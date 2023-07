Skandalozais Sems Smits noslēdzis 'Positivus' festivālu. Teksta tiešraides arhīvs

Lucavsalā, Rīgā jau otro dienu notiek jau 15. "Positivus" festivāls. Kopš 2007. gada tas mūzikas mīļotājus pulcēja Salacgrīvā, bet pēc pandēmijas pārtraukuma 2022. gadā ir pārcēlies uz galvaspilsētu.

Otrā dienā skatītājus priecēs "Alt-J", "Little big", "Gustavo" un, protams, skandalozais Sems Smits, kā arī citi mākslinieki. Ar pilnu programmu iespējams iepazīties šeit.

"Delfi" komanda arī šogad veido teksta tiešraidi, ziņojot par notikumiem un piedzīvojumiem Lucavsalā. Teksta tiešraidi 15. jūlijā veido žurnālisti Nora Rieksta, Arturs Skutelis, Kārlis Arājs un Monika Cālīte, sociālo tīklu satura veidotāji Jānis Sildniks, Dita Liepiņa, Edgars Bāliņš un Eduards Gorbunovs, fotogrāfi Kārlis Dambrāns un Pauls Patriks Briķis, video operators Emīls Sestulis.

POSITIVUS 2023 – OTRĀ DIENA

Kārlis Arājs: Un festivāls noslēdzies ar grandiozu koncertu. Ballētājiem vēl teritorijā visas iespējas, bet mēs savu teksta tiešraidi beidzam. Paldies visiem, kuri sekoja līdzi.

Jānis Sildniks: Mūzika eksistēs tik ilgi, cik ilgi tā spēs radīt diskusiju un kādu kaitināt. Sems Smits šodien darīja visu, ko bija spējīgs.

Kārlis Arājs: Nu Sems Smits parādīja kāpēc nav pārlieku svēts. Gan mūzika, gan horeogrāfija bija augstākajā līmenī.

Jānis Sildniks: Sākas tā koncerta daļa, kas Semu Smitu liek saukt par skandalozu.

Kārlis Arājs: Jā, "Unholy" ir klāt. Ko teikt... lieliski!

Kārlis Arājs: Sema Smita koncerts tuvojas noslēgumam, bet joprojām neko nepiedienīgu neesam manījuši.

Jānis Sildniks: Skatuvi uz Sema Smita koncertu papildinājuši arī vairāki lāzeri — šovs noteikti ir iespaidīgākais, kas šajā festivālā šogad bijis.

Kārlis Arājs: Der atzīt, ka Sema Smita "Facebook" ierakstiem par Rīgu ir jau aptuveni 6000 dažādu reakciju.

Jānis Sildniks: Kritiķiem par nelaimi, pagaidām uzstāšanās ir diezgan tikumīga. Protams, tiek gaidīts skandalozais “Unholy”, lai redzētu, vai šīs pāris minūtes nesīs vēl vairākas nedēļas cepiena.

Kārlis Arājs: Sems Smits publiku kurina un aicina ballēt, bet skaidrs, ka visi gaida "Unholy".

Kārlis Arājs: Domājāt, ka vairs neliksim bildes no Sema Smita? Nē, mums vēl daudz ko rādīt.

Kārlis Arājs: Drīz jau tiem, kuri grib pamosties pašu gultas pēļos, būs laiks doties mājup. Lai gan teritorija ir atvērta līdz pulksten 3, nenosodām nevienu, kurš šo ballīti pamet ātrāk. Atceramies gan, ka reibumā uz bezkāju ciskudriļļa jeb elektroskūtera nedrīkst kāpt.

Kārlis Arājs: Visi gaidīja popkoncertu, bet Sems Smits atnesa rokenrolu. Uz galvenās skatuves šovakar redzams absolūta šova meistarklase.

Jānis Sildniks: Es saprotu, ka korsete pie krekla nav baigais standarts kungiem, bet šis ir tas par ko bija tas lielais cepiens, ja?

Kārlis Arājs: "Rīga, parādiet savu sirdi," nu kā var nepatikt Sems.

Kārlis Arājs: Jā, Sems Smits neliek vilties. Pati pirmā dziesma ir ultra hīts "Stay With Me", kuru zina gandrīz ikkatrs publikā.

