Skaties tiešsaistē! Ziemassvētku koncerti no Rīgas dievnamiem

Ziemassvētkos Rīgas dievnamos skanēs svētku koncerti ar zināmu un tautā iemīļotu mākslinieku uzstāšanos, šos koncertus iedzīvotāji varēs vērot tiešsaistē savās mājās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Svētku vakarā, 24. decembrī, televīzijas "ReTV" ēterā būs vērojams Rīgas kamerkora "Ave Sol" koncerts "Ziemassvētku noskaņa". Koncerta programmā skanēs labi zināmas un iemīļotas Ziemassvētku melodijas, kas mīsies ar mūsdienīgo – komponista Jāņa Strazda muzikālo izjūtu viņa kompozīcijās.

Kopā ar kamerkori uzstāsies komponists Jānis Strazds, soliste Ieva Parša un instrumentālisti – Māris Kupčs, Aivars Meijers, Māris Zīlmanis, Mārtiņš Zālīte un Gundars Lintiņš. Koncerta muzikālo saturu ar skaistākajām latviešu dzejnieku Ziemassvētku dzejas rindām papildinās Latvijas Nacionālā teātra aktrise Dita Lūriņa. Koncerta mākslinieciskais vadītājs un diriģents ir Andris Veismanis, koncertā diriģēs arī Jurģis Cābulis.

24. decembra vakarā no Torņakalna baznīcas tiks raidīts koncertu "Ar mani ir gaisma", kurā uzstāsies Linda Leen, Kaspars Zemītis, Anete Kozlovska, Valdis Indrišonoks, grupa "My Radiant You", grupa "Jorspeis", Krists Indrišonoks (Chris Noah), Mārcis Jukumsons-Jukumnieks, Rīgas Lutera baznīcas vokālais kvartets, Linda Naudiņa & Marta Millere, mācītājs Linards Rozentāls.

Tiešraidi varēs skatīties Toņkalna baznīcas "Facebook" profilā. un "Youtube" kontā.

Foto: Publicitātes foto

Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, Rīgas Sv. Jāņa baznīcā dziedās Jolanta Strikaite-Lapiņa, muzicēs arfiste Dārta Tisenkopfa, flautiste Ieva Pudāne un ērģelniece Ilze Reine. Koncertu no pulksten 17 varēs skatīties šeit.

Koncerta muzikālo saturu veidos bagātīgs Volfganga Amadeja Mocarta darbu atskaņojums, līdztekus skanēs arī populāras Ziemassvētku melodijas.

Foto: Publicitātes foto

VSIA "Latvijas Koncerti" Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, aicina baudīt kontrtenora Sergeja Jēgera izpildījumā lūgšanas "Ave Maria", baroka ārijas un Ziemassvētku korāļus.

Koncerts no Rīgas Sv. Jāņa baznīcas norisinās festivāla "Eiropas Ziemassvētki" programmā un klausītājiem tiks piedāvāts bez maksas "Latvijas Koncertu" "Facebook" lapā, kā arī tīmekļa vietnē www.latvijaskoncerti.lv. Koncerta sākums - pulksten 21.

Koncertā piedalīsies ērģelniece Diāna Jaunzeme-Portnaja, vijolniece Agnese Kanniņa un kontrabasists Jānis Stafeckis.

Savukārt no Rīgas Sv. Pētera baznīcas tiks raidīts NBS Štāba orķestra Ziemassvētku koncerts diriģenta Aleksandra Kreišmaņa vadībā. Koncerta tiešraide – NBS štāba orķestra "Facebook" kontāun Pēterbaznīcas "Facebook" kontā.

Šajā svētku dienā jauniešu kora "Balsis" cienītājiem un mūzikas mīļotājiem būs iespēja noskatīties īsfilmas "Klusuma augļi. Balsis Ziemassvētkos" pirmizrādi, ko varēs skatīties kora "Balsis" "Facebook" profilā.

Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, Rīgas Domā skanēs pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi, kurus izpildīs dziedātāji Jānis Kurševs, Valdis Tomsons, Armands Zavadskis, Juris Jēkabsons, Rihards Rudzītis, Gatis Langenfelds, Artūrs Orlovskis un Zigmārs Grasis. Koncerts būs skatāms kora "Logos" mājaslapā un "Facebook" kontā.

Svētdien, 27. decembrī, no Rīgas Doma tiešsaistē varēs vērot koncertu "Gaismā". Tajā muzicēs flautiste Dita Krenberga, ģitārists Kaspars Zemītis un ērģelniece Liene Andreta Kalnciema. Koncerts tiešsaistē būs skatāms šeit.

Šajā dienā iedzīvotāji varēs baudīt arī lībiešu elektroniskās mūzikas ziemas koncertu "Skaņu ainas". Koncertā uzstāsies komponists Platons Buravickis un mūziķu apvienība "NeiUm". Koncerta ieraksta translēšana "Facebook" un "YouTube".