"Delfi" sadarbībā ar mūzikas platformu "Domofons" uzsāk tiešsaistes koncertu un sarunu sēriju, kurā ik nedēļu viesosies kāds Latvijā pazīstams mūziķis vai mūziķu kolektīvs. Jaunā projekta mērķis ir ne tikai piedāvāt "Delfi" lasītājiem kvalitatīvas uzstāšanās, ko baudīt mājas apstākļos, bet arī atbalstīt savus iecienītos mūziķus. Pirmais "Domofona" viesis trešdien, 29. aprīlī, pulksten 19.00 būs talantīgais ģitārists Rihards Lībietis un viņa kvintets "Rihards Lībietis Orchestra".

Abonē "Delfi plus" un noskaties ekskluzīvu interviju Rihardu Lībieti. Visi abonēšanas ienākumi no šī raksta nonāks pie mūziķa. Atbalsti Latvijas mūziķus, abonējot DELFI par 2,99 eiro, un mēnesi lasi visus rakstus bez maksas.

"Rihards Lībietis Orchestra" spēlē instrumentālu, dinamisku pasaules mūziku, tajā savienojot ietekmes no Āfrikas, Tuvo Austrumu un Latvijas folkmūzikas ar inspirācijām no blūza, džeza mūzikas. Grupa izveidojusies 2015. gadā un līdz šim ir izdevusi trīs albumus, no kuriem jaunākais "Reflections EP" ir izdots 2018. gada rudenī. "Rihards Lībietis Orchestra" regulāri uzstājas dažādos Baltijas valstu klubos un festivālos. Grupā muzicē Rihards Lībietis (ģitāras), Gints Smukais (ģitāras), Jānis Polis (bass), Erna Daugaviete (čells) un Matīss Repsis (sitaminstrumenti).

Raidījumā tiešraidē bez maksas būs iespējams baudīt 55 minūšu ilgu koncerta pirmizrādi, kas pēc tam būs pieejama plaformas "Domofons" "Youtube" kanālā.

Savukārt ekskluzīvi tikai "Delfi+" abonentiem ir iespēja noklausīties neformālu pēckoncerta sarunu – video podkāstu ar vakara viesi. Ikviens jaunais "Delfi+" abonementa pirkums no šī raksta tiks novirzīts raidījuma viesiem. Pirmajā raidījumā ar Rihardu Lībieti sarunājas "Domofona" mūzikas redaktors Jūlijs Melngailis.

Raidījumu "Domofons" vadīs arī grupas "The Citizens LV" solists un mūzikas entuziasts Jānis Pētersons, kā arī viens no Baltijas vadošajiem skeiteriem Niklāvs Vētra.

Turpmāk raidījums "Domofons" portālā "Delfi" būs skatāms ik trešdienu no pulksten 19.00.

Kā raksta raidījuma "Domofons" veidotāji, viņu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu bezmaksas saturu, kas atbalsta "#PaliecMājās" brīvprātīgo kustību.

Pasākums tiek rīkots ar radošās komandas iniciatīvu un dažu atbalstītāju palīdzību ("Creators 22" - video, "AMFO" - studija, "Porters Audio" - skaņas ieraksts un apstrāde, "BBRental.eu" - gaisma, "Beātes Darbnīca" - noformējums). Raidījuma veidotāji arī aicina klausītājus atbalstīt "Domofons" platformu, kļūstot par patronu, lai būtu iespējams klausītājiem nodot vairāk baudāmu koncertu.