Jānis Sildniks: Kāda jaunāka fane sūta mīlestības apliecinājumus saviem varoņiem Little Big dziesmas “Lollipop” laikā.

Kārlis Arājs: Jau tūliņ uz skatuves kāps skandalozais Sems Smits. Lielisks mūziķis, bet viņa izgājieni daļu sabiedrības ļoti satrauc.

Kārlis Arājs: Mazi milzīgie "Little Big" padarīja festivāla otro skatuvi padara par savām mājām. Visi, kas bija koncertā saka vienu - labākais koncerts ilgā laikā.

Kārlis Arājs: Festivālu var baudīt dažādi https://twitter.com/lastguru_net/status/1680289866196692994

Jānis Sildniks: Little Big patīk spēlēties ar klasiku. Dziesmu “Give Me Your Money” iesāk sampls no Pink Floyd dziesmas “Money”.

Kārlis Arājs: "Positivus" otrā diena caur mūsu fotogrāfa Kārļa Dambrāna trāpīgo lēcu:

Jānis Sildniks: Nodeva rokmūzikai — Little Big reiva versija Ramones superhitam “Blitzkrieg Bop” šovakar Lucavsalā.

Kārlis Arājs: "Alt-J" savu koncertu noslēguši, bet putekļos ietītā publika jau nevar sagaidīt Semu Smitu. Taču nevajag koncentrēties tikai uz galvenajiem māksliniekiem, piemēram, "Mauku Sencis" divreiz izpildīja 2022. gada vasaras himnu "Pi**ist seju", jo publika netaisījās viņu laist projām.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Kaut kas nereāls ir redzēt kā nepilngadīgi jaunieši noklausās VISU Alt-J konci un tikai tad dodas uz nu jau kulta statusā esošo “Mauku Senci&Grandmāsteru Neonu”

Jānis Sildniks: Little Big ir kultūra. Precizējot — fizkultūra. Solists Iļja Prusikins, tērpies kleitā, nemitīgi izpilda akrobātiskas kustības, kamēr publika svīst mošpitā. Tie, kuri domā vēl paspēt uz koncertu, var droši šo domu atmest, jo vietu vairs nav.

Kārlis Arājs: Eu! Nezogam austiņas. Klusais disko sabēdējies, jo ļaundari-garnadži aizstiepuši austiņas. Tā nedrīkst! https://twitter.com/Kilkuts/status/1680292580196507649

Kārlis Arājs: Mediju teltī "Little Big" nevar dzirdēt, toties "Alt-J" megahīts "Breezeblocks" iziet cauri katrai ķermeņa šūnai. Publika sajūsmā!

Jānis Sildniks: Jestrs fakts: Dzīvojot ASV, Little Big ir sadraudzējušies ar pieaugušo filmu zvaigzni Railiju Reidu, kura salīdzinoši nesen apprecējās ar Red Bull atlētu Pāvelu Petkunu no Daugavpils. Tad jau gandrīz kā savējie.

Jānis Sildniks: WE ARE LITTLE BIG!!! Šajā brīdī vairs nevaram teikt, ka šajā festivālā nav skanējis metāls. Tiesa, apvienojumā ar reivu, bet ieskaitīsim. Kā pirmā dziesma pēc ievada seko “Generation Cancellation”, kas ir no Krievijas emigrējušās grupas protests pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Nevaru nedz noliegt, nedz apstiprināt, ka tās videoklipā redzams viens otrs diktators, kuram uz stakles ir uzmaukta Zemeslode.

Jānis Sildniks: Edgar, alt-J bija super, bet saki, lai beidz laicīgi — mēs ar ļaudīm šeit esam gatavi Little Big!

Kārlis Arājs: Pēc pavisam īsa brīža uz "Lāčplēša" skatuves kāps krievu grupa "Little Big". Nesen grupa zaudēja vienu dalībnieku, bet tas netraucē viņiem būt izcili labiem sociālajiem komentētājiem. Ir iemesls kāpēc viņus krievijā (jā, ar mazo burtu) ir aizlieguši. Ja šovs būs kaut 50% no 2019. gada koncerta "Palladium", publika nevilsies.

Kārlis Arājs: Neliels ieskats "Alt-J" burvīgajā maģijā.

