un klausītājiem visos tam pieejamos veidos arī šajos sarežģītajos apstākļos. Reizēm atšķirtība mūsu dzīvē jo skaidrāk spēj atklāt apkārt esošo cilvēku, lietu un parādību patieso vērtību. Arī šoreiz — negaidīti pārtrauktā "Sinfonietta Rīga" sezona pirmām kārtām mums ir ļāvusi saprast, cik svarīgi mēs esam viens otram, cik svarīgi mums ir mūsu klausītāji, cik svarīgs mums ir šis brīdis, kad zāle piepildās ar mūzikai uzticīgiem cilvēkiem", vērtē orķestra mākslinieciskais vadītājs, diriģents Normunds Šnē.

"Karla Fīlipa Emanuela Baha daiļradi lielā mērā noteikuši apgaismības laikmeta kultūras strāvojumi — Frīdrihs Šillers, Johans Volfgangs Gēte un Johans Gotfrīds Herders ir skaņraža laikabiedri, bet "Vētras un dziņu" kustība iemieso visas viņa paaudzei aktuālos briestošās revolūcijas ideālus. Tomēr savā izteiksmes līdzekļu paletē Johana Sebastiāna dēls, saukts par Berlīnes Bahu, nevairās no maigiem pasteļtoņiem un skumjām.

18. gadsimtā aktuālais "jutekliskais stils" (Empfindsamer Stil) veido un audzina nākamo – klasicisma laikmeta paaudzi, kuru pārstāv arī Volfgangs Amadejs Mocarts. Brīdī, kad jāpavelk zemsvītra savam radošajam mūžam, top viens no leģendārākajiem Mocarta sacerējumiem — Klarnetes koncerts. Ar tēvišķu maigumu un nostalģiju citkārt līksmais ģēnijs uzlūko šo pasauli, kas šķiras no viņa, vai viņš — no tās. Savukārt šodien, kad koncertzāļu durvis publikai ir slēgtas, ikviens ar līdzīgām skumjām sirdī atskārš, cik nozīmīga ir šī netveramā mākslas forma – mūzika. Kopā ar "Sinfonietta Rīga" šajā vakarā muzicēs talantīgā klarnetiste, Lielās mūzikas balvas laureāte Anna Gāgane.

Līdztekus klasiķu pārdomām Normunds Šnē koncertprogrammā licis somu laikmetīgās mūzikas dižgaru Magnusu Lindbergu, kurš savu īpaši izsmalcināto orķestra rakstību bagātinājis slavenajos Darmštates vasaras kursos, pie franču spektrālista Žerāra Grizē Parīzē, bet vēlāk meistarību slīpējis kā "Ņujorkas filharmoniķu" un Londonas simfoniskā orķestra rezidējošais komponists," raksta koncerta rīkotāji.

Par koncerta solisti – enerģisko divdesmitgadnieku paaudzei piederīgo klarnetisti Annu Gāgani koncerta organizatori raksta, ka viņa šobrīd atrodas tajā dzīves punktā, kurā, no vienas puses, viņu varētu saukt par jauno un daudzsološo, bet no otras — par jau pieredzējušo un sevi apliecinājušo mūziķi. 2019. gada pavasarī Anna Gāgane saņēma Lielo Mūzikas balvu kategorijā "Jaunais mūziķis" — Latvijā augstāko profesionālās raudzes novērtējumu mūzikā. Klarnetes spēli Anna apguvusi Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā, bakalaura studijas uzsākusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, iemaņas un prasmes stiprinājusi Lībekas Mūzikas augstskolā. Turpmākie profesionālās pilveides ceļi Annu aizveduši uz daudziem latviešu mūziķiem pazīstamo Bāzeles Mūzikas akadēmiju, kur iegūts maģistra grāds soloinstrumenta spēlē. Un turpat pieredze un jauns ieraksts profesionālās karjeras izaugsmē joprojām tiek krāts mūzikas pedagoģijas laukā, turklāt Šveices valdības izcilības stipendiātes godā.

Annas Gāganes izcilo muzikalitāti, talantu un darbaspējas apliecina arī cildinošas atsauksmes un balvas dažādos mūzikas konkursos. Mūziķes pēdējā laika spilgtāko notikumu vidū izceļama dalība Ženēvas Starptautiskajā mūzikas konkursā un ARD Starptautiskajā mūzikas konkursā.