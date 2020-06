Slavenais norvēģu pianists Andsness pasniegs 'Rīga Jūrmala' akadēmijas meistarklases

Turpinot iesākto meistarklašu sēriju, "Rīga Jūrmala" akadēmija izziņojusi tiešsaistes meistarklasi pianistiem, kuru pasniegs pasaules slavu guvušais norvēģu pianists Leifs Ūve Andsness, portālu "Delfi" informē festivāla "Rīga Jūrmala" rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Meistarklasē piedalīsies jaunie talanti no Baltijas valstīm – igauņu pianiste Tāhe Lī Līva (Tähe-Lee Liiv) no Tallinas mūzikas vidusskolas, kā arī latviešu un lietuviešu jaunie pianisti Kārlis Bukovskis (Emīla Dārziņa mūzikas skolas 2. kursa students pedagoģes Ligitas Muižarājas klavieru klasē) un Kristians Magelinskas (Kristijonas Megelinskas). Meistarklases norisei varēs sekot 18. jūnijā no pulksten 17.00 līdz 21.00 akadēmijas "Facebook" lapā.

Leifs Ūve Andsness ir norvēģu pianists, kuru izdevums "New York Times" nodēvējis par "pianistu, kam piemīt meistarīga elegance, spēks un dziļš skatījums", savukārt "Wall Street Journal" – par "vienu no savas paaudzes apdāvinātākajiem mūziķiem". Ar savu izcilo tehniku un daudzveidīgajām interpretācijām slavenais norvēģu pianists ir guvis atzinību visā pasaulē, muzicējot kopā ar pasaules vadošajiem orķestriem prestižākajās koncertzālēs, veidojot aizraujošas soloprogrammas, un ieskaņojot mūzikas vēsturē nozīmīgus ierakstus.

"Leifa Ūves Andsnesa uzstāšanās festivālā Rīga Jūrmala" bija plānota šī gada augustā, to apvienojot ar klātienes meistarklasi jaunajiem studentiem, taču, pielāgojoties situācijai, esam raduši kvalitatīvu, alternatīvu tiešsaistes risinājumu, lai studentiem nodrošinātu iespēju satikt mākslinieku, uzdot sev interesējošus jautājumus par klavierspēli un meistarklases laikā apgūt jaunas prasmes," saka Toms Ostrovskis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors un festivāla Rīga Jūrmala mūzikas izglītības projekta vadītājs. "Ņemot vērā studentu un pasniedzēju atsaucību, plānots, ka meistarklases turpināsies visas vasaras garumā, nodrošinot iespēju apgūt prasmes visdažādāko instrumentu grupām."

Meistarklase pianistiem Leifa Ūves Andsnesa vadībā, kas notiks 18. jūnijā, turpinās jau iesākto tiešsaistes meistarklašu sēriju, piedāvājot studentiem izkopt jaunas nianses un virtuozitāti tādos skaņdarbos klavierēm kā F. Lists - Tarantella S.162/3 (no cikla "Ceļojumu gadi", "Venēcija un Neapole"), M. Ravēls - "Skumjie putni", "Laiva okeānā", "Āksta rīta dziesma" no cikla "Atspulgi", K. Debisī - "Līksmības sala", L.106 un A. Skrjabins - Ceturtā klaviersonāte Fa# mažorā, op.30.

Līdz šim jau ar 14 meistarklasēm piedalījušies virkne vadošo Bavārijas Radio Simfoniskā orķestra mūziķu - Natālija Švābe (pikolo flauta), Laionels Kotē (čells), Julita Smolena (vijole), Tobiass Steimans (vijole) un Džīheija Lī (vijole).

Jau ziņots, ka šī gada jūnijā Classic FM", lielākais Lielbritānijas klasiskās mūzikas radio, savā jaunākajā apskatā ierindojis festivāla "Rīga Jūrmala" izglītības programmu nozīmīgāko klasiskās mūzikas vasaras tiešsaistes notikumu sarakstā.

Visas līdz šim notikušās meistarklases iespējams atkārtoti skatīties "Rīga Jūrmala" akadēmijas "Facebook" lapā.