Kārlis Arājs: Ja nu kādam bija bažas, ka Sems Smits varētu neierasties, tad nu tās ir kliedētas. Misters Smits ieradies festivāla teritorijā un jau iejūtas aizskatuvē. https://www.facebook.com/photo?fbid=862307805258288&set=pcb.862307848591617

Eduards, Reperis: Ļaužu masas plūst uz “Evolution” skatuvi un džeki sāk ar savu hitu “3D”.

Eduards, Reperis: Vai alt-J maz nojauš, ka uz “Evolution” stage kāps Mauku Sencis un Grandmāsters Neons? Grupa ir savākusi krietnu ļaužu pulku, bet skatītāju šodien pietiks visiem hedlaineriem!

Kārlis Arājs: Starp citu, festivālā gana daudz varenu lietu var dabūt par baltu velti. https://twitter.com/DelfiLV/status/1680266464329191426

Kārlis Arājs: Kamēr uz galvenās skatuves rībina "Alt-J", uz "Lāčplēša" skatuves grasās kāpt Mauku Sencis, kurš ar savu vārdu vien spēj izsaukt skandalozitāti.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Pēc trešās dziesmas taustiņinstrumentālists un dziedātājs Guss Ungers-Hamiltons pasaka ne tikai “Paldies” latviešu valodā, bet arī iepazīstina ar savas grupas nosaukumu, ja nu kāds nezina, uz ko atnācis, plus, paziņo latviešu valodā to, ka “nākamo dziesmu sauc Deadcrush”!

Jānis Sildniks: Pēc pašaizliedzīgas Edgara Bāliņa argumentācijas devos lūkoties alt-J — piekritīšu kolēģim, ka nudien ir lieliska uzstāšanās. Nepiekritīšu gan tam, ka viņi nav runātīga grupa. Viņi ir iemācījušies pateikt “paldies” un “šo dziesmu sauc”.

Edgars Bāliņš, Eksperts: Alt-J sāk sev ierastā stilā. Ne labdien, ne labvakar, bet uzreiz sāk izpildīt “ Every Other Freckle”. Maigi izsakoties, viņi nav pati runīgākā un emocionālākā grupa pasaulē, taču tam ir savs šarms.

Kārlis Arājs: Nevaram nepiekrist https://twitter.com/bembijs/status/1680277275768414209

Kārlis Arājs: Cītīgākie mūzikas fani zina "Alt-J", pateicoties viņu dziesmai "Breezeblocks", taču grupa ir gatava klausītājiem sniegt krietni vairāk. Cik vairāk? Jau pēc pāris minūtēm varēs dzirdēt uz festivāla galvenās skatuves!

Edgars Bāliņš, Eksperts: Indīroka trio no Līdsas "Alt-J" reiz jau priecēja Positivus apmeklētājus galveno hedlaineru lomā Salacgrīvā, šogad viņi ir atgriezušies par albumu bagātāki un jau tūlīt varēsim baudīt dziesmas arī no pērn iznākušā “The Dream”. Daudzi varbūt teiks, ka viņu laiks bija gadus piecus līdz desmit atpakaļ, taču tādi grāvēji kā “Matilda”, “Breezeblocks”, “Taro” un “Dissolve me” neatstās publiku vienaldzīgu arī pēc vēl desmit gadiem.

Nora Rieksta: Sausuma un lielā cilvēku skaita dēļ Lucavsalā ir ārkārtīgi putekļains gaiss. https://www.delfi.lv/video/dzivesstils/puteklainais-gaiss-lucavsala.d?id=55757134

Jānis Sildniks: Sliktā ziņa: trešā skatuve Fiņķim ir par mazu.Labā ziņa: trešā skatuve Fiņķim ir par mazu.Pūļa izmērs neļauj piekļūt tuvu skatuvei, savukārt, esot tālāk, apskaņošana nevelk, lai pilnā jaudā izbaudītu viņa spēcīgo pavadošo sastāvu. Tā ir ļoti patīkama problēma – Fiņķis aizvadītajos gados aug konsekventi un, cerams, nākošajos gados iepriekš minētais tiks risināts, madonietim uzstājoties uz kādas no lielajām skatuvēm. Katrā ziņā es to viņam ļoti novēlu – tas būtu tikai pelnīti, jo Fiņķa priekšnesumi gan muzikālā, gan tehniskā ziņā ir ārkārtīgi kvalitatīvi un augstvērtīgi.

