"Delfi" sadarbībā ar mūzikas platformu "Domofons" turpina tiešsaistes koncertu un sarunu sēriju, kurā ik nedēļu viesojas kāds Latvijā pazīstams mūziķis vai mūziķu kolektīvs. Jaunā projekta mērķis ir ne tikai piedāvāt "Delfi" lasītājiem kvalitatīvas uzstāšanās, ko baudīt mājas apstākļos, bet arī atbalstīt savus iecienītos mūziķus. Kā sestie "Domofona" viesi trešdien, 3. jūnijā, pulksten 19.00 būs brāzmainā rokgrupa "Laime pilnīga".

Spilgtā latviešu rokgrupa "Laime pilnīga" ir dibināta 2006. gada pavasarī Rīgā un ir pazīstama ar enerģiskiem, emocionāli uzlādētiem koncertiem. Grupas skanējumu raksturo virtuoza ģitāras spēle, unikāls vokāls un spēcīga ritma grupa, kas kopā veido brāzmainas rokmūzikas un niansētu sajūtu virpuli. Grupas sastāvā spēlē Ervīns Ramiņš (vokāls, ģitāra), Mārcis Vasiļevskis (ģitāra), Jānis Olekšs (basģitāra), Elvijs Mamedovs (bungas).

Raidījumā tiešraidē bez maksas būs iespējams baudīt 55 minūšu ilgu koncerta pirmizrādi, kas pēc tam būs pieejama platformas "Domofons" "Youtube" kanālā. Savukārt ekskluzīvi tikai "Delfi plus" abonentiem ir iespēja noklausīties neformālu sarunu – video podkāstu ar vakara viesi. Ikviens jaunais "Delfi plus" abonementa pirkums no šī raksta tiks novirzīts raidījuma viesiem. Sestajā raidījumā ar Ervīnu Ramiņu no grupas "Laime pilnīga" sarunājas "Domofona" mūzikas redaktors Jūlijs Melngailis.

Raidījumu "Domofons" vada arī grupas "The Citizens LV" solists un mūzikas entuziasts Jānis Pētersons, kā arī viens no Baltijas vadošajiem skeiteriem Niklāvs Vētra.

Raidījums "Domofons" portālā "Delfi" ir skatāms ik trešdienu no pulksten 19.00. Ja vēlies noskatīties iepriekšējos koncertus ("Sudden Lights", "Pirmais kurss", "Rihards Lībietis Orchestra", u.c), tad tie ir pieejami "Domofons" "Youtube" kanālā.

Pasākums tiek rīkots ar radošās komandas iniciatīvu un dažu atbalstītāju palīdzību ("Creators 22" - video, "AMFO" - studija, "Porters" - skaņas ieraksts un apstrāde, "BBRental.eu" - gaisma, "Beātes Darbnīca" - noformējums). Raidījuma veidotāji arī aicina klausītājus atbalstīt "Domofons" platformu, kļūstot par patronu, lai būtu iespējams klausītājiem nodot vairāk baudāmu koncertu.

Kā raksta raidījuma Domofons veidotāji, viņu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu bezmaksas saturu, kas atbalsta #paliecmājās brīvprātīgo kustību.

Abonē "Delfi plus" un noskaties ekskluzīvu interviju rokgrupu "Laime pilnīga". Visi abonēšanas ienākumi no šī raksta nonāks pie mūziķiem. Atbalsti Latvijas mūziķus, abonējot "Delfi plus" par 2,99 eiro, un mēnesi lasi visus rakstus bez maksas.