'Skaņu mežs' papildina programmu; festivālā uzstāsies Juko Araki un 'Space Afrika'

Eksperimentālās mūzikas festivāls "Skaņu mežs" savu divdesmito jubileju svinēs 23. un 24. septembrī kultūras ēkā "Hanzas perons", un līdzās jau izziņotajai grupai "Clipping" festivālā uzstāsies arī post-industriālā mūziķe Juko Araki (Yuko Aaraki), britu producentu duets "Space Afrika" (attēlā) un ģitārists Edgars Rubenis.

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāji, festivāla viesi "Space Afrika" ir Mančestras / Berlīnes mūziķu duets, kas "rada plašas, izteikti urbānas skaņu ainavas apvienojumā ar ambiento mūziku, Detroitas tehno un pat atblāzmām no Šefīldas deviņdesmito gadu IDM mūzikas." Abi projekta dalībnieki - Džošua Injangs (Joshua Inyang) un Džošua Reids (Joshua Reid) - ir bijuši draugi un kopā klausījušies mūziku veselus divdesmit gadus līdz pat "Space Afrika" dibināšanai. "Space Afrika" mūzikas ilustratīvo dabu ietekmējusi ziemeļrietumu Londonas industriālā arhitektūra - skaņu ainavas iztēlē piesauc rūsu, drūpošu betonu un industriālu rajonu revitalizēšanos un "otras elpas" meklējumiem, raksta "Skaņu meža" rīkotāji.

Mūzikas kritikas medijs "Pitchfork" jaunāko "Space Afrika" albumu - 2021. gadā publicēto "Honest Labour" - novērtējis ar 8 ballēm no 10, raksturojot to sekojoši: "Mančesteras dueta otrais albums klausītāja emocijas uzrunā aplinkus, un, skanot mūzikai, mainās arī jūsu vēlmes no tās ko iegūt."

Honest Labour by Space Afrika

"Skaņu mežā" šogad uzstāsies arī post-industriālā māksliniece Juko Araki. Medijs "New Noise Magazine" raksta, ka viņa "nāk no paaudzes jaunu sieviešu, kas pārdefinē trokšņu mūzikas, post-industriālā tehno un eksperimentālās elektronikas ārējās robežas". Araki debijas albums "End of Trilogy" ir nācis klajā austrāliešu mūziķa Lorensa Ingliša (Lawrence English) vadītās izdevniecības Room 40 paspārnē. Araki albuma radīšanas apstākļus komentē sekojoši: "Tas sākās pandēmijas laikā - viss bija ļoti neskaidrs, taču saglabājās sajūta, ka tuvojas kāda traģēdija. Man bija sākušas apnikt šīs neredzamās bailes, un šajos ierobežojumu un pieaugošā nemiera apstākļos nolēmu sākt strādāt pie rotaļīgas, radikālas, bet arī salīdzinoši emocionāli atvieglotākas mūzikas."

Araki ir skolota kā pianiste, taču pievērsās ne-akadēmiskai mūzikai pēc aizraušanās ar metālu un "hardcore" pankroku. Viņa ir spēlējusi bungas grupā "Kuunatic" un apvienojusi trokšņu mūziku ar neo-klasiku projektā "Concerto de La Familia". Viņas solo projektu raksturo sempli no tradicionāliem japāņu mūzikas instrumentiem un īpatnēja skaņu slāņošana, kas var atgādināt "trokšņu kori". Klausoties Araki mūziku, brīžiem nav iespējams izšķirt - vai nu elektroniski signāli imitē tūkstoš lapu čaukstoņu, vai tūkstoš lapu čaukstošās skaņas tiek apstrādātas, lai tās izklausītos pēc elektroniskiem signāliem.

Araki festivālā uzstāsies projekta "Remiin" ietvaros - tas pētī citu kontinentu mūzikas ietekmes Eiropas avangardā. To atbalsta ES programma "Radošā Eiropa" un Kultūras ministrija.

End Of Trilogy by Yuko Araki

Festivālā uzstāsies arī Nīderlandē dzīvojošais latviešu ģitārists Edgars Rubenis, kas ir plašāk zināms kā eksperimentālās rokgrupas "Mona de Bo" dalībnieks un izteikti minimālas elektroakustiskās mūzikas solo izpildītājs. Šajā koncertā viņš spēlēs skaņdarbus no sava šī gada albuma "Slow Lightning". Jaunajā ierakstā Rubenis ir apkopojis septiņus skaņdarbus solo akustiskajai ģitārai, kuros viņš nekautrīgi iesaistās dialogā ar agrīnajām blūza un regtaima tradīcijām. Šī veclaicīgi skanošā, bet svaigi rakstītā un spēlētā mūzika atspoguļo Rubeņa interesi par muzikālo tradīciju mutācijām un vispāratzītu vērtību pārdefinēšanos laika ritējuma iespaidā.

Slow Lightning by Edgars Rubenis

Kā norāda "Skaņu meža" rīkotāji, "Space Afrika" festivālā uzstāsies 23. septembrī, savukārt Juko Araki un Edgars Rubenis - 24. septembrī.

"Skaņu mežs" ir eksperimentālās un avangarda mūzikas festivāls, kas Rīgā notiek ik rudeni kopš 2003. gada. Festivāls tiek organizēts, lai atainotu pašas jaunākās norises mūzikas pasaulē un lai provocētu interesantus muzikālus notikumus Rīgā.