Kārlis Arājs: Bet šeit, neliels ieskats IZCILO "Sleaford mods" koncertā.

Kārlis Arājs: "Sleaford mods", iespējams, ir šī gada visneiederīgāka un vienlaikus vislabākā grupa. Absolūti dusmīgi britu vīrieši, kuriem nepatīk sistēma, bet divatā ar laptopu iegriež "Lāčplēša" skatuvi. Blakus Fiņķis uz mazās skatuves ar dzīvo mūziku "rauj jumtu".

Eduards, Reperis: Fiņķis pie “Evolution” skatuves ir sapulcējis DAUDZ tautas!

Eduards, Reperis: Iespējams, interesantākā festivāla grupa “Sleaford Mods” uz “Lāčplēša” skatuves. Neviens nesaprot, kas notiek, bet visiem patīk.

Jānis Sildniks: Vai atceraties no vakardienas reportāžām apmeklētāju, kura mērķis ir festivālā ēst čipsus? Šodien neviļus pārliecinājāmies, ka viņš turas pie plāna. Tāpat sniedzām palīdzīgu roku https://twitter.com/delfilv/status/1680266464329191426?s=46&t=Eez6jiwed1y0eEAowpc5xQ

Nora Rieksta: Fani: Mums vajag atpakaļ Gustavo!

Nora Rieksta: Gustavo koncerts noslēdzas ar duetu kopā ar rolandu če. Publika prasa vēl, bet festivāla noteikumi un atvēlētais laiks ir nepielūdzami. Uz skatuves jau pošas nākamie mākslinieki – grupa “alt-J”.

Kārlis Arājs: Vispār jau ballīte šogad diženi laba. Kāds varētu jautāt - cik laba? Nu tā kā ļoti laba, jo īpaši, ja skatās caur mūsu fotogrāfa Kārļa Dambrāna objektīvu.

Eduards, Reperis: “FACT” gandrīz pilnā sastāvā!

Kārlis Arājs: Kā izskatās Gustavo koncertā? Šādi!

Kārlis Arājs: Gustavo savus fanus nepieviļ. Koncerts knapi pusē, bet jau skan "E.V.I.T.A"

Kārlis Arājs: "Positivus" skatuve Gustavo nav sveša. Jau tālajā 2008. gadā viņš kurināja publiku, tiesa, tolaik tas bija Salacgrīvā.

Eduards, Reperis: Kurš Gustavo iekustinās tautu? Jaunais, vecais? Nāc un ievērtē!

Kārlis Arājs: Nav jau tā, ka dzīve apstājas ar galveno skatuvi. Piemēram, uz otrās skatuves nule kā Zeļģis noblieza izcilu koncertu, kura bildes, protams, ir redzamas šeit.

Jānis Sildniks: Kā man pastāstīja kāds pazīstams mūziķis — viņš ir ieradies klausīties Gustavo, pirms viņš ir izlēmis atkal mainīt personību.

Kārlis Arājs: Gustavo īsā brīdī sapulcējis masīvu fanu pūli. Kā nu ne, viens no Latvijas ikoniskājiem reperiem atkal uz skatuves. Gustiņš jau ar otro dienu publiku priecē ar vienu no savām slavenākajām dziesmām - "Kas ir ko?". Paliek tik jautājums - kad dzirdēsim "Jautājums"?

Eduards, Reperis: 19:15 uz galvenās skatuves kāps Gustavo! Tauta tiešām grib viņu atpakaļ.

Jānis Sildniks: Par ballīti gādā arī Latvijas bārdainākais dīdžejs — All-Viss!

