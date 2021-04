Skaties tiešsaistē! Lielās Piektdienas un Lieldienu koncerti

Arī šogad Lieldienu nedēļas nogali pavadīsim mājās, tikai pašu tuvāko lokā. Tomēr, laikā, kad koncertzāles ir slēgtas, vairāki mākslinieciskie kolektīvi Lieldienu laika koncertus piedāvās tiešsaistē – gan sociālajos tīklos, gan "Youtube", gan savās mājaslapās. Attālināti būs iespēja klausīties gan kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" un Valsts Akadēmisko kori "Latvija", gan baudīt Orķestra "Rīga" Lieldienu koncertus festivāla "Windstream" programmā. Lieldienu mūzika skanēs gan no Lūznavas muižas gan Dzintaru koncertzāles, gan Rīgas Doma un Svētā Pētera baznīcas.

Koncerts "Recordare..." no Sv. Pētera baznīcas



Lielajā Piektdienā, 2. aprīlī, pulksten 15 tiešsaistē no Rīgas Sv. Pētera baznīcā izskanēs Lielās Piektdienas koncerts "Recordare...".

Koncertā piedalīsies soprāns Anta Jankovska, itāļu soprāns Paola Santuči (Paola Santucci) mecosoprāns Andžella Goba, baritons Valdis Jansons, vijolnieces Tatjana Ostrovska un Terēze Zīberte-Ijaba, altiste Liene Martinsone, čelliste Dace Zālīte-Zilberte un pianiste Helēna Kundrāta.

Programmā skanēs itāļu komponistu Džovanni Batistas Pergolēzi, Džoakīno Rosīni, Gaetano Doniceti, Džuzepes Verdi, kā arī austriešu klasicisma pārstāvja Frīdriha Johana Haidna skaistākās garīgās mūzikas lielformu lappuses, kas jau gadsimtiem mūzikā atveido "Via Crucis" rituālu un Lielās piektdienas procesiju.

Lielās Piektdienas koncerts "Recordare..." 2. aprīlī pulksten 15 skatāms bez maksas Sv. Pētera baznīcas pārvaldes "Facebook" kontā.

'Sinfonietta Rīga' un koris 'Latvija' Lielajā Piektdienā



Lielajā Piektdienā, 2. aprīlī, pulksten 21 tiešsaistes koncertā no Rīgas Sv. Pētera baznīcas uzstāsies Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un Valsts Akadēmiskais koris "Latvija" diriģenta Māra Sirmā vadībā.

Lielās Piektdienas koncertprogrammā iekļauti igauņu komponista Arvo Perta un skotu komponista Džeimsa Makmilana sakrālās mūzikas skaņdarbi. Tiešsaistes koncerts no Rīgas Sv. Pētera baznīcas būs skatāms bez maksas.

2. aprīļa tiešsaistes koncerts no Rīgas Sv. Pētera baznīcas skatāms bez maksas Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvaldes, VSIA "Latvijas Koncerti", Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" un "Sinfonietta Rīga" "Facebook" lapās, kā arī tīmekļa vietnēs www.latvijaskoncerti.lv un www.sinfoniettariga.lv.

Foto: F64

Lieldienu koncerti festivālā "Windstream"

Ar diviem notikumiem Lieldienu laikā turpināsies Orķestra "Rīga" rīkotais festivāla "Windstrema" pavasara cēliens, kurā koncerti klausītājiem tiek piedāvāti interneta tiešsaistēs. Lielās Piektdienas koncerts izskanēs 2. aprīlī pulksten 19 no Rīgas Sv. Jāņa baznīcas, taču Otrajās Lieldienās, kā ik gadu, orķestris piedāvās koncertu bērniem, šoreiz koncertieraksta formātā.

Lielajā Piektdienā Orķestris "Rīga" un tā mākslinieciskais vadītājs Valdis Butāns iecerējis atbilstošas instrumentālās mūzikas atskaņojumu, sniedzot ikvienam iespēju apstāties, ieklausīties sevī, pārdomāt, apzināties garīgumu un cilvēcību kā vērtības laikā, kad viss mainījies un ierastais nav iespējams. Ievadvārdus koncertam veltīs Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Aivars Smuidris, kurš ir arī mūziķis Orķestrī "Rīga".

Koncerta sākumā skanēs pasaulē atzītākā igauņu komponista Arvo Perta majestātiska un miera caurstrāvota mūzika – leģendārais opuss "Fratres" (1977). Tam sekos Anitras Tumševicas "Zvaigzne" (2009). Mūzika, kas tapusi skaudru kontrastu rezultātā un ir dziļi gremdēta skaistuma apdziedāšanas mākslā. Spektrālās mūzikas kompozīcijas tehnikā radītais skaņdarbs tematiski un skaniski savienos koncerta sākumu un noslēgumu.

Koncerta izskaņā būs Deivida Maslanka koncerts flautai, čellam un pūtēju orķestrim "O Earth, O Stars" (Ak, zeme, ak, zvaigznes!") (2010). Skaņdarba atskaņojumā orķestrim pievienosies solisti – flautiste Anete Toča un čellists Ēriks Kiršfelds.

