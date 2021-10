'SKANi' turpina izdot komponista Jāņa Ivanova simfonijas

Nacionālā ierakstu kompānija "SKANi" 15.oktobrī laidusi klajā izcilā latviešu komponista Jāņa Ivanova 15. un 16. simfonijas ierakstus albumā "Ivanovs Symphonies Nos. 15 & 16", kas ieskaņots ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, diriģenta Gunta Kuzmas vadībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jāņa Ivanova 15. simfonija "Symphonia ipsa" un 16. simfonija tapušas laikā no 1972. gada līdz 1974. gadam un kopš 80. gadiem nav ieskaņotas. Līdz ar "SKANi" izdotajiem ierakstiem, šī ir iespēja dzirdēt Ivanova simfonijas nepieredzētā kvalitātē, raksta izdevēji.

"Divdesmit viena Ivanova simfonija ir viens no izcilākajiem latviešu simfoniskās mūzikas paraugiem - ne velti tās visas kā vienots kopums iekļautas Latvijas kultūras kanonā. Tomēr, neskatoties uz šo darbu nozīmību, to pieejamība klausītājiem ir ļoti ierobežota. Tieši tādēļ ierakstīt un izdot visas Ivanova simfonijas ir viens no "SKANi" ilgtermiņa mērķiem, uz ko pamazām un apzināti virzāmies," skaidro "SKANi" vadītājs, LMIC direktors Egīls Šēfers.

Kopš darbības uzsākšanas 2014. gadā, "SKANi" jau iepriekš izdevusi Jāņa Ivanova simfonijas Nr. 5, Nr. 14 (Sinfonia da camera) un Nr. 20, kā arī simfoniskos darbus "Sinfonietta" un Poema Luttuoso LNSO un kamerorķestra Sinfonietta Rīga mūsdienīgos ieskaņojumos.

"Ivanova simfoniju ieraksti ir plaši pieprasīti pasaulē, SKANi regulāri no ārzemju mūzikas kritiķiem saņem nepacietīgus jautājumus par citu simfoniju ierakstiem," piebilst Šēfers.

Albums "Ivanovs. Symphonies Nos. 15 & 16" no 15. oktobra pieejams ierakstu tirdzniecības vietās Latvijā un visā pasaulē, kā arī populārākajās mūzikas lejupielādes un straumēšanas platformās.