Kārlis Arājs: Sema Smita faniem jāpievērš uzmanība - koncerts sāksies ātrāk! https://twitter.com/positivus/status/1680238521309700096

Jānis Sildniks: Ikra hat-trick! https://twitter.com/martinthegreat_/status/1680244991547908097?s=46&t=Eez6jiwed1y0eEAowpc5xQ

Kārlis Arājs: Brīdi pēc uzstāšanās "Wiesulis" atzīst, ka ir ļoti noguris un priecīgs par to, ka jau otro gadu pēc kārtas ir kāpis uz kādas no festivāla "Positivus" skatuvēm. Drīzumā gaidāms arī "Wiesuļa" jaunais albums, par ko mūziķis pagaidām nevēlas sniegt plašāku komentāru, bet zināms, ka ierakstu studija ir iekārtota guļamistabā. Pilno sarunu ar "Wiesuli" var skatīt šeit:

Jānis Sildniks: O. pagaidām ir izdota tikai viena dziesma, taču vairāk mūzika ir gaidāma septembtī. Viņu nosaukums nav vispateicīgākais gūglēšanas darbiem, taču ir tā vērts — šo duetu es sev vedīšu līdzi no šī festivāla!

Jānis Sildniks: Uz Lāčplēša skatuves savā starpā cīnās bungas un baritons-saksofons (šeit pūšamo instrumentu zinātāji var precizēt). Grupa O. ir ļoti atsvaidzinošs moments šajā festivālā — kaut kas nepieradināts un autentisks!

Eduards, Reperis: Uz “Evolution” skatuves repo Zeļģis! Viens no talantīgajiem jaunajiem censoņiem. Ja jums vakar patika J.I.D, tad varat paskatīties kā mūsu pašu mākslinieki māk ātros “flovus”!

Kārlis Arājs: Festivāls joprojām gaida visus, kuri vēl nav atnākuši. Patiesībā ir tikai viens jautājums - ja neesat šeit, tad kāpēc?

Jānis Sildniks: Neliels fanu pulciņš arī Sema Smita grupai uz skaņošanos. Visticamāk, ļaudis jau aizņēmuši pirmo rindu gaidāmajiem koncertiem.

Kārlis Arājs: Agrāk tieši "Pieci.lv" bija viens no galvenajiem "teistmeikeriem" "Positivus" festivālā. Nu radio paziņojis, ka dodas pauzē, bet klausītājus atkal sveiks vien augustā. https://www.delfi.lv/izklaide/sovbizness/stils/radio-pieci-izrauj-stepseli-lidz-rudenim-klausitaji-nemierigi.d?id=55756524

Kārlis Arājs: https://twitter.com/lolifish/status/1680128596164083712

Eduards, Reperis: Uz I MEAN LOVE ir atnācis Fiņķis! Plkst. 20:15 viņš kāps arī iz “Evolution” skatuves un es silti iesaku visiem ievērtēt repa un dzīvās mūzikas sintēzi!

Kārlis Arājs: Nezini, kas ir mošpits? Šajā video var gūt diezgan labu ieskatu. https://www.delfi.lv/video/dzivesstils/mospits-wiesula-koncerta-positivus-festivala.d?id=55756924

Kārlis Arājs: Uz galvenās skatuves jau tiek testētas tumbas un dīdžejs iekustina publiku ar brangiem bītiem.

Jānis Sildniks: Sems Smits? alt-J? Muļķības! Veselai rindai cilvēku pasākuma hedlains ir veseris un gumija.

Eduards, Reperis: Un Būū ir uz skatuves!

Arturs Skutelis: Piekrītu kolēģim Jānim Sildnikam, Eduardam Gorbunovam un Kārlim Arājam. Gudrākā izvēle šodien būtu bijuši šorti.

Kārlis Arājs: Eduard, šorti ir vienīgā pareizā izvēle šodien!

Eduards, Reperis: Es piekrītu kolēģim Jānim Sildnikam, šodien ir karsta diena un par vakardienas garderobi var aizmirst. Kaut es būtu uzvilcis šortus.

Kārlis Arājs: Pēc pusstundas uz "Lāčplēša" skatuves kāps briti "O.", kuri pamanījušies padarīt saksofonu par seksīgu mūzikas instrumentu. Viņu koncertā sagaidāms absolūti traks eksperimentālā džeza un elektronikas mikslis.

Jānis Sildniks: Koncerta sākumā Wiesulis auditorijai apvaicājās, vai tā, b**, zinot, kas ir priekšā. Pareizā atbilde – priekšā ir bīstamība, kas, loģiski, izrādījās mošpits.Jāpiebilst gan, ka šodien bīstamība ir arī saules dūriens un dehidrēšanās. Katram risinājums, protams, ir savs, piemēram, kungi zemāk izvēlējušies aizsegt savas sejas. Tomēr klasiskāka metode būs ūdens un neliels slānis ar SPF.

