"Delfi" sadarbībā ar mūzikas platformu "Domofons" turpina tiešsaistes koncertu un sarunu sēriju, kurā ik nedēļu viesojas kāds Latvijā pazīstams mūziķis vai mūziķu kolektīvs. Jaunā projekta mērķis ir ne tikai piedāvāt "Delfi" lasītājiem kvalitatīvas uzstāšanās, ko baudīt mājas apstākļos, bet arī atbalstīt savus iecienītos mūziķus. Trešie "Domofona" viesi trešdien, 13. maijā, pulksten 19.00 būs pasaules mūzikas grupa "Pacific K".

"Pacific K" unikālo skanējumu veido mūziķu līdzšinējā pieredze instrumentālajā, pasaules, folka, roka, blūza un džeza mūzikā. Tieši līdz ar "Domofons" pirmizrādi 13. maijā tiek izdots grupas jaunais studijas albums "Light Between Oceans". Līdz šim grupa ir izdevusi atzinīgi vērtēto mini albumu "Blue Fall EP" (2017), uzstājusies lielākajos Latvijas festivālos, aizvadījusi veiksmīgus koncertus Baltijā, kā arī iesildījusi starptautiski zināmo britu grupu "Fink". Grupas sastāvā spēlē Kristaps Bedrītis (vokāls un ģitāra), Nauris Babris (bungas), Rihards Lībietis (ģitāra) un Toms Kursītis (bass).

Raidījumā tiešraidē bez maksas būs iespējams baudīt 55 minūšu ilgu koncerta pirmizrādi, kas pēc tam būs pieejama plaformas "Domofons" "Youtube" kanālā. Savukārt ekskluzīvi tikai "Delfi plus" abonentiem ir iespēja noklausīties neformālu sarunu – video podkāstu ar vakara viesi. Ikviens jaunais "Delfi plus" abonementa pirkums no šī raksta tiks novirzīts raidījuma viesiem. Trešajā raidījumā ar Kristapu Bedrīti no grupas "Pacific K" sarunājas "Domofona" mūzikas redaktors Jūlijs Melngailis.

Raidījumu "Domofons" vada arī grupas "The Citizens LV" solists un mūzikas entuziasts Jānis Pētersons, kā arī viens no Baltijas vadošajiem skeiteriem Niklāvs Vētra.

Raidījums "Domofons" portālā "Delfi" ir skatāms ik trešdienu no pulksten 19.00. Iepriekšējos koncertus iespējams noskatīties "Domofons" "Youtube" kanālā.

Pasākums tiek rīkots ar radošās komandas iniciatīvu un dažu atbalstītāju palīdzību ("Creators 22" - video, "AMFO" - studija, "Porters" - skaņas ieraksts un apstrāde, "BBRental.eu" - gaisma, "Beātes Darbnīca" - noformējums). Raidījuma veidotāji arī aicina klausītājus atbalstīt "Domofons" platformu, kļūstot par patronu, lai būtu iespējams klausītājiem nodot vairāk baudāmu koncertu.

Kā raksta raidījuma "Domofons" veidotāji, viņu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu bezmaksas saturu, kas atbalsta #paliecmājās brīvprātīgo kustību.

Abonē "Delfi plus" un noskaties ekskluzīvu interviju "Pirmais kurss". Visi abonēšanas ienākumi no šī raksta nonāks pie mūziķiem. Atbalsti Latvijas mūziķus, abonējot "Delfi plus" par 2,99 eiro, un mēnesi lasi visus rakstus bez maksas.