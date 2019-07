'Skaņu meža' goda viesis – avangarda mūzikas komponists Elvins Lusjē

Par spilgtāko koncerta daļu klausītājiem gan noteikti būs brīdis, kad pats Lusjē izpildīs savu vēsturiski nozīmīgo darbu "I Am Sitting in a Room" balsij un elektromagnētiskajai lentei. Šis 1969. gada darbs noteikti ir slavenākais Lusjē veikums, un tā galvenais instruments ir telpa, kurā darbs tiek ierakstīts/atskaņots. Tas radīts, no sākuma ierunājot tekstu, tad atskaņojot ierunāto tekstu šajā pašā telpā un tad ierakstot šo atskaņojumu, nevis tā pirmavotu, un turpinājumā atkārtojot to vairākas reizes. Katru reizi atkārtojot šo procesu, ierunātais teksts kļūst arvien grūtāk sadzirdams – ar katru nākamo ierakstu to pārmāc konkrētās telpas rezonējošās frekvences, kas, izrietot no arhitektoniskām īpašībām, katrā telpā ir atšķirīgas. Savā vienkāršībā un vienlaikus arī eksistenciālajā patosā, šis ir viens no nedaudzajiem skaņdarbiem, kura spēlētājs ir nevis cilvēks, bet gan telpa un tās akustika. 2015. gada sākumā šo skaņdarbu gluži kā mākslas darbu iegādājas Ņujorkas muzejs MoMA (Museum of Modern Art). Tas muzeja kolekcijā atradīsies jaunizveidota ieraksta un nākotnes izpildījumiem veltītu norādījumu formā. "Lusjē ieņem formatīvu lomu avangarda mūzikas vēsturē, un šis darbs ir nozīmīgs, pateicoties tam, kā tas izvirza telpu mūzikas/skaņas radīšanas priekšplānā," pavadošajā paziņojumā vēstīja MoMA pārstāvji.

2006. gadā organizācija SEAMUS (Society for Electro-Acoustic Music in the United States) – pazīstama arī kā ASV Elektroakustiskās mūzikas biedrība – Elvinam Lusjē pasniedza mūža ieguldījuma balvu, savukārt 2007. gadā Plimutas Universitāte Lusjē piešķīra goda doktora grādu. Lusjē veltīti pasākumi ir noritējuši Luvrā, Stedelijk muzejā Amsterdamā un Masačūsetsas Tehnoloģiju Insitūtā. Viņš ir bijis goda viesis tādos festivālos kā "Tectonics" (Glāzgovā un Reikjavikā), "Big Ears", "Maerzmusik" un "Musikprotokoll".

2013. gadā klajā nāca Elvinam Lusjē veltītā dokumentālā filma "No Ideas But In Things".