Jānis Sildniks: Sema Smita bundziniekam zelta krāsas bungu komplekts jau ir uzkrāmēts. Ja kādu interesē, viņš izmanto DW firmas komplektu, bet Zildjian firmas šķīvjus.

Eduards, Reperis: Uz I MEAN LOVE atnāca arī smuks suncis!

Kārlis Arājs: "Wiesulis" savā priekšnesumā iekļauj arī vēl neizdotu dziesmu un paziņo, ka drīzumā gaidāms jauns albums.

Eduards, Reperis: Uz “Evolution” skatuves kāpj latviešu repa izpildītājs I MEAN LOVE. Autotune un atmosfērisko bīti. Nesen reperim arī iznāc jauna dziesma ar dziedātāju Būū, gaidam īpašos viesis!

Kārlis Arājs: "Wiesulis" uzrauto balli var aplūkot arī caur mūsu fotogrāfa aci.

Kārlis Arājs: Nav jau tā, ka uz galvenās skatuves būtu slikta mūzika, bet nu pirmais mākslinieks - Gustavo - tur būs vien pulksten 19.15.

Kārlis Arājs: Tikmēr uz "Evolution" skatuves sāk uzstāties latviešu reperis "I mean love". Ja esi teritorijā, tad ļoti labs koncerts, kuru apmeklēt.

Kārlis Arājs: Aša festivāla apgaita liecina, ka no skatuvēm, izņemot galveno, skan laba mūzika. Īpaši jāizceļ "Wiesulis", kurš uz "Lāčplēša" skatuves pamanījies iekustināt publiku.

Kārlis Arājs: Jāatzīst, ka festivāls tikai sākt iesilt. Kā vakar, lielākā daļas publikas tikai sāk savu sarežģīto krusta gājienu jeb ierašanos festivālā.

Kārlis Arājs: Paralēli uz "Comedy Latvia" skatuves Latvijas labākie komiķi rūpējas par to, lai ikkatrs, kurš/a pamet šo telti, būtu pārsmējies.

Kārlis Arājs: Ja vēl neesat pie kādas no skatuvēm, tad pēdējais laiks. "Wiesulis" jau "rauj jumtu" skatuvei, kurai nav jumta, bet "I Mean Love" pēc pavisam īsa brīža dos klausītājiem izcilu repu.

Kārlis Arājs: Ieskatu šodienas svaigākajos notikumos piedāvā mūsu fotogrāfs - Kārlis Dambrāns.

Jānis Sildniks: Acīmredzami daži ļaudis, gaidot Wiesuļa koncertu, atkārto dziesmām tekstus.

Kārlis Arājs: Reperis "Hunn", kurš ap sevi izveidojis kārtīgu rokenrola noskaņu, sapulcējis fanu pulku pie festivāla mazākās skatuves, kura šobrīd absolūti nešķiet maza.

Kārlis Arājs: Pēc pavisam īsa brīža uz skatuves kāps "Wiesulis", kura frīstails pavisam nesen "norāva jumtu" internetam.

Jānis Sildniks: Lai arī otrā diena jau teorētiski ir ieskrējusies, festivāla teritorija pārāk piepildīta nav. Iespējams, visi vēl ballē telšu pilsēt… ā, atvainojos. Acīmredzami visi vēl pucē drānas grandiozajam vakara cēlienam. Aicinājumu neņemt līdzi pašus labākos un baltākos apavus aizvien paturam spēkā. Laiks ir karsts un sauss, līdz ar to jārēķinās, ka mājās no festivāla atvedīsi ne tikai labas emocijas un jaunus draugus, bet arī nelielu tuksnesi.

Kārlis Arājs: Toties latviskotais "Pimp Daddy" jeb "Mauku sencis" atgādina, ka mošpiti, kuri šovakar gaidāmi bieži, ir tīrākā enerģijas izlāde, kurā ir jālec, kā arī neko nedrīkst darīt ar ļaunu. "Mošpiti ir viena no skaistākajām lietām koncertos," rezumēja "Mauku Sencis", bet pilno interviju var skatīt šeit!

