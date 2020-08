Skaties koncertu! Šovakar fanka un blūzroka celmlauži 'The Coconuts' raidījumā 'Domofons'

"Delfi" sadarbībā ar mūzikas platformu "Domofons" turpina otro sezonu tiešsaistes koncertu un sarunu sērijai, kurā ik nedēļu viesojas kāds Latvijā pazīstams mūziķis vai mūziķu kolektīvs. Jaunā projekta mērķis ir ne tikai piedāvāt "Delfi" lasītājiem kvalitatīvas uzstāšanās, ko baudīt mājas apstākļos, bet arī atbalstīt savus iecienītos mūziķus. Trešdien, 5. augustā, pulksten 21.00 uzstāsies grupa "The Coco’nuts".

"The Coco'nuts" ir indī, fanka un blūzroka grupa, kas sacer un izpilda mūziku, ko konkrētos mūzikas žanra rāmjos ielikt nevar. Daudz improvizācijas, nepieradinātības un aizrautības grupā saved kopā seši mūziķi — galvenā vokāliste Marija Broča, bekvokāliste Monta Kurme, ģitārists un vokālists Pēteris Narubins, saksofonists un pianists Benijs (Benny) Zeltkalis, bundzinieks Artūrs Strautmanis un kontrabasists Toms Valmiers.

Raidījumā tiešraidē bez maksas būs iespējams baudīt 55 minūšu ilgu koncerta pirmizrādi, kas pēc tam būs pieejama platformas "Domofons" "Youtube" kanālā. Raidījumu "Domofons" vada grupas "The Citizens LV" solists un mūzikas entuziasts Jānis Pētersons, kā arī viens no Baltijas vadošajiem skeiteriem Niklāvs Vētra. Raidījums "Domofons" portālā "Delfi" ir skatāms ik trešdienu no pulksten 21.00.

Ja vēlies noskatīties pirmās sezonas koncertus (Sudden Lights, Pirmais Kurss, Double Faced Eels, u.c), tad tie ir pieejami "Domofons" "Youtube" kanālā.

Pasākums tiek rīkots ar radošās komandas iniciatīvu un dažu atbalstītāju palīdzību ("Creators 22" - video, "AMFO" - studija, "Porters" - skaņas ieraksts un apstrāde, "BBRental.eu" - gaisma, "Sony" – video tehnika, "Colorwood", "Telpaugi.lv", "Zalite.lv", "Beātes Darbnīca" – noformējums). Raidījuma veidotāji arī aicina klausītājus atbalstīt "Domofons" platformu, kļūstot par patronu, lai būtu iespējams klausītājiem nodot vairāk baudāmu koncertu.