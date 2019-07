'Skaņu mežā' ar lāzeru šovu uzstāsies britu elektroniskās mūzikas projekts 'patten'

Sestdien, 12. oktobrī, nepieradinātās mūzikas festivālā "Skaņu mežs'2019" uzstāsies britu elektroniskās mūzikas projekts "patten", kas pazīstams ar saviem iespaidīgajiem audiovizuālajiem šoviem, kā arī vairākiem ierakstiem izdevniecību "WARP Records" un "The Vinyl Factory" paspārnē, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji.

Medijs "Pitchfork" projekta "patten" daiļradi raksturojis kā "pulverizētu elektronikas paveidu, ko līdzsvaro smalka melodiskuma atblāzmas". Savukārt interneta žurnāls "Drowned in Sondra", recenzējot viņa izdevniecībā "No Pain In Pop" publicēto debijas albumu "Glaqjo Xaacsso", par "patten" raksta sekojoši: "Par viņa pagātni, tagadni un nākotni ir zināms visai maz – pat viņa īstais vārds ir mīklains, taču tā vietā viņš savu abstrakto tēlu veido ar aizraujošas elektronikas palīdzību visdažādākajās šādas mūzikas formās. [..] Tā vietā, lai minētu, kas viņš ir un no kurienes nāk, vajadzētu vienkārši atzīmēt, cik uz nākotni vērsta un žilbinoša ir viņa parādīšanās mūzikas pasaulē. Līdzīgi kā producenti Burial un Zomby, viņš labprāt ļauj savai mūzikai runāt pašai par sevi." Arī medijs "Resident Advisor" rakstīja, ka albums savaldzināja elektroniskās mūzikas pasauli un ka tam nav nekādu konceptuālu barjeru. Kritiķis Patriks Felons to nodēvēja par "krāšņu mīklu, kas neaicina sevi atminēt".

Visi sekojošie "patten" ieraksti tikuši laisti klajā leģendārā Šefīldas leibla "WARP Records" paspārnē, kas pazīstams kā projektu Autechre, Aphex Twin un Squarepusher galvenais izdevējs. Viscauri savai karjerai patten ir izmēģinājis daudzveidīgas elektroniskās mūzikas formas, ieskaitot graimu, hip-hopu, ambiento mūziku, popmūziku, tehno un industrial. Arī projekta uzstāšanās notikušas dažādos formātos: sākot ar dīdžejsetiem un beidzot ar lāzeru tehnoloģijās un video projekcijās balstītiem audiovizuāliem šoviem – šāds būs piedzīvojams arī gaidāmajā "Skaņu meža" koncertā. Arī dzīvo priekšnesumu sastāvs ir bijis daudzveidīgs – pilnībā akustiski ansambļi, ģitārmūzikas grupas un elektronikas un vokāla dueti. Dueta formātā ticis ierakstīts arī nesenākais patten pilna garuma albums – 2016. gada ieraksts "Ψ", kurā projekta nemainīgajam – vārdā vēl joprojām nenosauktajam – vadītājam pievienojās vokāliste ar ne mazāk anonīmo pseidonīmu A.

Dueta formātā tika ierakstīts arī 2017. gada minialbums "Requiem". "Ierakstīts laikā, kad projekta veidotāja tēvs nupat ir devies aizsaulē, bet pasaulē parādās politiska, vides un ģeogrāfiska trauksme, arī šis minialbums savā noskaņā šķiet uzkrītoši saspringts. Tā ir atzīšanās uztraukumā, ka lietas iet greizi. Un reizē arī apgalvojums, ka šādi justies ir normāli." Visiem minialbuma skaņdarbiem ir tikuši uzņemti videoklipi.

Šobrīd "patten" atkal ir viena cilvēka solo projekts. Nesenākās projekta publikācijas ir vairāki remiksu kolekcijas "Re-Edits" sējumi.

"patten" pārstāv "Skaņu meža" līdzkoordinēto novatoriskās mūzikas platformu SHAPE, ko atbalsta ES programma "Radošā Eiropa".

2019. gadā "Skaņu mežs" notiek 17. reizi. Centrālie festivāla koncertvakari noritēs 11. un 12. oktobrī jaunatklātajā kultūras ēkā "Hanzas Perons". Festivāla mūziķi tiks izziņoti tuvāko mēnešu laikā. Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Vairāk informācijas – www.skanumezs.lv.