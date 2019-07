Ar saulainiem laika apstākļiem un jau pirmajiem koncertiem piektdienas, 26. jūlija, pēcpusdienā ir sācies 13. "Positivus" festivāls Salacgrīvā. Šodien uz festivāla skatuvēm kāps grupas "The Coco'nuts" un "Kautkaili", lietuviešu zvaigzne Daddy Was a Milkman, vakara galvenie mākslinieki "Cut Copy" un "The 1975", bet vakaru noslēgs "Disclosure" dalībnieku DJ sets.

"Delfi" komanda kā ik gadu veido teksta tiešraidi, ziņojot par notikumiem un piedzīvojumiem Salacgrīvas Zvejnieku parkā. Teksta tiešraidi piektdien, 26. jūlijā, veido žurnālists Andris Kārkluvalks, sociālo tīklu satura redaktore Andra Čudare, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Romāns Kundeckis, kā arī video operators Miks Siliņš.

Positivus 2019 pirmā diena

Andra Čudare: Ballējamies prātīgi, ja?

Andra Čudare: Vakara lielāko pūli pulcē "The 1975" - šā brīža absolūti karstākā britu grupa.

Kārkluvalks: Dziedātāja Madara Murņikova jeb Múr aizveda savā pasaulē pie Piena svētku skatuves sēdošos https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140017

Nora Rieksta: "Kvadrifrona" aktieri festivālā pārvietojas kājām gaisā. View this post on Instagram A post shared by Klāvs Mellis (@klavsmellis) on Jul 26, 2019 at 11:26am PDT

Kārkluvalks: Īpašs sveiciens muzikālās apvienības "The Coco'nuts" bundziniekam no fotogrāfa. Gandrīz beksteidžā sēdošos ritma meistarus nobildēt vienmēr ir visgrūtāk. https://g1.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140011

Kārkluvalks: Mūsu fotogrāfs Kārlis Dambrāns prot noķert noskaņu. Vasaras vakars, Ansis, Viņa, Edavārdi (sveiciens lieliskajam kolēģim) un hipijiski labvēlīgas cilvēku masas. https://g4.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140009

Andra Čudare: Britu mūziķim Elderbrook ir tikai 26 gadi, bet dziesma "Cola" jau apskrējusi visus pasaules mūzikas topus un saņēmusi Grammy nomināciju par labāko deju ierakstu. Klausītāji atpazīst dziesmu jau pēc pirmajām notīm un sāk trakulīgi dancāt.

Andra Čudare: Mūzikas producēšanā Elderbrook cenšas "veidot ko tādu, ko es neesmu vēl dzirdējis". Viņa ierakstos var saklausīt unikālas skaņas kā lasāmbriļļu plīšanu vai ledus kubiņu plaisāšanu, kad tie iemesti dzērienā. Kādā intervijā viņš atzinis "Bieži vien es situ ritmu uz galda pie kura sēžu, ierakstu to un izmantoju bungu vietā." Mēģināsim nu saklausīt viņa uzstāšanās laikā ko neparastu! Tieši tagad uz Lāčplēša skatuves!

Andra Čudare: Lūk, kāpēc jāņem draugs uz festivālu!

Andra Čudare: Viņa grib, lai Viņā klausās, nevis, lai uz Viņu blenž. Vienīgā latviešu repere Zelma uz Piena svētku skatuves.

Kārkluvalks: Daudzu šodienas atklājums - latviešu grupa "Kautkaili" uz skatuves "Lāčplēsis": https://g1.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140007

Andra Čudare: Publika anša koncertā "iet smērē" - ejiet tuvāk skatuvei, tur ir troksnis un neprātīga plosīšanās. Nupat uz skatuves parādījās Edavārdi, vēlāk viņu redzēsim arī uz Piena svētki skatuves.

Andra Čudare: Tieši tagad kino teltī var noskatīties režisores Alises Zariņas filmu "Blakus", kas ir attiecību stāsts ceļā uz Jāņu svinēšanu. Acīgākie Twitter lietotāji gan bija norādījuši, ka stāstam līdz galam nespēj noticēt, jo filmā Jāņos nav lijis lietus!

Andra Čudare: Arī kvēlākie Eiropas Savienības fani ieradušies baudīt anša koncertu.

Kārkluvalks: Cienījamu popularitāti latviešu un acīmredzami arī igauņu vidū ieguvuši un pamatīgu pūli pie Positivus galvenās skatuves sapulcināja lietuviešu grupa Daddy Was A Milkman. https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140003

Andra Čudare: Ja vēl neesi iepazinies ar repera, bītmeikera un producenta anša daiļradi, steidz uz galveno skatuvi. Jā, programmā ir izmaiņas un Elderbrook dzirdēsim 21.00 uz Lāčplēša skatuves. Pērn ansis ieguvis balvu Zelta mikrofons nominācijā Latvijas Mūzikas ierakstu gada labākais hip hop albums. To taču nedrīkst laist garām!

Kārkluvalks: Zinājām, ka gaidījāt – jā, protams, bijām aizgājuši uz telšu pilsētiņu. Te ir dzīve! https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=140001

Andra Čudare: Festivālu ieskandina arī apvienība "Bezgalībieši", kas savu mūziku dēvē par etnoregejfankhiphopu. Savā biogrāfijā viņi izvēlas visai košus epitetus, aicinot baudīt "akmens džungļu ritmus" un nomēģināt "globāl-elektroniskā karuseļa smeķi".