Jānis Sildniks: Visu dienu uz lielās skatuves norit aktīva rosība — tiesa, mūziķu vietā uz tās rušinās tehniskais personāls. Tā tiek gatavota festivāla galvenajiem viesiem. Otrās dienas ietvaros uz tās kāps tikai trīs mūziķi — Gustavo, alt-J un Sam Smith. Acīmredzami šodien uz tās būs arī dzīvie instrumenti, jo skatuves stūrī ir noparkoti bungu statīvi zelta krāsā.

Kārlis Arājs: Savukārt Gustavo atzīst, ka viņa šīgada “Positivus” programma ir atsaukšanās uz grandiozo lielkoncertu “Arēnā Rīga”, kas notika 2022. gada novembrī, – festivāla apmeklētāji varēs dzirdēt skaņdarbus gan no viņa pirmā albuma “Beidzot”, gan no jaunākā ieraksta “Tagad tikai sākās”. Atbildot uz jautājumu par mūziķa atbildību, Gustavo saka, ka viņa daiļrades laikā ir vairākas reizes mainījušās lietas, ko viņš atļaujas vai neatļaujas darīt uz skatuves. Viņš uzskata, ka festivāla mākslinieks ir atbildīgs par to, ka viņu vēro arī daudzi nenobrieduši klausītāji, kas savā jaunības maksimālismā var pārprast uz skatuves redzēto.

Arturs Skutelis: Šodien sanāca dzirdēt Fiņķa skaņošanos uz “Evolution” skatuves. Izskatās, ka tas būs brīnišķīgs koncerts, ļoti iesaku. Pulksten 20.15, “Evolution Stage”.

Kārlis Arājs: Uz "Lāčplēša" skatuves uzstājas "Martas asinis". Burvīgs koncerts, bet publika vēl tikai sāk ierasties. Ja būs kā vakar, tad lielākā publikas daļa sanāks uz vakaru.

Kārlis Arājs: Festivālā muzikālā programmā iesākās ar instumentāli vokālo ansambli "Perestroika", kura līderis ir pašreizējā premjera dēls. Muzikāli grupa ļoti veiksmīgi atrādīja, no kurienes smeltas iedevesmas, taču publika īsti "nepavilkās". Tiesa, nevar noliegt, ka profesionāli grupā bija visi, jo īpaši jāslavē bundzinieks, kurš koncertā ieradās pa taisno no īslaicīgās aizturēšanas izolatora. Par šo faktu grupas vokālists koncerta laikā vairākkārt sūdzējās, jo bijusi nepamatota aizturēšana. Ar pilnu koncerta galeriju iespējams iepazīties šeit.

Kārlis Arājs: Vieni no šodienas gaidītākajiem māksliniekiem ir britu grupa "Sleaford mods", kuri jau agrā rītā (priekš festivālu publikas) priecēja savus atbalstītājus ar faktu, ka atrodas Rīgā.https://twitter.com/sleafordmods/status/1680135862724468741

Kārlis Arājs: Šodien klausītājus, skatītājus un visus citus festivāla baudītājus priecēs skandalozais Sems Smits, "Little Big", kuri, būdami grupas no Krievijas, aktīvi nostājušies Ukrainas atbalsta pusē, kā arī visu mīļotais Gustavs Butelis jeb Gustavo, kura koncertā sagaidām gan vecos gabalus, gan ne tik vecos gabalus. Protams, ka būs arī citas grupas un mākslinieki, kuri visiem būtu jāredz, taču visus uzskaitīt jau būtu par daudz. Visi šodienas mākslinieki atrodami šajā šeit.https://www.positivusfestival.com/en/lineup/

Kārlis Arājs: Laipni lūgti "Positivus 2023" otrās dienas teksta tiešraidē. Šodien lietus nav gaidāms, bet brangs sauleskrēms par ļaunu nenāks, jo pie daudzām skatuvēm mūsu mīļā Saule dāvina makten gruntīgus saules apdegumus, ja miesa nav klāta vismaz SPF 30 krēmā.Vakara gaitā tieši šeit varēs lasīt svarīgākos jaunumus, kas saistīti ar "Positivus 2023" norisi.