Otrajās Lieldienās, 5. aprīlī, pulksten 16, turpinot festivāla "Windstream" tradīciju, skanēs bērnu auditorijai veltīts koncerts – "Zaļā pasaka". Tiks piedāvāta aizraujoša Imanta Ziedoņa "Zaļās pasakas" atskaņojuma interpretācija, kas arī pēc svētkiem būs pieejama video ierakstā. Pasakai muzikālus tēlus piešķīruši latviešu komponisti: Selga Mence, Ēriks Ešenvalds, Platons Buravickis, Anitra Tumševica, Evija Vecumniece, Ieva Klingenberga, Laura Gustovska un Juta Bērziņa. Pasakas stāstnieka lomā iejutīsies aktieris Enriko Avots, bet to ar tēlainu kustību piepildīs mīms Pēteris Rimšs. Video ierakstā izmantotas Adriāna Toma Kulpes pasakas vizualizācijas.

Koncerti bez maksas būs pieejami internetā – Orķestra "Rīga" vietnēs "Facebook" un "YouTube".

Flauta un klavesīns Lūznavas muižā

Lieldienās, 4. aprīlī, pulksten 15 Lūznavas muiža ielūdz uz kamermūzikas koncertu mājas muzicēšanas atmosfērā – koncertprogrammu "Sonātes flautai un klavesīnam" pavasara svētku laikam sagatavojušas klavesīniste Ieva Saliete un flautiste Maija Kļaviņa.

Koncertā skanēs 18. gadsimta sonātes flautai un klavesīnam – Johana Sebastiāna Baha, Johana Gotfrīda Mīteļa, Jakoba Frīdriha Kleinknehta, Pjetro Lokatelli un Žozefa Bodēna de Buamortjē skaņdarbi.

Koncerts bezmaksas tiešraidē būs skatāms Lūznavas muižas profilā sociālajā tīklā "Facebook" un reizē turpat no Sarkanās zāles dzirdams arī muižas parka apmeklētājiem.

Koncerta norisē tiks ievēroti visi šobrīd pastāvošie epidemioloģiskie ierobežojumi, tāpat muižas parka apmeklētājiem lūgums ievērot distancēšanos un citus noteiktos ierobežojumus.

Lieldienu mūzikas koncerts no Dzintaru koncertzāles

Lieldienu dienā, 4. aprīlī, pulksten 16 televīzijas kanālā "ReTV" būs skatāms krāšņs Lieldienu mūzikas koncerts no Dzintaru koncertzāles "Svētku fanfaras" ērģelnieces Ilzes Reines un Jāņa Porieša metāla pūšaminstrumentu kvinteta izpildījumā.

Programmā iekļauta vācu ērģelnieka Hansa Andrē Štamma kompozīcija "Intrada festiva" ērģelēm un pūtēju kvintetam, Johana Sebastiana Baha darbs ērģelēm "Piece d'Orgue" jeb "Fantāzija solmažorā BWV 572", Riharda Dubras 1999. gadā tapusī meditācija ērģelēm "Dievmātes skatiena pieskāriens", franču komponista Pola Dikā mūzika no baleta viencēliena "Perī", kuram 1912. gadā autors pievienoja ievadu – spožas fanfaras, Maijas Einfeldes "Sanctus", Jāņa Ivanova 1938. gadā sarakstītais "Koncerts čellam ar orķestri", jaunā komponistes Renātes Stivriņas skaņdarbs "Attende Domine", kas tapis pēc poļu ērģelnieka Kamila Mikas ierosinājuma un pirmatskaņots 2019. gada 21. septembrī Mariana Savas Poļu ērģeļmūzikas festivālā Krakovā. Programmā skanēs arī itāliešu renesanses laikmeta komponista un ērģelnieka Džovanni Gabrieli mūzika.

Koncerts "Augšāmcelšanās" Otrajās Lieldienās

Otrajās Lieldienās 5. aprīlī, pulksten 19 televīzijas kanālā "ReTV" būs skatāms Rīgas kamerkora "Ave Sol" Lieldienu koncerts Rīgas Domā "Augšāmcelšanās".

Šajās Lieldienās Rīgas kamerkoris "Ave Sol" un tā mākslinieciskais vadītājs Andris Veismanis turpina ikgadējo tradīciju atskaņot Lieldienu koncertu kādā no Rīgas dievnamiem, un šogad tā būs viena no Rīgas skaistākajām baznīcām – Rīgas Doms.

"Koncerta programmas skaņdarbus var aprakstīt divos vārdos – muzikālā pacilātība. Darbi sakņojas reliģiskos rakstos un aptver dažādu tēmu loku, kā, piemēram, Pētera Vaska eksistenciālā "Dona Nobis Pacem" vai Arvo Perta Jēzus ģenealoģiskais aplis (koks) – "Which Was The Son". Bija liels prieks iekļaut programmā tik dažādos, bet grodos latviešu komponistu sakrālos darbus, kas Rīgas Doma baznīcā skan īpaši piepildīti," par koncerta programmu stāsta diriģents Andris Veismanis.

Koncertā pie Rīgas Doma ērģelēm sēdīsies izcilais mākslinieks un ērģelnieks Aigars Reinis. Nozīmīgākās solo partijas tiks uzticētas Rīgas kamerkora "Ave Sol" vadošajiem solistiem. Diriģenti – mākslinieciskais vadītājs Andris Veismanis un Jurģis Cābulis.