Andra Čudare: Džeza virtuoze Kristīne Prauliņa aicina: "Mums jākustas, kaut pa solītim uz priekšu, bet jākustas!" Klausītāji gan izvēlas zvilnēt un nekur prom nekustēties.

Andra Čudare: Atskan ilgi gaidītā dziesma "Breathe in", kas ilgi dzīvojusies pa radio topu augšgalu. Par šo dziesmu viņš saka tā: "Man nepatīk ziema, mans noskaņojums atkarīgs no saules. Katru gadu ir viens rīts, kad jūti, ka ziema tūlīt beigsies. Tu izej ārā, paskaties uz sauli un attieksme pret lietām mainās, šī dziesma ir par to sajūtu, kad ieelpo pavasari."

Kārkluvalks: Prāvu pulciņu smējēju šodien sapulcēja arī Rīgas improvizācijas komanda "ART i ŠOK": https://g4.delphi.lv/dgs/loader.php#id=139999

Andra Čudare: Īstajā vārdā viņš ir Igns Pocūns un tieši Positivus ir bijis pirmais festivāls, ko viņš apmeklējis. Savā mūzikā "Daddy Was a Milkman" meklē vienkāršību, stāstot par dzīvi, mīlestību, bērniem, prieku, sapņiem un cerībām.

Andra Čudare: Skaistās balss īpašnieks pērnajā rudenī piedārdināja Arēnu Rīga, prezentējot savu otro albumu "Intimate Us". Savā skatuves vārdā viņš apvieno savu pagātni ar tagadni - viņš ir divu bērnu tēvs un patiesi bijis piena pārdevējs.

Kārkluvalks: Uz skatuves "Lāčplēsis" popmūzikas festivālam mazliet neierasti - ar čellu – skatītājus aizrāva dziedātāja Madara. Viņas dziesmu "Esamība" daudzi atceras no pērnā gada Eirovīzijas dziesmu konkursa nacionālās atlases. https://g1.delphi.lv/dgs/loader.php#id=139997

Andra Čudare: Ļaudis straumēm plūst nevis uz jūru, bet lietuvieša "Daddy Was a Milkman" koncertu, kas sāksies 18.30.

Kārkluvalks: Britu grupa "The 1975" nupat nominēta arī neatkarīgajai britu mūzikas industrijas "Mercury" balvai. Nomināciju viņi saņēmuši par iepriekšējo albumu "A Brief Inquiry Into Online Relationships". Tā nav tikai ballīte, tā ir kvalitatīva ballīte.

Kārkluvalks: Piektdienas spēcīgākais vārds "The 1975" svaigi izdevuši jaunā albuma "Notes On A Conditional Form" ievadu. Tajā grupa izmantojusi zviedru meitenes Grētas Tūnbergas aicinājumu steidzami rīkoties, lai glābtu klimatu.

Andra Čudare: Un tagad par vēdera priekiem. Aplūkojot piedāvājumu ēdināšanas zonā, ziņojam - cūkgaļas šašliks 3.50, vistas girosa šašliks 4 eiro, soļanka 3 eiro, štovēti kāposti 1.50, frī ar mērci 2.50, ramen zupa 4 eiro, burrito 5 eiro. Smalkāku ēdmaņu cienītāji var baudīt pildītu kabaci par 4 eiro, laša steiku par 7 eiro. Rindā dzirdams sašutums, ka ķiploku-diļļu mērces karote maksā precīzi eiro.

Andra Čudare: Daudzi šobrīd gardi mielojas, novēlēsim viņiem labu apetīti!

Andra Čudare: Iesildīt ausis var MÚR jeb Madaras Murņikovas koncertā, kas notiek Piena svētki skatuvē. Jaunā dziedātāja pērn klajā laidusi albumu "Nekas vairs nav skaisti" un sola krāsas, jautrību un romantisku vieglumu.

Kārkluvalks: Festivāla laikā "Delfi" žurnāliste Nora Rieksta intervē reperi Viņa jeb Zelmu Jēgeri. Interviju lasiet jau nākamnedēļ!

Andra Čudare: Brīvu vietu šūpuļtīklos šobrīd nav, nāksies vien sēdēt čiekuru klājienā zem priedēm. Vai arī diebt uz estrādes pusi, kur uz soliņiem var kaut izstiepties guļus.

Kārkluvalks: Savukārt grupa "Alu cilvēks" piektdien iesildīja Piena svētku skatuvi: https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=139991

Kārkluvalks: Neon Saturtdays koncerts: https://g3.delphi.lv/dgs/loader.php#id=139989

Kārkluvalks: Aplikācijā "Waze" redzams, ka sastrēgums Salacgrīvas virzienā veidojas no avārijas vietas līdz pat Ādažiem.

Kārkluvalks: Brauciet prātīgi! Ceļā no Rīgas uz Salacgrīvu pie Lilastes četru mašīnu sadursmē vismaz divi cietušie. https://www.delfi.lv/news/national/criminal/pie-lilastes-tris-automasinu-sadursme-cietusi-divi-cilveki.d?id=51313583

Kārkluvalks: https://g2.delphi.lv/dgs/loader.php#id=139987

Andra Čudare: DELFI komanda ieradusies Positivus festivālā un ir gatava divu dienu garumā ziņot, kā te griežas ballīte.