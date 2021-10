'Skaņu meža' programmā būs Artēmija Troicka publiskā intervija ar duetu 'Duma'

Ievadot avangarda mūzikas festivāla "Skaņu mežs" centrālos koncertvakarus, 8. oktobrī, pulksten 17.30, mūzikas kritiķis Artēmijs Troickis intervēs Kenijas eksperimentālās mūzikas duetu "Duma".

Kā "Delfi" informē organizatori, intervija norisināsies "Hanzas perona" vestibilā.

Duets "Duma" no Nairobi savā daiļradē apvieno eksperimentālās deju mūzikas elementus ar industriālās mūzikas ietekmēm, kā arī šķietami no metāla mūzikas aizgūtiem vokāliem. Dueta mūziku publicējusi šobrīd redzamākā āfrikāņu eksperimementālās mūzikas izdevniecība pasaulē – "Nyege Nyege Tapes". Dueta dubultsinglu "Cannis b/w Mbukinya" maijā publicēja arī izdevniecība "Sub Pop", kas savulaik izdevusi arī grupu "Nirvana" un "Low" mūziku.

Artēmijs Troickis – šobrīd Tallinā dzīvojošs krievu mūzikas kritiķis, žurnālists, koncertu rīkotājs, mākslas kolekcionārs un lektors. Troickis darbojies tādos medijos kā "Playboy", "Eho Moskvi" un "Radio Svoboda". Medijs "The New York" times savulaik viņu nodēvējis par "vadošo padomju rokmūzikas kritiķi". 2018. gada nāca klajā Troickim veltīta pilnmetrāžas dokumentālā filma "Kritiķis". Jāpiebilst, ka Troickis ir arī pazīstams ar saviem publiskajiem izteikumiem par politisko iekārtu Krievijā – arī viņa pārcelšanās dzīvei Igaunijā 2014. gadā ir bijusi saistīta ar žurnālista nevēlēšanos pielāgoties mūsdienu Krievijas politiskajam klimatam.

Tāpat viscauri 8. un 9. oktobra koncertvakariem "Hanzas perona" vestibilā būs skatāmi eksperimentālā mūziķa un mākslinieka Džona Vīzes (John Wiese) īsi video darbi, ko pats autros dēvē par "skaņu filmām".

Džons Vīze ir mākslinieks un mūziķis, kas, lai arī visbiežāk dēvēts par trokšņu mūziķi, pateicoties viņa sadarbībām ar grupu "Wolf Eyes" vai trokšņotāju Āronu Diloveju, tomēr sevi identificē kā elektro-akustiskās mūzikas komponistu. Šo perspektīvu apstiprina kritiķa Džo Davenporta raksturojums: "Vīzes daiļrade ir detalizēta, organiska un nepiekāpīga, delikāti balansējot starp kompozicionālu skaidrību un tonālu abrazivitāti". Lielākā daļa Vīzes darbu ir publicēti paša vadītā leibla "Helicopter Records" paspārnē. Viņš ir arī grupas "Sissy Spacek" dalībnieks.

Jau ziņots, ka "Skaņu meža" centrālie koncertvakari šogad notiek 8. un 9. oktobrī.